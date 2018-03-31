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Стадион: Энфилд
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Ливерпуль (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 31.03.2018 Эвертон 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 12.03.2018 Сток Сити 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 04.03.2018 Манчестер Сити 1:0 Челси ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 19.02.2018 Уиган 1:0 Манчестер Сити К
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Манчестер Сити 5:1 Лестер ПЛ
- 03.02.2018 Бёрнли 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 31.01.2018 Манчестер Сити 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.01.2018 Кардифф Сити 0:2 Манчестер Сити К
- 23.01.2018 Бристоль Сити 2:3 Манчестер Сити КЛ
- 20.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 09.01.2018 Манчестер Сити 2:1 Бристоль Сити КЛ
- 06.01.2018 Манчестер Сити 4:1 Бёрнли К
- 02.01.2018 Манчестер Сити 3:1 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 27.12.2017 Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 19.03.2017 Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 31.12.2016 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 02.03.2016 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.02.2016 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги
- 21.11.2015 Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.03.2015 Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 25.08.2014 Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 31.07.2014 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов
- 13.04.2014 Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 26.12.2013 Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 03.02.2013 Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 26.08.2012 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 25.01.2012 Ливерпуль 2:2 Манчестер Сити Кубок Carling
- 11.01.2012 Манчестер Сити 0:1 Ливерпуль Кубок Carling
- 04.01.2012 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.11.2011 Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 11.04.2011 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига
- 23.08.2010 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер СитиДо начала игры осталось 2 дня 19 часов 36 минут, которая состоится 04.04.2018.
Новости матча
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Салах не боится "Манчестер Сити" — 15:53
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль
34.8% (31)
Ничья:
23.6% (21)
Манчестер Сити
41.6% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
33.7% (30)
2:1 Ливерпуль:
20.2% (18)
1:1 Ничья:
15.7% (14)
2:2 Ничья:
6.7% (6)
1:0 Ливерпуль:
4.5% (4)
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