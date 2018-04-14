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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:1
1' ГолPerez Martinez Lucas VII
10' Красная карточкаРибейро Эвертон
1:1
13' ПенальтиYago I
17' Желтая карточкаДиего Рибас
22' Желтая карточкаRhayner
|
1'
0:1
10'
13'
1:1
17'
22'
Состав команд
23
Caique
IV
25
Kanu
V
40
Ramon
XII
77
Yago
I
90
Rhayner
95
Denilson
VI
24
Алвес
Диего
2
Rodinei
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Caique IV Вратарь
- 97 Rodrigo Andrade Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 27 Педро Ботельо Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 87 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 95 Denilson VI Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 16 Жуниньо Эванилдо Защитник
- 37 Bruno Anjos Защитник
- 4 Walisson Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 14 Jose Welison Полузащитник
- 8 Маркес Лукас Полузащитник
- 31 Nickson
- 28 Jefferson de Oliveira XI
- 9 Jonatas Belusso
- 12 Роналдо
- 21 Guilherme II
Фламенго 4-3-3
- Основной состав
- 24 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 4 Juan Blanko II Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 20 Vinicius Junior Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 23 Жеуванио Полузащитник
- 17 Марлос Морено Нападающий
- 30 Thiago Xavier IV
- 37 Cesar II
- 26 Matheus Thuler
- 18 Jean Lucas
- 21 Para I
Предыдущие игры
Витория (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
- 22.03.2018 Ферровиарио 1:4 Витория КСВ
- 18.03.2018 Баия де Фейра 1:1 Витория Б
- 16.03.2018 Витория 3:0 Брагантино К
- 12.03.2018 Витория 3:3 Эй-Би-Си КСВ
- 08.03.2018 Флуминенсе де Фейра 1:2 Витория Б
- 04.03.2018 Витория 2:1 Жакобина Б
- 01.03.2018 Брагантино 1:0 Витория К
- 25.02.2018 Жекие 1:5 Витория Б
- 22.02.2018 Жакуипенсе 0:1 Витория Б
- 16.02.2018 Витория 3:0 Корумбаэнсе К
- 10.02.2018 Эй-Би-Си 3:1 Витория КСВ
- 08.02.2018 ФК Глобо 0:2 Витория К
- 04.02.2018 Витория 3:0 Баия де Фейра Б
- 02.02.2018 Витория 4:1 Ферровиарио КСВ
- 28.01.2018 Атлантико ЕК 1:2 Витория Б
Фламенго (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 24.02.2018 Флуминенсе 4:0 Фламенго CTRGS
- 22.02.2018 Фламенго 4:0 Мадурейра CTRGS
- 18.02.2018 Боавишта Сакуарема 0:2 Фламенго CTGI
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
- 04.02.2018 Нова-Игуасу 0:1 Фламенго ККГ
- 27.01.2018 Фламенго 0:0 Васко да Гама ККГ
- 25.01.2018 Фламенго 1:0 Бангу ККГ
- 22.01.2018 Фламенго 1:0 Кабуфриэнсе ККГ
- 18.01.2018 Вольта Редонда 0:2 Фламенго ККГ
- 14.12.2017 Фламенго 1:1 Индепендьенте КС
- 07.12.2017 Индепендьенте 2:1 Фламенго КС
- 03.12.2017 Витория 1:2 Фламенго СA
Последние игры между собой
Витория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Фламенго: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 03.12.2017 Витория 1:2 Фламенго Серия A
- 06.08.2017 Фламенго 0:2 Витория Серия A
- 11.09.2016 Витория 1:2 Фламенго Серия A
- 03.06.2016 Фламенго 1:0 Витория Серия A
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Фламенго делает замену. Дурадо Энрике уходит с поля, а Виллиан Арао выходит на его замену.
22'
Райнер получил желтую карточку от судьи
17'
Диего Рибас получил желтую карточку от судьи
10'
УДАЛЕНИЕ! - Рибейро Эвертон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
1'
Г О О О О Л - Lucas Paqueta бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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