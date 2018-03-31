Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид

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Стадион: Альянц Стэдиум
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Ювентус (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 31.03.2018 Ювентус 3:1 Милан СA
- 17.03.2018 СПАЛ 2013 0:0 Ювентус СA
- 14.03.2018 Ювентус 2:0 Аталанта СA
- 11.03.2018 Ювентус 2:0 Удинезе СA
- 07.03.2018 Тоттенхэм 1:2 Ювентус ЛЧ
- 03.03.2018 Лацио 0:1 Ювентус СA
- 28.02.2018 Ювентус 1:0 Аталанта КИ
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 13.05.2015 Реал Мадрид 1:1 Ювентус Лига чемпионов
- 05.05.2015 Ювентус 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 05.11.2013 Ювентус 2:2 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 23.10.2013 Реал Мадрид 2:1 Ювентус Лига чемпионов
- 01.08.2009 Ювентус 2:1 Реал Мадрид Кубок Мира
- 05.11.2008 Реал Мадрид 0:2 Ювентус Лига чемпионов
- 21.10.2008 Ювентус 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Реал МадридДо начала игры осталось 1 день 23 часа 1 минуту, которая состоится 03.04.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид
Ювентус
35.5% (33)
Ничья:
39.8% (37)
Реал Мадрид
24.7% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29% (27)
2:1 Ювентус:
19.4% (18)
1:2 Реал Мадрид:
17.2% (16)
2:2 Ничья:
6.5% (6)
1:0 Ювентус:
6.5% (6)
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Верю в победу Юве, хоть и будет очень нелегко.