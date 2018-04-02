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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 07.04.2018 Барселона 3:1 Леганес П
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б П
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
Последние игры между собой
Рома: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома Лига чемпионов
- 24.11.2015 Барселона 6:1 Рома Лига чемпионов
- 16.09.2015 Рома 1:1 Барселона Лига чемпионов
- 05.08.2015 Барселона 3:0 Рома Товарищеские матчи. Клубы
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - БарселонаДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 4 минуты, которая состоится 10.04.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Барселона
Рома
11.6% (11)
Ничья:
27.4% (26)
Барселона
61.1% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Барселона:
37.9% (36)
1:1 Ничья:
20% (19)
0:2 Барселона:
9.5% (9)
2:2 Ничья:
5.3% (5)
0:1 Барселона:
4.2% (4)
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