Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Арсенал

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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 09.04.2018 ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Ростов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.03.2018 ЦСКА Москва 4:0 Рязань ТМК
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Ахмат 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 03.03.2018 ЦСКА Москва 1:0 Урал ПЛ
- 21.02.2018 ЦСКА Москва 1:0 Црвена Звезда ЛЕ
- 17.02.2018 Эсбьерг 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 13.02.2018 Црвена Звезда 0:0 ЦСКА Москва ЛЕ
- 07.02.2018 Торревьеха 0:7 ЦСКА Москва ТМК
- 06.02.2018 ЦСКА Москва 3:0 Эльче ТМК
- 02.02.2018 Нордшелланн 1:1 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 22.01.2018 ЦСКА Москва 2:2 Хорсенс ТМК
- 21.01.2018 ЦСКА Москва 0:0 Волеренга ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 07.01.2018 Ноттингем Форест 4:2 Арсенал К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 50 минут, которая состоится 12.04.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал
ЦСКА Москва
21.1% (23)
Ничья:
24.8% (27)
Арсенал
54.1% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Арсенал:
28.4% (31)
1:1 Ничья:
19.3% (21)
2:1 ЦСКА Москва:
11% (12)
1:3 Арсенал:
8.3% (9)
0:2 Арсенал:
6.4% (7)
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