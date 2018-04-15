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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Наддеруд
1:0
3' ГолOla Brynhildsen
1:1
11' ГолВук Слободан
34' Желтая карточкаДемидов Вадим
39' Желтая карточкаАнтонсен Кент-Аре
77' Желтая карточкаJostein Gundersen
|
3'
1:0
11'
1:1
34'
Состав команд
30
Манде
Саюба
18
Моэ
Йеппе
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
Стабек 4-3-3
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 4 Демидов Вадим Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 18 Моэ Йеппе Защитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet
- 9 Abdul-Basit Agouda
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Тромсё 3-5-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 2 Хогли Том Защитник
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 42 Бакенга Мушага Полузащитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 18 Mour Samb
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Стабек (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
- 27.01.2018 Гётеборг 3:2 Стабек ТМК
- 26.01.2018 Улленсакер/Киса 5:1 Стабек ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 12.01.2018 Стабек 5:1 Аскер ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
- 29.10.2017 Русенборг 0:0 Стабек Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
Тромсё (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
- 24.09.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Тромсё Т
- 21.09.2017 Тромсё 2:2 Одд Т
- 17.09.2017 Тромсё 5:0 Сарпсборг-08 Т
Последние игры между собой
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 11
Тромсё: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 5
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Типпелиген
- 23.04.2017 Тромсё 0:3 Стабек Типпелиген
- 24.07.2016 Тромсё 2:2 Стабек Типпелиген
- 21.05.2016 Стабек 0:3 Тромсё Типпелиген
- 19.09.2015 Стабек 2:1 Тромсё Типпелиген
- 30.04.2015 Тромсё 0:2 Стабек Типпелиген
- 25.03.2015 Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 25.03.2015 Стабек 0:2 Тромсё Товарищеские матчи. Сборные
- 07.10.2012 Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген
- 09.04.2012 Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген
- 09.09.2011 Стабек 2:4 Тромсё Типпелиген
- 26.06.2011 Тромсё 3:3 Стабек Типпелиген
- 01.08.2010 Тромсё 3:0 Стабек Типпелиген
- 05.04.2010 Стабек 0:1 Тромсё Типпелиген
- 15.08.2009 Тромсё 0:0 Стабек Типпелиген
- 01.06.2009 Стабек 2:0 Тромсё Типпелиген
- 02.11.2008 Тромсё 1:0 Стабек Типпелиген
- 28.06.2008 Стабек 2:4 Тромсё Типпелиген
- 28.10.2007 Стабек 5:0 Тромсё Типпелиген
Стабек
Тромсё
-
0 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:1
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|3.
|Волеренга
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|6.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Тромсё
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Русенборг
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|10.
|Кристиансунд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Саннефьёрд
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|12.
|Лиллестрём
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Будё-Глимт
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Старт
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|16.
|Стабек
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
Второй тайм
88'
Стабек делает замену. Гранли Даниэль уходит с поля, а Ronald Hernandez выходит на его замену.
77'
Jostein Gundersen получил желтую карточку от судьи
75'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Сетер Йон-Хоу выходит на его замену.
63'
Тромсё делает замену. Lasse Nilsen уходит с поля, а Mour Samb выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Антонсен Кент-Аре получил желтую карточку от судьи
34'
Демидов Вадим получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Вук Слободан бьет в цель!
5'
Тромсё делает замену. Гудмунд Таксдаль Конгсхавн уходит с поля, а Jacob Karlstroem выходит на его замену.
3'
Г О О О О Л - Ola Brynhildsen бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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