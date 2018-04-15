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Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 43'
Шапекоэнсе
0'
27' Желтая карточка
Рафаэл Тьере
43'
Первый тайм
Желтая карточка
27'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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