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Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 07.04.2018 Аугсбург 1:4 Бавария Б
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 14.03.2018 Бешикташ 1:3 Бавария ЛЧ
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
- 04.03.2018 Фрайбург 0:4 Бавария Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 20.02.2018 Бавария 5:0 Бешикташ ЛЧ
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
Севилья (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
Последние игры между собой
Бавария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Севилья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария Лига чемпионов
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 9 минут, которая состоится 11.04.2018.
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Прогнозы на матч Бавария - Севилья
Бавария
95.9% (94)
Ничья:
0% (0)
Севилья
4.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
25.5% (25)
3:1 Бавария:
18.4% (18)
3:0 Бавария:
17.3% (17)
2:1 Бавария:
17.3% (17)
1:0 Бавария:
8.2% (8)
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