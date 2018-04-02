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Стадион:
Рома
 
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Барселона
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Прогнозы на матч Рома - Барселона
Рома
11.6% (11)
Ничья:
27.4% (26)
Барселона
61.1% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
37.9% (36)
Ничья:
20% (19)
Барселона:
9.5% (9)
Ничья:
5.3% (5)
Барселона:
4.2% (4)
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