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Стадион:
Манчестер Сити
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 4 минуты, которая состоится 10.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити
80.4% (78)
Ничья:
11.3% (11)
Ливерпуль
8.2% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
36.1% (35)
Манчестер Сити:
14.4% (14)
Манчестер Сити:
13.4% (13)
Ничья:
8.2% (8)
Ливерпуль:
4.1% (4)
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