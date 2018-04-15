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Стадион:
Стабек
1:1
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
3' Гол
Ola Brynhildsen
1:1
11' Гол
Вук Слободан
34' Желтая карточка
Демидов Вадим
39' Желтая карточка
Антонсен Кент-Аре
77' Желтая карточка
Jostein Gundersen
90'+3
Второй тайм
88'
Стабек делает замену. Гранли Даниэль уходит с поля, а Ronald Hernandez выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Jostein Gundersen получил желтую карточку от судьи
75'
Стабек делает замену. Тонни Брохманн уходит с поля, а Сетер Йон-Хоу выходит на его замену.
63'
Тромсё делает замену. Lasse Nilsen уходит с поля, а Mour Samb выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Желтая карточка
39'
Антонсен Кент-Аре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Демидов Вадим получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Вук Слободан бьет в цель!
5'
Тромсё делает замену. Гудмунд Таксдаль Конгсхавн уходит с поля, а Jacob Karlstroem выходит на его замену.
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Ola Brynhildsen бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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