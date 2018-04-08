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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 19 часов 48 минут, которая состоится 11.04.2018.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сайт LiveResult.ru готов представить Вашему вниманию текстовую трансляцию матча "Реал" Мадрид - "Ювентус". Вместе с Вами за всеми перипетиями отчетного поединка будет следить Иван Терентьев. Мы рады скрасить ваш просмотр футбольного поединка своими емкими и объективными комментариями. Добро пожаловать на матч, дорогие друзья!
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Ювентус
Реал Мадрид
82.2% (83)
Ничья:
11.9% (12)
Ювентус
5.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
47.5% (48)
Реал Мадрид:
11.9% (12)
Реал Мадрид:
6.9% (7)
Реал Мадрид:
5.9% (6)
Ничья:
5% (5)
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