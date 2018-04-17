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0:1
Перерыв
0:1
31' ГолДамьянович Деян
|
31'
0:1
Предыдущие игры
Касима Антлерс (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 14.04.2018 Касима Антлерс 2:0 Нагойя Грампус ДЛ
- 11.04.2018 Токио 2:1 Касима Антлерс ДЛ
- 07.04.2018 Сёнан Бельмаре 2:1 Касима Антлерс ДЛ
- 03.04.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 31.03.2018 Касима Антлерс 0:0 Консадоле Саппоро ДЛ
- 18.03.2018 Саган Тосу 0:1 Касима Антлерс ДЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 10.03.2018 Касима Антлерс 0:1 Санфречче Хиросима ДЛ
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Касима Антлерс 1:0 Гамба Осака ДЛ
- 25.02.2018 Симидзу С-Палс 0:0 Касима Антлерс ДЛ
- 21.02.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.02.2018 Касима Антлерс 1:1 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 02.12.2017 Джубило Ивата 0:0 Касима Антлерс ДЛ
- 26.11.2017 Касима Антлерс 0:0 Касива Рейсол ДЛ
- 05.11.2017 Касима Антлерс 1:0 Урава Редс ДЛ
- 29.10.2017 Консадоле Саппоро 1:2 Касима Антлерс ДЛ
- 25.10.2017 Виссел Кобе 1:1 Касима Антлерс К
- 21.10.2017 Йокогама Маринос 3:2 Касима Антлерс ДЛ
- 14.10.2017 Касима Антлерс 2:0 Санфречче Хиросима ДЛ
Сувон Блюуингз (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 14.04.2018 Сувон Блюуингз 2:1 Санджу Сангму KЛ1
- 11.04.2018 Канвон 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 08.04.2018 Сувон Блюуингз 0:0 Сеул KЛ1
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 31.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Сувон Блюуингз KЛ1
- 18.03.2018 Сувон Блюуингз 1:1 Пхохан KЛ1
- 13.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.03.2018 Тэгу 0:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 07.03.2018 Сувон Блюуингз 1:1 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 01.03.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Чуннам KЛ1
- 21.02.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 30.01.2018 Сувон Блюуингз 5:1 Тханьхоа ЛЧА(
- 19.11.2017 Чонбук Моторс 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 05.11.2017 Чеджу Юнайтед 0:0 Сувон Блюуингз KЛ1
- 29.10.2017 Сувон Блюуингз 2:1 Канвон KЛ1
- 25.10.2017 Пусан Айпарк 1:1 Сувон Блюуингз К
- 21.10.2017 Сеул 2:2 Сувон Блюуингз KЛ1
- 15.10.2017 Сувон Блюуингз 2:0 Ульсан KЛ1
- 08.10.2017 Пхохан 1:1 Сувон Блюуингз KЛ1
Последние игры между собой
Касима Антлерс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Сувон Блюуингз: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
- 21.02.2018 Сувон Блюуингз 1:2 Касима Антлерс Лига чемпионов АФК
- 20.04.2011 Касима Антлерс 1:1 Сувон Блюуингз Лига Чемпионов Азии
- 06.04.2011 Сувон Блюуингз 1:1 Касима Антлерс Лига Чемпионов Азии
- 05.05.2009 Касима Антлерс 3:0 Сувон Блюуингз Лига Чемпионов Азии
- 11.03.2009 Сувон Блюуингз 4:1 Касима Антлерс Лига Чемпионов Азии
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сувон Блюуингз
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|2.
|Касима Антлерс
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|3.
|Сидней
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|0:0
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Г О О О О Л - Дамьянович Деян бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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