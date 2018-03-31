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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ЦСКА Москва

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 18 минут, которая состоится 05.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - ЦСКА Москва
Арсенал
86.7% (91)
Ничья:
7.6% (8)
ЦСКА Москва
5.7% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
29.5% (31)
Арсенал:
24.8% (26)
Арсенал:
12.4% (13)
Арсенал:
10.5% (11)
Ничья:
7.6% (8)
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