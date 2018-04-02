Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль

Стадион: Этихад Стэдиум
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 4 минуты, которая состоится 10.04.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль
Манчестер Сити
80.4% (78)
Ничья:
11.3% (11)
Ливерпуль
8.2% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Манчестер Сити:
36.1% (35)
3:1 Манчестер Сити:
14.4% (14)
2:0 Манчестер Сити:
13.4% (13)
1:1 Ничья:
8.2% (8)
1:2 Ливерпуль:
4.1% (4)
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