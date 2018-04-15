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Стадион: Сарпсборг Зрители: 5258
1:2
Второй тайм: 83'
0:1
12' ГолХауген Фредрик
1:1
50' ГолСингх Хармет
64' Желтая карточкаНильсен Сиверт
79' Желтая карточкаХальворсен Оле-Йорген
1:2
80' ПенальтиВормгор Вито
|
12'
0:1
50'
1:1
64'
80'
1:2
Состав команд
31
Aslak
Falch
23
Сингх
Хармет
18
Mikkel
Agger
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Aslak Falch Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 7 Хальворсен Оле-Йорген Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 18 Mikkel Agger Нападающий
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ларсен Кристоффер III Полузащитник
- 77 Амин Аскар Полузащитник
- 10 Tobias Heintz Полузащитник
- 4 Bjoern Inge Utvik Полузащитник
- 29 Шварц Ронни Нападающий
- 15 Gaute Hoeberg Vetti
- 21 Anders Kristiansen II
- Главный тренер: Бакке Гейр
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 21 Кристиансен Рубен Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 17 Соренсен Гилли Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 26.02.2018 Сарпсборг-08 0:1 Скейд ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 03.02.2018 Лиллестрём 0:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 12.01.2018 Сарпсборг-08 3:0 Мосс ТМК
- 03.12.2017 Лиллестрём 3:2 Сарпсборг-08 К
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Т
Бранн (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
- 29.09.2017 Бранн 0:4 Кристиансунд Т
- 24.09.2017 Волеренга 2:1 Бранн Т
- 17.09.2017 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн Товарищеские матчи. Клубы
- 16.07.2017 Бранн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 25.06.2017 Сарпсборг-08 1:1 Бранн Типпелиген
- 06.11.2016 Бранн 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 03.07.2016 Сарпсборг-08 1:0 Бранн Типпелиген
- 24.06.2015 Бранн 0:0 Сарпсборг-08 Кубок
- 23.02.2015 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Товарищеские матчи. Клубы
- 17.10.2014 Бранн 1:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 30.03.2014 Сарпсборг-08 3:0 Бранн Типпелиген
- 18.10.2013 Сарпсборг-08 3:2 Бранн Типпелиген
- 26.05.2013 Бранн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08
Бранн
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|3.
|Волеренга
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|1:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|5.
|Бранн
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Стрёмсгодсет
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|7.
|Тромсё
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|8.
|Хёугесунн
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Русенборг
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|10.
|Кристиансунд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|11.
|Саннефьёрд
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|12.
|Лиллестрём
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Одд
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Будё-Глимт
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Старт
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|16.
|Стабек
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
Второй тайм
80'
Г О О О О Л - Вормгор Вито из команды Бранн забивает с точки!
79'
Хальворсен Оле-Йорген получил желтую карточку от судьи
75'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
68'
Сарпсборг-08 делает замену. Mikkel Agger уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.
64'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
59'
Бранн делает замену. Хауген Фредрик уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Сингх Хармет бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Хауген Фредрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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