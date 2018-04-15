- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Tromsdalen Idrettspark
0:2
Конец матча
20' Желтая карточкаЙонсен Ларс-Гуннар
0:1
55' ГолРюэрсон Юлиан
69' Желтая карточкаКарлсен Андерс
73' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
74' Желтая карточкаViljar Vevatne
76' Желтая карточкаKristian Thorstvedt
78' Красная карточкаTobias Nygaard Vibe
0:2
86' ГолХёйланд Томми
90' Желтая карточкаБютюки Зюмер
|
55'
0:1
69'
73'
74'
86'
0:2
90'
Состав команд
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 2 Steffen Skogvang Pedersen Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 5 Tobias Nygaard Vibe Защитник
- 13 Матланд Йо-Нимо Защитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 66 Andreas Loevland Полузащитник
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 11 Haavard Lysvoll Полузащитник
- 6 Elias Skogvoll Полузащитник
- 22 Mehdi Dioury
- 15 Kristoffer Hey
- 8 Tor Martin Mienna
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 4 Tord Johnsen Salte Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 11 Трипич Златко Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 25 Usmani Sale Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Нападающий
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- 21 Jordan Hallam
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Предыдущие игры
Тромсдален (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Тромсдален 5:0 Фредрикстад ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Старт 2:2 Тромсдален ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Мьёндален 2:0 Тромсдален ПД
- 06.08.2017 Тромсдален 1:1 Эльверум ПД
- 30.07.2017 Ранхейм 3:1 Тромсдален ПД
- 23.07.2017 Тромсдален 1:1 Арендал ПД
- 02.07.2017 Фредрикстад 2:1 Тромсдален ПД
- 25.06.2017 Тромсдален 2:1 Левангер ПД
- 18.06.2017 Ерв 1:1 Тромсдален ПД
Викинг (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
- 17.09.2017 Викинг 2:3 Мольде Т
- 10.09.2017 Саннефьёрд 3:1 Викинг Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Викинг 2:4 Бранн Т
- 13.08.2017 Олесунн 1:1 Викинг Т
- 06.08.2017 Викинг 2:2 Лиллестрём Т
- 16.07.2017 Одд 0:2 Викинг Т
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннес Ульф
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Викинг
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Нутодден
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Осане
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Флурё
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Конгсвингер
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Согндаль
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Хам-Кам
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тромсдален
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ерв
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Левангер
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Нест-Сотра
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
89'
Викинг делает замену. Трипич Златко уходит с поля, а Бютюки Зюмер выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
81'
Тромсдален делает замену. Йонсен Ларс-Гуннар уходит с поля, а Mehdi Dioury выходит на его замену.
80'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Торстейнбё Фредерик выходит на его замену.
78'
УДАЛЕНИЕ! - Tobias Nygaard Vibe увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
76'
Kristian Thorstvedt получил желтую карточку от судьи
74'
Тромсдален делает замену. Карлсен Андерс уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
74'
Viljar Vevatne получил желтую карточку от судьи
73'
Рюэрсон Юлиан получил желтую карточку от судьи
69'
Карлсен Андерс получил желтую карточку от судьи
64'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Хэвард Люсволл выходит на его замену.
56'
Викинг делает замену. Tord Johnsen Salte уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Рюэрсон Юлиан бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
20'
Йонсен Ларс-Гуннар получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация