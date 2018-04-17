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3:1
Конец матча
1:0
7' ГолБовэнь Хуан
1:1
10' ГолTakaki Fukumitsu
2:1
57' ГолAlan VI
3:1
87' ГолAlan VI
|
7'
1:0
10'
1:1
57'
2:1
87'
3:1
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 13.04.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Гуанчжоу Эвергранд С
- 08.04.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Лунэн С
- 03.04.2018 Бурирам Юнайтед 1:1 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэнань Цзянье С
- 14.03.2018 Чеджу Юнайтед 0:2 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 09.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Чанчунь Ятай С
- 06.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 5:3 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 02.03.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Гуанчжоу Фули С
- 26.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 4:1 Шанхай Шэньхуа С
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Гуанчжоу Эвергранд 1:1 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 03.02.2018 Митьюлланд 1:2 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.01.2018 Зенит 4:1 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 25.01.2018 Копенгаген 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 22.01.2018 Брондбю 3:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Хэбей Форчун 3:0 Гуанчжоу Эвергранд С
- 22.10.2017 Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Гуйчжоу Чжичэн С
Серезо Осака (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 14.04.2018 Серезо Осака 1:0 Токио ДЛ
- 11.04.2018 Кавасаки Фронтале 1:2 Серезо Осака ДЛ
- 07.04.2018 Серезо Осака 2:1 Саган Тосу ДЛ
- 03.04.2018 Серезо Осака 2:1 Чеджу Юнайтед ЛЧА
- 31.03.2018 Серезо Осака 2:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 18.03.2018 Виссел Кобе 2:0 Серезо Осака ДЛ
- 14.03.2018 Серезо Осака 2:2 Бурирам Юнайтед ЛЧА
- 10.03.2018 Касива Рейсол 1:1 Серезо Осака ДЛ
- 06.03.2018 Бурирам Юнайтед 2:0 Серезо Осака ЛЧА
- 02.03.2018 Серезо Осака 3:3 Консадоле Саппоро ДЛ
- 25.02.2018 Серезо Осака 1:1 Йокогама Маринос ДЛ
- 21.02.2018 Серезо Осака 0:0 Гуанчжоу Эвергранд ЛЧА
- 14.02.2018 Чеджу Юнайтед 0:1 Серезо Осака ЛЧА
- 10.02.2018 Кавасаки Фронтале 2:3 Серезо Осака С
- 01.01.2018 Серезо Осака 2:1 Йокогама Маринос К
- 23.12.2017 Виссел Кобе 1:3 Серезо Осака К
- 02.12.2017 Альбирекс Ниигата 1:0 Серезо Осака ДЛ
- 26.11.2017 Серезо Осака 3:1 Виссел Кобе ДЛ
- 18.11.2017 Йокогама Маринос 1:4 Серезо Осака ДЛ
- 04.11.2017 Серезо Осака 2:0 Кавасаки Фронтале КЛ
Последние игры между собой
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Бурирам Юнайтед
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|3.
|Серезо Осака
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|4.
|Чеджу Юнайтед
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
10'
Г О О О О Л - Takaki Fukumitsu бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Бовэнь Хуан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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