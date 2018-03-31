  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. 1/4 финала
Стадион:
Ювентус
 
Позже
Реал Мадрид
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид

До начала игры осталось 1 день 23 часа 1 минуту, которая состоится 03.04.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид
Ювентус
35.5% (33)
Ничья:
39.8% (37)
Реал Мадрид
24.7% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29% (27)
Ювентус:
19.4% (18)
Реал Мадрид:
17.2% (16)
Ничья:
6.5% (6)
Ювентус:
6.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация