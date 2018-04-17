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Касима Антлерс
0:1
Перерыв
Сувон Блюуингз
0'
0:1
31' Гол
Дамьянович Деян
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Дамьянович Деян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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