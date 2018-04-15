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Стадион: Зрители: 5258
Сарпсборг-08
1:2
Второй тайм: 83'
Бранн
0'
0:1
12' Гол
Хауген Фредрик
1:1
50' Гол
Сингх Хармет
64' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
79' Желтая карточка
Хальворсен Оле-Йорген
1:2
80' Пенальти
Вормгор Вито
83'
Второй тайм
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Вормгор Вито из команды Бранн забивает с точки!
Желтая карточка
79'
Хальворсен Оле-Йорген получил желтую карточку от судьи
75'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
68'
Сарпсборг-08 делает замену. Mikkel Agger уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
59'
Бранн делает замену. Хауген Фредрик уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Сингх Хармет бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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