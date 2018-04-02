Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Атлетико М

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Стадион: Жозе Алваладе
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Спортинг Л (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 08.04.2018 Спортинг Л 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 31.03.2018 Брага 1:0 Спортинг Л ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
- 15.03.2018 Виктория Пльзень 2:1 Спортинг Л ЛЕ
- 12.03.2018 Шавиш 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 08.03.2018 Спортинг Л 2:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.02.2018 Спортинг Л 3:3 Астана ЛЕ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
Атлетико М (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 50 минут, которая состоится 12.04.2018.
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Атлетико М
Спортинг Л
9.5% (10)
Ничья:
23.8% (25)
Атлетико М
66.7% (70)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
35.2% (37)
1:1 Ничья:
20% (21)
0:1 Атлетико М:
17.1% (18)
0:2 Атлетико М:
7.6% (8)
2:1 Спортинг Л:
5.7% (6)
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