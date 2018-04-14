  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бразилия
  5. Серия A
Крузейро
0:1
Конец матча
Гремио
0'
0:1
55' Гол
Андре Филипе
57' Желтая карточка
Alejandro Ariel Cabral
73' Желтая карточка
Рамиро
73' Красная карточка
Каннеманн Вальтер
84' Желтая карточка
Sassa II
90' Желтая карточка
Dede II
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Андерсон Витали Да Сильва Деде получил желтую карточку от судьи
85'
Гремио делает замену. Эвертон Соуза уходит с поля, а Мичел Феррейра выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Sassa получил желтую карточку от судьи
76'
Крузейро делает замену. Робиньо Робсон уходит с поля, а Мариано Рафаел Маркес выходит на его замену.
73'
УДАЛЕНИЕ! - Каннеманн Вальтер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

Желтая карточка
73'
Рамиро получил желтую карточку от судьи
67'
Крузейро делает замену. Алехандро Кабрал уходит с поля, а Манкуэльо Федерико выходит на его замену.
58'
Гремио делает замену. Майкон Тьяго уходит с поля, а Жаилсон Маркес выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Алехандро Кабрал получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Андре Филипе бьет в цель!
46'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Sassa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация