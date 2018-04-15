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0:0
Первый тайм: 43'
27' Желтая карточкаРафаэл Тьере
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27'
Состав команд
13
Андре
Пауло
11
Nikao
5
Pablo
I
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
19
Vinicius
XII
18
Артур
IV
Атлетико Паранаэнсе 5-4-1
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 2 Jonatan VII Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 8 Павес Эстебан Защитник
- 4 Thiago Heleno Защитник
- 26 Карлето Тиаго Защитник
- 17 Guilherme XIV Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 15 Guilherme de Aguiar Camacho Полузащитник
- 11 Nikao Полузащитник
- 5 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Лео Леонардо Вратарь
- 10 Гедос Фелипе Полузащитник
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 70 Yago Cesar Полузащитник
- 5 David II
- 18 Honorato Ederson I
- 30 Bergson
- 12 Felipe Alves
- 6 Renan Lodi
- 55 Matheus Anjos
Шапекоэнсе 4-4-2
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 20 Аподи Диаллиссон Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 19 Vinicius XII Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Нападающий
- 18 Артур IV Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Курзел Элиас Вратарь
- 21 Отавио Луис Защитник
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 88 Антонио Луис Полузащитник
- Junior Santos Полузащитник
- 11 Надсон Нападающий
- 2 Eduardo VI
- 7 Guilherme dos Santos IX
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куритиба PCF
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 01.04.2018 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе PCF
- 29.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Лондрина ЕК P2S
- 26.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Маринга P2S
- 22.03.2018 Толедо 1:1 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 19.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Лондрина ЕК P2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 10.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 7:1 Риу-Бранку P2GS
- 08.03.2018 Прудентопулис 1:2 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 03.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 КЕ Униао P2GS
- 01.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара К
- 22.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:4 Атлетико Тубарао К
- 18.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Риу-Бранку P1S
- 15.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фоз до Игуасу П1ЙГЭ
- 10.02.2018 Каскавел 0:1 Атлетико Паранаэнсе П1ЙГЭ
- 04.02.2018 Куритиба 0:1 Атлетико Паранаэнсе П1ЙГЭ
- 31.01.2018 Кахиас 0:0 Атлетико Паранаэнсе К
- 27.01.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сианорте П1ЙГЭ
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.04.2018 Шапекоэнсе 0:2 Фигейренсе К
- 01.04.2018 Аваи 2:2 Шапекоэнсе К
- 29.03.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фигейренсе К
- 25.03.2018 Бруске 2:2 Шапекоэнсе К
- 22.03.2018 Шапекоэнсе 2:0 Херсилиу Луж К
- 18.03.2018 Атлетико Тубарао 0:2 Шапекоэнсе К
- 11.03.2018 Жоинвилль 0:1 Шапекоэнсе К
- 08.03.2018 Шапекоэнсе 1:0 Криcиума К
- 04.03.2018 Интер де Лагес 0:0 Шапекоэнсе К
- 25.02.2018 Шапекоэнсе 3:0 Конкордия Атлетико К
- 18.02.2018 Шапекоэнсе 1:0 Аваи К
- 15.02.2018 Фигейренсе 0:0 Шапекоэнсе К
- 11.02.2018 Шапекоэнсе 2:0 Бруске К
- 10.02.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Тубарао К
- 08.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Шапекоэнсе КЛ
- 04.02.2018 Херсилиу Луж 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.02.2018 Шапекоэнсе 0:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 28.01.2018 Шапекоэнсе 1:0 Жоинвилль К
- 25.01.2018 Криcиума 0:0 Шапекоэнсе К
- 21.01.2018 Шапекоэнсе 2:0 Интер де Лагес К
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 0
Шапекоэнсе: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 2
- 29.10.2017 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Серия A
- 09.07.2017 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 06.10.2016 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Шапекоэнсе Серия A
- 28.07.2016 Шапекоэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок
- 22.07.2016 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Шапекоэнсе Кубок
- 23.06.2016 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 01.11.2015 Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
- 19.07.2015 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Шапекоэнсе Серия A
Первый тайм
27'
Рафаэл Тьере получил желтую карточку от судьи
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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