Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - РБ Лейпциг

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Марсель (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 23.01.2018 Эпиналь 0:2 Марсель КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Марсель 2:0 Страсбург Л1
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 09.04.2018 РБ Лейпциг 1:4 Байер Л Б
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Ганновер 96 2:3 РБ Лейпциг Б
- 18.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Бавария Б
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Б
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 19.02.2018 Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Б
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.02.2018 РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
Последние игры между собой
Марсель: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
РБ Лейпциг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - РБ ЛейпцигДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 50 минут, которая состоится 12.04.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - РБ Лейпциг
Марсель
59.2% (61)
Ничья:
28.2% (29)
РБ Лейпциг
12.6% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
43.7% (45)
1:1 Ничья:
23.3% (24)
1:2 РБ Лейпциг:
5.8% (6)
2:0 Марсель:
4.9% (5)
1:0 Марсель:
3.9% (4)
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