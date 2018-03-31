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Стадион:
Севилья
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Бавария

До начала игры осталось 1 день 23 часа 1 минуту, которая состоится 04.04.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Бавария
Севилья
6.8% (6)
Ничья:
15.9% (14)
Бавария
77.3% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
48.9% (43)
Бавария:
11.4% (10)
Ничья:
8% (7)
Бавария:
6.8% (6)
Ничья:
6.8% (6)
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