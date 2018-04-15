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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 880
Улленсакер/Киса
2:1
Конец матча
Стрёммен
0'
0:1
28' Гол
Emil Sildnes
1:1
71' Гол
Ole Andreas Nesset
2:1
84' Гол
Ole Andreas Nesset
90'+6
Второй тайм
89'
Строммен делает замену. Oeystein Vestvatn уходит с поля, а Sebastian Pedersen выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Ole Andreas Nesset бьет в цель!
78'
Строммен делает замену. Мустафа Ашрифи уходит с поля, а Petter Olsen выходит на его замену.
77'
Улленсакер/Киса делает замену. Nikolas Walstad уходит с поля, а Karsten Rognerud выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Ole Andreas Nesset бьет в цель!
70'
Улленсакер/Киса делает замену. Ole Kristian Langaas уходит с поля, а Куртович Виллиам выходит на его замену.

58'
Улленсакер/Киса делает замену. Herman Henriksen уходит с поля, а Ole Andreas Nesset выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Эмиль Сильднес бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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