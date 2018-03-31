Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Спортинг Л

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ванда Метрополитано
Позже
Предыдущие игры
Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
Спортинг Л (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 31.03.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
- 15.03.2018 Виктория Пльзень 2:1 Спортинг Л ЛЕ
- 12.03.2018 Шавиш 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 08.03.2018 Спортинг Л 2:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.02.2018 Спортинг Л 3:3 Астана ЛЕ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
-
Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Спортинг ЛДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 18 минут, которая состоится 05.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Атлетико М - Спортинг Л
Атлетико М
92.9% (92)
Ничья:
3% (3)
Спортинг Л
4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
46.5% (46)
1:0 Атлетико М:
14.1% (14)
2:1 Атлетико М:
14.1% (14)
3:1 Атлетико М:
7.1% (7)
3:0 Атлетико М:
7.1% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация