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Гуанчжоу Эвергранд
3:1
Конец матча
Серезо Осака
0'
1:0
7' Гол
Бовэнь Хуан
1:1
10' Гол
Takaki Fukumitsu
2:1
57' Гол
Alan VI
3:1
87' Гол
Alan VI
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Takaki Fukumitsu бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Бовэнь Хуан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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