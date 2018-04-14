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0:1
55' ГолАндре Филипе
57' Желтая карточкаAlejandro Ariel Cabral
73' Желтая карточкаРамиро
73' Красная карточкаКаннеманн Вальтер
84' Желтая карточкаSassa II
90' Желтая карточкаDede II
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46'
55'
0:1
73'
84'
90'
Состав команд
26
Dede
II
30
Тиаго
Невес
12
Кортез
Бруно
17
Рамиро
10
Cicero
II
29
Артур
Рамос
90
Андре
Филипе
Крузейро 4-5-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 26 Dede II Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 25 Marcelo Hermes Полузащитник
- 28 Digao II
- 34 Nonoca
- 27 Manoel Ribeiro II
- 99 Sassa II
- 37 Lucas Franca
- 15 Márquez Rafael V
- 16 Lucas Silva IV
- 20 Bruno Silva II
- 12 Рафаэл Пирес
Гремио 4-5-1
- Основной состав
- 1 Гроэ Марсело Вратарь
- 2 Лео Моура Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 4 Каннеманн Вальтер Защитник
- 12 Кортез Бруно Защитник
- 17 Рамиро Полузащитник
- 8 Майкон Тьяго Полузащитник
- 10 Cicero II Полузащитник
- 29 Артур Рамос Полузащитник
- 11 Эвертон Соуза Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 48 Виктор Пауло VII Вратарь
- 25 Жаилсон Маркес Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 18 Майкосуэл Режиналду Полузащитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 9 Жаэл Феррейра Нападающий
- 13 Vinicius Lima
- 27 Thonny Anderson
- 23 Alisson II
- 21 Madson II
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Крузейро 0:0 Васко да Гама КЛ
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Крузейро 2:1 Тупи М
- 22.03.2018 Тупи 0:1 Крузейро М
- 17.03.2018 Крузейро 2:0 Патросиненсе М
- 11.03.2018 Патросиненсе 1:1 Крузейро М
- 11.03.2018 Крузейро 0:1 Кахиас Г
- 08.03.2018 Крузейро 3:0 УРТ М
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
- 03.03.2018 Сан-Луиз 4:1 Крузейро Г
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 25.02.2018 Жувентуд 3:2 Крузейро Г
- 24.02.2018 Крузейро 3:0 Боа Эспорте Клуб М
- 22.02.2018 Нову-Амбургу 0:0 Крузейро Г
- 17.02.2018 Крузейро 0:1 Авенида Г
- 17.02.2018 Крузейро 1:0 Вилла Нова М
- 10.02.2018 Демократа ГВ 0:2 Крузейро М
- 04.02.2018 Крузейро 1:0 Америка Минейро М
Гремио (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 08.04.2018 Бразил де Пелотас 0:3 Гремио Г
- 05.04.2018 Гремио 4:0 Монагас КЛ
- 01.04.2018 Гремио 4:0 Бразил де Пелотас Г
- 29.03.2018 Гремио 1:1 Авенида Г
- 25.03.2018 Авенида 0:3 Гремио Г
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Гремио 1:0 Сан-Паулу Г
- 04.03.2018 Жувентуд 0:2 Гремио Г
- 28.02.2018 Дефенсор Спортинг 1:1 Гремио КЛ
- 25.02.2018 Гремио 3:0 Нову-Амбургу Г
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Веранополис 2:1 Гремио Г
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 08.02.2018 Гремио 2:1 Бразил де Пелотас Г
- 04.02.2018 Гремио 0:1 Крузейро Г
- 28.01.2018 Сан-Жозе-дус-Кампус 2:0 Гремио Г
- 25.01.2018 Авенида 3:2 Гремио Г
- 20.01.2018 Гремио 3:5 Кахиас Г
Последние игры между собой
Крузейро: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Гремио: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
- 04.02.2018 Гремио 0:1 Крузейро Гаушо
- 12.10.2017 Гремио 0:1 Крузейро Серия A
- 31.08.2017 Крузейро 2:0 Гремио Копа Суль-Минас-Рио
- 24.08.2017 Крузейро 1:0 Гремио Кубок
- 17.08.2017 Гремио 1:0 Крузейро Кубок
- 20.06.2017 Крузейро 3:3 Гремио Серия A
- 25.02.2017 Крузейро 0:2 Гремио Гаушо 1
- 03.11.2016 Гремио 0:0 Крузейро Кубок
- 27.10.2016 Крузейро 0:2 Гремио Кубок
- 02.10.2016 Крузейро 1:0 Гремио Серия A
- 20.06.2016 Гремио 2:0 Крузейро Серия A
- 13.03.2016 Крузейро 1:3 Гремио Чемпионат Гаушо
- 04.10.2015 Крузейро 0:0 Гремио Серия A
- 02.07.2015 Гремио 1:0 Крузейро Серия A
- 15.03.2015 Гремио 1:0 Крузейро Чемпионат Гаушо
- 21.11.2014 Гремио 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А
- 22.08.2014 Крузейро 1:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 10.11.2013 Крузейро 3:0 Гремио Бразилейро Серия А
- 15.08.2013 Гремио 3:1 Крузейро Бразилейро Серия А
- 07.10.2012 Гремио 2:1 Крузейро Серия A
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Андерсон Витали Да Сильва Деде получил желтую карточку от судьи
85'
Гремио делает замену. Эвертон Соуза уходит с поля, а Мичел Феррейра выходит на его замену.
84'
Sassa получил желтую карточку от судьи
76'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Мариано Рафаел Маркес выходит на его замену.
73'
УДАЛЕНИЕ! - Каннеманн Вальтер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
73'
Рамиро получил желтую карточку от судьи
67'
Крузейро делает замену. Алехандро Кабрал уходит с поля, а Манкуэльо Федерико выходит на его замену.
58'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Жаилсон Маркес выходит на его замену.
57'
Алехандро Кабрал получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Андре Филипе бьет в цель!
46'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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