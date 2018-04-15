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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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2:0
Конец матча
1:0
38' ГолЛопес Нико
2:0
61' ГолЛопес Нико
72' Желтая карточкаWilliam Pottker
79' Желтая карточкаBrenner
|
10'
38'
1:0
61'
2:0
69'
72'
79'
Состав команд
28
Иаго
Лопес
22
Росси
88
Patrick
I
14
Leo
XV
26
Gregore
17
Elton
I
29
Vinicius
X
10
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 22 Росси Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 99 William Pottker Нападающий
- Запасные игроки
- 42 Daniel Вратарь
- 47 Жуан Бланко Защитник
- 30 Gabriel Dias Полузащитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 20 Марсиньо Силва Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 7 Лопес Нико Нападающий
- 35 Charles Matos
- 21 Camilo III
- 6 Uendel
- 44 Klaus
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 3 Tiago Pagnussat Защитник
- 13 Дуглас Гролли Защитник
- 14 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 30 Marco Antonio Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 22 Педро Жоао II Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 5 Flavio IX
- 23 Junior Brumado
- 20 Regis I
- 16 Rodrigo Becao
- 15 Edson III
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
- 04.02.2018 Бразил де Пелотас 1:0 Интернасьональ Г
- 01.02.2018 Боавишта Сакуарема 1:1 Интернасьональ К
- 27.01.2018 Интернасьональ 3:0 Авенида Г
- 25.01.2018 Кахиас 2:1 Интернасьональ Г
- 21.01.2018 Нову-Амбургу 0:3 Интернасьональ Г
- 19.01.2018 Интернасьональ 1:0 Веранополис Г
- 25.11.2017 Интернасьональ 2:0 Гуарани Кампинас СB
- 18.11.2017 Гойяс 0:2 Интернасьональ СB
Баия (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
- 08.03.2018 Баия 6:1 Жекие Б
- 04.03.2018 Жуазейренсе 1:2 Баия Б
- 25.02.2018 Баия 2:1 Атлантико ЕК Б
- 23.02.2018 Баия 2:1 Наутико КСВ
- 08.02.2018 Баия 6:1 Витория да Конкиста Б
- 04.02.2018 Жакобина 0:0 Баия Б
- 31.01.2018 Альтос 0:2 Баия КСВ
- 27.01.2018 Баия 0:0 Флуминенсе де Фейра Б
- 25.01.2018 Баия 2:1 Жакуипенсе Б
- 21.01.2018 Баия де Фейра 1:0 Баия Б
- 19.01.2018 Баия 0:1 Ботафого-3 КСВ
- 03.12.2017 Сан-Паулу 1:1 Баия СA
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Интернасьональ делает замену. Д'Алессандро Андрес уходит с поля, а Gabriel Dias выходит на его замену.
80'
Баия делает замену. Ze Rafael уходит с поля, а Аллионе Агустин выходит на его замену.
79'
Brenner получил желтую карточку от судьи
72'
Интернасьональ делает замену. William Pottker уходит с поля, а Brenner выходит на его замену.
72'
William Pottker получил желтую карточку от судьи
61'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Баия делает замену. Marco Antonio уходит с поля, а Junior Brumado выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Лопес Нико бьет в цель!
10'
Интернасьональ делает замену. Росси уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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