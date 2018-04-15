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Стадион:
Стрёмсгодсет
3:0
Конец матча
Одд
0'
27' Желтая карточка
Хофф Вебьёрн
43' Желтая карточка
Самуэльсен Йоне
47' Желтая карточка
Jakob Glesnes
1:0
61' Гол
Педерсен Маркус
2:0
71' Гол
Педерсен Маркус
3:0
76' Гол
Педерсен Маркус
83' Желтая карточка
Риса Бирк
84' Желтая карточка
Франсишку Жуниор
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
84'
Франсишку Жуниор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Birk Risa получил желтую карточку от судьи
79'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
78'
Одд Гренланд делает замену. Грогор Томас уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!

70'
Стрёмсгодсет делает замену. Жради Бассель уходит с поля, а Токстад Кристоффер выходит на его замену.
65'
Одд Гренланд делает замену. Самуэльсен Йоне уходит с поля, а Markus Andre Kaasa выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Педерсен Маркус бьет в цель!
55'
Одд Гренланд делает замену. Bilal Njie уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Джейкоб Глеснес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Самуэльсен Йоне получил желтую карточку от судьи
38'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
Желтая карточка
27'
Хофф Вебьёрн получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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