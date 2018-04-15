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Интернасьональ
2:0
Конец матча
Баия
0'
1:0
38' Гол
Лопес Нико
2:0
61' Гол
Лопес Нико
72' Желтая карточка
William Pottker
79' Желтая карточка
Brenner
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Интернасьональ делает замену. Д'Алессандро Андрес уходит с поля, а Gabriel Dias выходит на его замену.
80'
Баия делает замену. Ze Rafael уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Brenner получил желтую карточку от судьи
72'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
William Pottker получил желтую карточку от судьи

69'
Баия делает замену. Vinicius уходит с поля, а Regis выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Баия делает замену. Marco Antonio уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
10'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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