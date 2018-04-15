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  5. Первый дивизион
Стадион:
Тромсдален
0:2
Конец матча
Викинг
0'
20' Желтая карточка
Йонсен Ларс-Гуннар
0:1
55' Гол
Рюэрсон Юлиан
69' Желтая карточка
Карлсен Андерс
73' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
74' Желтая карточка
Viljar Vevatne
76' Желтая карточка
Kristian Thorstvedt
78' Красная карточка
Tobias Nygaard Vibe
0:2
86' Гол
Хёйланд Томми
90' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
90'+6
Второй тайм
89'
Викинг делает замену. Трипич Златко уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
81'
Тромсдален делает замену. Йонсен Ларс-Гуннар уходит с поля, а Mehdi Dioury выходит на его замену.
80'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Торстейнбё Фредерик выходит на его замену.
78'
УДАЛЕНИЕ! - Tobias Nygaard Vibe увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
76'
Kristian Thorstvedt получил желтую карточку от судьи

74'
Тромсдален делает замену. Карлсен Андерс уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Viljar Vevatne получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Карлсен Андерс получил желтую карточку от судьи
64'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Хэвард Люсволл выходит на его замену.
56'
Викинг делает замену. Tord Johnsen Salte уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Рюэрсон Юлиан бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
20'
Йонсен Ларс-Гуннар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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