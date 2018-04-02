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Стадион:
Бавария
 
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Севилья
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Прогнозы на матч Бавария - Севилья
Бавария
95.9% (94)
Ничья:
0% (0)
Севилья
4.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
25.5% (25)
Бавария:
18.4% (18)
Бавария:
17.3% (17)
Бавария:
17.3% (17)
Бавария:
8.2% (8)
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