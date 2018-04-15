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Стадион: Санднес Зрители: 1853
1:0
Конец матча
28' Желтая карточкаAxel Kryger
29' Желтая карточкаОриджи Арнольд
1:0
37' ГолAxel Kryger
90' Желтая карточкаTom Erik Nordberg
|
28'
29'
37'
1:0
81'
Состав команд
19
Igoh
Ogbu
26
Юнг
Виктор
28
Robert
Stene
Саннес Ульф 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- 11 Дансо Эриксон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 27 Vegard Aasen
- 21 Herman Kleppa
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Левангер 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 19 Igoh Ogbu Защитник
- 3 Tom Erik Nordberg Защитник
- 26 Юнг Виктор Защитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 22 Horenus Taddese Полузащитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 7 Ermal Hajdari Нападающий
- 28 Robert Stene Нападающий
- 24 Andreas Lykke Strand Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 5 Paal Aamodt Защитник
- 8 Vegard Voll Полузащитник
- 15 Haavard Kleven Lorentsen
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- Главный тренер: Roger Naustan
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
- 23.07.2017 Саннес Ульф 1:0 Мьёндален ПД
- 04.07.2017 Арендал 2:3 Саннес Ульф ПД
Левангер (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Старт 1:1 Левангер ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 04.09.2017 Левангер 3:2 Арендал ПД
- 19.08.2017 Ранхейм 6:1 Левангер ПД
- 16.08.2017 Левангер 1:1 Эльверум ПД
- 13.08.2017 Фредрикстад 0:0 Левангер ПД
- 06.08.2017 Стрёммен 0:1 Левангер ПД
- 30.07.2017 Левангер 0:1 Ерв ПД
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Левангер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер Первый дивизион
- 09.04.2017 Левангер 0:1 Саннес Ульф Первый дивизион
- 18.09.2016 Левангер 0:2 Саннес Ульф Первый дивизион
- 29.06.2016 Саннес Ульф 1:1 Левангер Первый дивизион
- 18.10.2015 Саннес Ульф 2:3 Левангер Первый дивизион
- 26.04.2015 Левангер 0:0 Саннес Ульф Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннес Ульф
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Викинг
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|Нутодден
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Улленсакер/Киса
|2:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Осане
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Флурё
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Конгсвингер
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Согндаль
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Хам-Кам
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Тромсдален
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ерв
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Левангер
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|16.
|Нест-Сотра
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Второй тайм
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
87'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
81'
Левангер делает замену. Igoh Ogbu уходит с поля, а Paal Aamodt выходит на его замену.
80'
Левангер делает замену. Andreas Lykke Strand уходит с поля, а Haavard Kleven Lorentsen выходит на его замену.
80'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
69'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Axel Kryger бьет в цель!
29'
Ориджи Арнольд получил желтую карточку от судьи
28'
Axel Kryger получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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