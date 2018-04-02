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Стадион:
Марсель
 
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РБ Лейпциг
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - РБ Лейпциг

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 50 минут, которая состоится 12.04.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - РБ Лейпциг
Марсель
59.2% (61)
Ничья:
28.2% (29)
РБ Лейпциг
12.6% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
43.7% (45)
Ничья:
23.3% (24)
РБ Лейпциг:
5.8% (6)
Марсель:
4.9% (5)
Марсель:
3.9% (4)
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