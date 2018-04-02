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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Арсенал

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 50 минут, которая состоится 12.04.2018.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Арсенал
ЦСКА Москва
21.1% (23)
Ничья:
24.8% (27)
Арсенал
54.1% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
28.4% (31)
Ничья:
19.3% (21)
ЦСКА Москва:
11% (12)
Арсенал:
8.3% (9)
Арсенал:
6.4% (7)
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