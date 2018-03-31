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Стадион:
Ливерпуль
 
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Манчестер Сити
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль
34.8% (31)
Ничья:
23.6% (21)
Манчестер Сити
41.6% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
33.7% (30)
Ливерпуль:
20.2% (18)
Ничья:
15.7% (14)
Ничья:
6.7% (6)
Ливерпуль:
4.5% (4)
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