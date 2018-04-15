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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Спортинг Парк
1:1
Второй тайм: 55'
24' Желтая карточкаJordan McCrary
1:0
34' ПенальтиСанчес Илье
44' Желтая карточкаРольдан Кристиан
1:1
45' ГолБрюин Уилл
53' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
|
24'
34'
1:0
44'
45'
1:1
53'
Состав команд
29
Tim
Melia
14
Шелтон
Кири
24
Фрай
Стефан
29
Торрес
Роман
14
Маршалл
Чэд
16
Alex
Roldan
17
Брюин
Уилл
Спортинг Канзас-Сити 4-3-3
- Основной состав
- 29 Tim Melia Вратарь
- 8 Зуси Грэм Защитник
- 3 Ikenna Ike Opara Защитник
- 5 Беслер Мэтт Защитник
- 94 Jimmy Medranda Защитник
- 17 Эспиноза Роджер Полузащитник
- 6 Санчес Илье Полузащитник
- 10 Yohan Croizet Полузащитник
- 7 Рассел Джонни Нападающий
- 14 Шелтон Кири Нападающий
- 20 Daniel Salloi Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Лобато Кристиан Защитник
- 22 Emiliano Amor Защитник
- 15 Seth Sinovic Защитник
- 12 Жерсу Фернандеш Нападающий
- 11 Рубио Диего Нападающий
- 26 Jaylin Lindsey
- 1 Adrian Zendejas
- Главный тренер: Peter Vermes
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 29 Торрес Роман Защитник
- 14 Маршалл Чэд Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 4 Свенссон Густаф Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 70 Handwalla Bwana Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 16 Alex Roldan Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 21 Делем Жорди Защитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 35 Мередит Брайан
- 23 Henry Wingo
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 09.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Ди Си Юнайтед М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 21.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз ОК
- 17.09.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 11.09.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 28.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс М
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Сиэтл Саундерс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
- 12.08.2017 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 18.05.2017 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 28.10.2016 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 24.07.2016 Спортинг Канзас-Сити 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 07.03.2016 Сиэтл Саундерс 0:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 28.09.2015 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 07.06.2015 Спортинг Канзас-Сити 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
- 24.05.2015 Сиэтл Саундерс 0:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 09.03.2014 Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС
- 09.05.2013 Спортинг Канзас-Сити 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
- 09.08.2012 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
- 21.06.2012 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|5.
|Коламбус Крю
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|3
|0
|2
|13 - 6
|9
|7.
|Монреаль Импакт
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|8.
|Филадельфия Юнион
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|9.
|Ди Си Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|10.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|5.
|Даллас
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|6.
|Колорадо Рэпидс
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|7.
|Реал Солт-Лейк
|6
|2
|1
|3
|6 - 14
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|1:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
Второй тайм
53'
Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
44'
Рольдан Кристиан получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Санчес Илье из команды Спортинг Канзас-Сити забивает с точки!
24'
Jordan McCrary получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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