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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1853
Саннес Ульф
1:0
Конец матча
Левангер
0'
28' Желтая карточка
Axel Kryger
29' Желтая карточка
Ориджи Арнольд
1:0
37' Гол
Axel Kryger
90' Желтая карточка
Tom Erik Nordberg
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
[player1] получил желтую карточку от судьи
87'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Herman Kleppa выходит на его замену.
81'
Левангер делает замену. Igoh Ogbu уходит с поля, а Paal Aamodt выходит на его замену.
80'
Левангер делает замену. Andreas Lykke Strand уходит с поля, а Haavard Kleven Lorentsen выходит на его замену.
80'
Саннес Ульф делает замену. Дансо Эриксон уходит с поля, а Vegard Aasen выходит на его замену.
69'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Axel Kryger бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Ориджи Арнольд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Axel Kryger получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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