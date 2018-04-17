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Локомотив Ташкент
0:1
Второй тайм: 87'
Зобахан
0'
0:1
25' Гол
Morteza Tabrizi
87'
Второй тайм
Описание гола
73'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Morteza Tabrizi бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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