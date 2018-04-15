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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 450
Осане
1:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
7' Гол
Dennis Agyare Antwi
48' Желтая карточка
Солли Александр
1:1
77' Пенальти
Lars Brotangen
88' Желтая карточка
Simen Lassen
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
88'
Simen Lassen получил желтую карточку от судьи
87'
Асан делает замену. Биркеланн Вильяр уходит с поля, а August Jegerstedt Selnes выходит на его замену.
81'
Хам-Кам делает замену. Aron Doennum уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
81'
Асан делает замену. Jonas Hestetun уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Lars Brotangen из команды Хам-Кам забивает с точки!
67'
Асан делает замену. Haakon Lorentzen уходит с поля, а Simen Lassen выходит на его замену.

58'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Simen Bolkan Nordli выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Солли Александр получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
4'
Хам-Кам делает замену. Look Sa Nicholas Mickelson уходит с поля, а Peder Neersveen выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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