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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ямткрафт Арена
Состав команд
77
Сандберг
Ноа
22
Нури
Брва
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 6 Бергквист Даг Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 93 Годдос Саман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 32 Кпозо Патрик Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 5 Сульевич Смайл Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Гётеборг 3-4-3
- Основной состав
- 12 Дальберг Понтус Вратарь
- 4 Carl Starfelt Защитник
- 26 Andre Calisir Защитник
- 6 Эрикссон Себастьян I Защитник
- 2 Саломонссон Эмиль Полузащитник
- 11 Аффан Амин Полузащитник
- 42 Дискеруд Миккел Полузащитник
- 20 Victor Wernersson Полузащитник
- 9 Омарссон Элиас Нападающий
- 7 Хюсен Тобиас Нападающий
- 24 Sebastian Ohlsson I Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Erik Dahlin Вратарь
- 23 Викландер Давид Защитник
- 3 Нордстрём Билли Защитник
- 22 Хараишвили Георгий Полузащитник
- 15 Mikael Ingebrigtsen Полузащитник
- 8 Vajeba Sakor Полузащитник
- 16 Энгвалль Густав Нападающий
- Главный тренер: Poya Asbaghi
Предыдущие игры
Эстерсунд (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
Гётеборг (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 24.03.2018 Гётеборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 24.02.2018 Гётеборг 1:1 Эстер К
- 17.02.2018 Гётеборг 1:0 Варбергс Боис К
- 09.02.2018 Гётеборг 3:1 Мэйчжу Мэйсянь ТМК
- 03.02.2018 Гётеборг 2:1 Оденсе ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 20.01.2018 Гётеборг 1:3 Ольборг ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 20.09.2017 Хаммарбю 2:1 Гётеборг А
- 16.09.2017 Гётеборг 1:1 Йёнчёпинг А
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Гётеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 23.04.2017 Эстерсунд 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
- 26.09.2016 Гётеборг 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан
- 15.05.2016 Эстерсунд 2:0 Гётеборг Аллсвенскан
Эстерсунд
Гётеборг
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Хаммарбю
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Хеккен
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Гётеборг
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Юргорден
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Далкурд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Кальмар
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Сундсвалль
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Треллеборг
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Эстерсунд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Первый тайм
28'
Гетеборг делает замену. Sebastian Ohlsson уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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