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Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
1:1
Второй тайм: 55'
Сиэтл Саундерс
0'
24' Желтая карточка
Jordan McCrary
1:0
34' Пенальти
Санчес Илье
44' Желтая карточка
Рольдан Кристиан
1:1
45' Гол
Брюин Уилл
53' Желтая карточка
Эспиноза Роджер
55'
Второй тайм
Желтая карточка
53'
Эспиноза Роджер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
Желтая карточка
44'
Рольдан Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Санчес Илье из команды Спортинг Канзас-Сити забивает с точки!
Желтая карточка
24'
Jordan McCrary получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sporting Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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