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Стадион: Myrdal Gress Зрители: 450
1:0
7' ГолDennis Agyare Antwi
48' Желтая карточкаСолли Александр
1:1
77' ПенальтиLars Brotangen
88' Желтая карточкаSimen Lassen
|
7'
1:0
48'
77'
1:1
88'
Состав команд
12
Боргер
Томас
Осане 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 25 Солли Александр Защитник
- 4 Sondre Bjoershol Защитник
- 2 Martin Ueland Защитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 8 Jonas Hestetun Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 18 Хусеклепп Эрик Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Erik Oestgaard Вратарь
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 19 Simen Lassen Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 9 August Jegerstedt Selnes
- 6 Andreas Fantoft
- 14 Ole Kolskogen
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Хам-Кам 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 14 Look Sa Nicholas Mickelson Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 5 Lars Brotangen Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Полузащитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- 17 Simen Bolkan Nordli
- 11 Ole Erik Midtskogen
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Предыдущие игры
Осане (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
- 20.08.2017 Осане 0:3 Улленсакер/Киса ПД
- 16.08.2017 Осане 2:3 Конгсвингер ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Осане 1:3 Ранхейм ПД
- 30.07.2017 Арендал 0:1 Осане ПД
- 23.07.2017 Осане 2:1 Левангер ПД
- 02.07.2017 Конгсвингер 2:0 Осане ПД
Хам-Кам (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
- 30.09.2017 Хам-Кам 2:0 Берум ВД
- 23.09.2017 Фолло 0:2 Хам-Кам ВД
- 16.09.2017 Хам-Кам 2:1 Скейд ВД
- 10.09.2017 Рёуфосс 2:0 Хам-Кам ВД
- 02.09.2017 КФУМ 1:3 Хам-Кам ВД
- 26.08.2017 Хам-Кам 2:1 Хьельсос ВД
- 19.08.2017 Гроруд 0:7 Хам-Кам ВД
- 13.08.2017 Хам-Кам 3:0 Финнснес ВД
- 05.08.2017 Брумунддал 0:2 Хам-Кам ВД
- 30.07.2017 Хам-Кам 2:1 Аскер ВД
- 22.07.2017 Хам-Кам 2:0 Волеренга-2 ВД
- 01.07.2017 Нюбергсунд 1:0 Хам-Кам ВД
- 25.06.2017 Хам-Кам 2:1 Альта ВД
- 17.06.2017 Берум 3:3 Хам-Кам ВД
- 10.06.2017 Хам-Кам 3:0 Фолло ВД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннес Ульф
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Викинг
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Нутодден
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Осане
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Флурё
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Конгсвингер
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Согндаль
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Хам-Кам
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тромсдален
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ерв
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Левангер
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Нест-Сотра
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
88'
Simen Lassen получил желтую карточку от судьи
87'
Асан делает замену. Биркеланн Вильяр уходит с поля, а August Jegerstedt Selnes выходит на его замену.
81'
Хам-Кам делает замену. Aron Doennum уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
81'
Асан делает замену. Jonas Hestetun уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Lars Brotangen из команды Хам-Кам забивает с точки!
67'
Асан делает замену. Haakon Lorentzen уходит с поля, а Simen Lassen выходит на его замену.
58'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Simen Bolkan Nordli выходит на его замену.
48'
Солли Александр получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
7'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
4'
Хам-Кам делает замену. Look Sa Nicholas Mickelson уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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