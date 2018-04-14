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  5. Серия A
Витория
1:1
Второй тайм: 47'
Фламенго
0'
0:1
1' Гол
Perez Martinez Lucas VII
10' Красная карточка
Рибейро Эвертон
1:1
13' Пенальти
Yago I
17' Желтая карточка
Диего Рибас
22' Желтая карточка
Rhayner
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Виллиан Арао выходит на его замену.
Желтая карточка
22'
Райнер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Yago из команды Витория забивает с точки!
10'
УДАЛЕНИЕ! - Рибейро Эвертон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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