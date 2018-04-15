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Стадион:
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 45'
Гётеборг
0' 45'
Первый тайм
28'
Гетеборг делает замену. Sebastian Ohlsson уходит с поля, а Vajeba Sakor выходит на его замену.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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