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Стадион:
Барселона
 
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Рома
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Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Рома

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 56 минут, которая состоится 04.04.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Рома
Барселона
93.3% (84)
Ничья:
2.2% (2)
Рома
4.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
32.2% (29)
Барселона:
23.3% (21)
Барселона:
13.3% (12)
Барселона:
11.1% (10)
Барселона:
5.6% (5)
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