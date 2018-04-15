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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мариенлист
3:0
Конец матча
27' Желтая карточкаХофф Вебьёрн
43' Желтая карточкаСамуэльсен Йоне
47' Желтая карточкаJakob Glesnes
1:0
61' ГолПедерсен Маркус
2:0
71' ГолПедерсен Маркус
3:0
76' ГолПедерсен Маркус
83' Желтая карточкаРиса Бирк
84' Желтая карточкаФрансишку Жуниор
|
27'
43'
47'
61'
1:0
71'
2:0
76'
3:0
83'
84'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
19
Bilal
Njie
Стрёмсгодсет 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 25 Ринстад Стиан Защитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 25 Кителано Джон Защитник
- 5 Грогор Томас Полузащитник
- 8 Самуэльсен Йоне Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 19 Bilal Njie Нападающий
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 7 Броберг Мартин Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 16 Joshua Kitolano
- 18 Odin Luraas Bjoertuft
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 16.09.2017 Стабек 0:2 Стрёмсгодсет Т
Одд (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
- 25.01.2018 Одд 3:1 Шанхай Шэньсинь ТМК
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 23.10.2017 Одд 1:0 Лиллестрём Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Типпелиген
- 13.05.2017 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.09.2016 Стрёмсгодсет 1:1 Одд Типпелиген
- 29.05.2016 Одд 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.02.2016 Стрёмсгодсет 1:2 Одд Товарищеские матчи. Клубы
- 16.10.2015 Стрёмсгодсет 2:1 Одд Типпелиген
- 13.05.2015 Одд 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 06.03.2015 Стрёмсгодсет 3:5 Одд Товарищеские матчи. Клубы
Стрёмсгодсет
Одд
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|3.
|Волеренга
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|6.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Тромсё
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Русенборг
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|10.
|Кристиансунд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Саннефьёрд
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|12.
|Лиллестрём
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Будё-Глимт
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Старт
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|16.
|Стабек
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
Второй тайм
84'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
83'
Birk Risa получил желтую карточку от судьи
79'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
78'
Одд Гренланд делает замену. Грогор Томас уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.
76'
71'
70'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Токстад Кристоффер выходит на его замену.
65'
Одд Гренланд делает замену. Самуэльсен Йоне уходит с поля, а Markus Andre Kaasa выходит на его замену.
61'
55'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
47'
Джейкоб Глеснес получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Самуэльсен Йоне получил желтую карточку от судьи
38'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
27'
Хофф Вебьёрн получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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