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Стадион:
Спортинг Л
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 50 минут, которая состоится 12.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Л - Атлетико М
Спортинг Л
9.5% (10)
Ничья:
23.8% (25)
Атлетико М
66.7% (70)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
35.2% (37)
Ничья:
20% (21)
Атлетико М:
17.1% (18)
Атлетико М:
7.6% (8)
Спортинг Л:
5.7% (6)
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