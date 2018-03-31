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Стадион:
Атлетико М
 
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Спортинг Л
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Спортинг Л

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 18 минут, которая состоится 05.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Спортинг Л
Атлетико М
92.9% (92)
Ничья:
3% (3)
Спортинг Л
4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
46.5% (46)
Атлетико М:
14.1% (14)
Атлетико М:
14.1% (14)
Атлетико М:
7.1% (7)
Атлетико М:
7.1% (7)
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