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Стадион: Ессхейм Зрители: 880
2:1
Конец матча
0:1
28' ГолEmil Sildnes
1:1
71' ГолOle Andreas Nesset
2:1
84' ГолOle Andreas Nesset
|
28'
0:1
71'
1:1
84'
2:1
Состав команд
25
Торп
Мартин
Улленсакер/Киса 4-1-4-1
- Основной состав
- 31 Stefan Hagerup Вратарь
- 23 Mats Andre Kaland Защитник
- 21 Emmanuel Troudart Защитник
- 20 Сундли Мортен Защитник
- 5 Nikolas Walstad Защитник
- 25 Торп Мартин Полузащитник
- 22 Nicolay Solberg Полузащитник
- 6 Eric Bugale Kitolano Полузащитник
- 19 Хансен Кристоффер Полузащитник
- 9 Ole Kristian Langaas Полузащитник
- 18 Herman Henriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Espen Garnaas Защитник
- 17 Karsten Rognerud Защитник
- 4 Ciise Abshir Защитник
- 15 Куртович Виллиам Полузащитник
- 8 Truls Joerstad Полузащитник
- 14 Ole Andreas Nesset Нападающий
- 1 Alexander Vangen
- Главный тренер: Vegard Skogheim
Стрёммен 4-4-2
- Основной состав
- 24 Oumar Diaby Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 18 Mansour Gueye II Защитник
- 3 Thor Soendergaard Lange Защитник
- 17 Oeystein Vestvatn Полузащитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 14 Sindre M. Hansen Нападающий
- 9 Martin Troeen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 7 Petter Olsen Полузащитник
- 8 Mathias Blaarud Полузащитник
- 20 Magnus Solum Нападающий
- 79 Sebastian Pedersen II
- 21 Johannes Groedtlien
- Главный тренер: Espen Olsen
Предыдущие игры
Улленсакер/Киса (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 11.11.2017 Мьёндален 3:1 Улленсакер/Киса ТПМ
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Улленсакер/Киса 4:2 Арендал ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 03.10.2017 Фредрикстад 1:2 Улленсакер/Киса ПД
- 26.09.2017 Улленсакер/Киса 2:5 Будё-Глимт ПД
- 17.09.2017 Улленсакер/Киса 3:0 Флурё ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Улленсакер/Киса 0:1 Мьёндален ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 17.08.2017 Улленсакер/Киса 1:2 Старт ПД
- 13.08.2017 Ранхейм 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Конгсвингер 1:3 Улленсакер/Киса ПД
- 23.07.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Эльверум ПД
Стрёммен (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Лиллестрём 4:0 Стрёммен ТМК
- 12.01.2018 Волеренга 3:0 Стрёммен ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Флурё 1:5 Стрёммен ПД
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Стрёммен 1:2 Старт ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Конгсвингер 0:0 Стрёммен ПД
- 03.09.2017 Стрёммен 0:0 Эльверум ПД
- 20.08.2017 Мьёндален 3:0 Стрёммен ПД
- 16.08.2017 Стрёммен 1:0 Ранхейм ПД
- 13.08.2017 Арендал 0:3 Стрёммен ПД
- 06.08.2017 Стрёммен 0:1 Левангер ПД
Последние игры между собой
Улленсакер/Киса: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Стрёммен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
- 22.10.2017 Стрёммен 3:4 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 17.04.2017 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен Первый дивизион
- 25.09.2016 Стрёммен 2:1 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 26.06.2016 Улленсакер/Киса 2:0 Стрёммен Первый дивизион
- 06.05.2015 Улленсакер/Киса 1:3 Стрёммен Кубок
- 10.08.2014 Улленсакер/Киса 1:0 Стрёммен Первый дивизион
- 11.05.2014 Стрёммен 5:3 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 08.09.2013 Стрёммен 3:2 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 28.04.2013 Улленсакер/Киса 1:1 Стрёммен Первый дивизион
- 07.10.2012 Стрёммен 2:1 Улленсакер/Киса Первый дивизион
- 23.07.2012 Улленсакер/Киса 1:1 Стрёммен Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннес Ульф
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Викинг
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Нутодден
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Осане
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Флурё
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Конгсвингер
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Согндаль
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Хам-Кам
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тромсдален
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ерв
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Левангер
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Нест-Сотра
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
89'
Строммен делает замену. Oeystein Vestvatn уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Ole Andreas Nesset бьет в цель!
78'
Строммен делает замену. Мустафа Ашрифи уходит с поля, а Petter Olsen выходит на его замену.
77'
Улленсакер/Киса делает замену. Nikolas Walstad уходит с поля, а Karsten Rognerud выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Ole Andreas Nesset бьет в цель!
70'
Улленсакер/Киса делает замену. Ole Kristian Langaas уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.
58'
Улленсакер/Киса делает замену. Herman Henriksen уходит с поля, а Ole Andreas Nesset выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Эмиль Сильднес бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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