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0:1
Второй тайм: 87'
0:1
25' ГолMorteza Tabrizi
|
25'
0:1
Предыдущие игры
Локомотив Ташкент (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.04.2018 Насаф 2:1 Локомотив Ташкент С
- 07.04.2018 Локомотив Ташкент 1:1 Коканд С
- 03.04.2018 Аль-Вахда 1:4 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 31.03.2018 Алмалык 1:0 Локомотив Ташкент П
- 17.03.2018 Навбахор 2:0 Локомотив Ташкент С
- 12.03.2018 Локомотив Ташкент 1:2 Лехвия ЛЧА
- 09.03.2018 Локомотив Ташкент 1:1 Металлург Бекабад С
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 01.03.2018 Кызылкум 0:3 Локомотив Ташкент С
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Локомотив Ташкент 5:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 22.01.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Ташкент ТМК
- 19.01.2018 Рубин 0:0 Локомотив Ташкент ТМК
- 04.12.2017 Локомотив Ташкент 1:0 Бунёдкор КУ
- 25.11.2017 Локомотив Ташкент 3:2 Бунёдкор П
- 19.11.2017 Динамо Самарканд 1:5 Локомотив Ташкент П
- 08.11.2017 Локомотив Ташкент 2:0 Бухара П
- 03.11.2017 Нефтчи Фергана 0:0 Локомотив Ташкент П
- 25.10.2017 Локомотив Ташкент 3:0 Коканд ПФЛУ
- 20.10.2017 Кызылкум 0:2 Локомотив Ташкент П
Зобахан (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 12.04.2018 Фулад Хузестан 1:1 Зобахан ПГПЛ
- 07.04.2018 Зобахан 3:0 Сепидруд Рашт ПГПЛ
- 03.04.2018 Зобахан 0:1 Лехвия ЛЧА
- 30.03.2018 Зобахан 3:0 Тракторсази ПГПЛ
- 12.03.2018 Аль-Вахда 3:0 Зобахан ЛЧА
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 01.03.2018 Парс Джем Бушир 0:0 Зобахан ПГПЛ
- 24.02.2018 Зобахан 2:1 Падиде ПГПЛ
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Сайпа 4:2 Зобахан ПГПЛ
- 04.02.2018 Зобахан 2:1 Эстегляль Тегеран ПГПЛ
- 30.01.2018 Зобахан 3:1 Аиджал ЛЧА(
- 24.01.2018 Эстегляль Хузестан 0:2 Зобахан ПГПЛ
- 18.01.2018 Зобахан 2:1 Санат Нафт ПГПЛ
- 12.01.2018 Сепахан 1:2 Зобахан ПГПЛ
- 05.01.2018 Зобахан 2:1 Пайкан ПГПЛ
- 29.12.2017 Гостареш Фулад 0:1 Зобахан ПГПЛ
- 22.12.2017 Зобахан 0:0 Сиах Джамеган ПГПЛ
- 06.12.2017 Зобахан 2:0 Нафт Тегеран ПГПЛ
Последние игры между собой
Локомотив Ташкент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Зобахан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.02.2018 Зобахан 2:0 Локомотив Ташкент Лига чемпионов АФК
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|1:0
|6
|6
|0
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Зобахан
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|3.
|Локомотив Ташкент
|0:1
|6
|2
|0
|4
|12 - 9
|6
|4.
|Аль-Вахда
|0:1
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
Второй тайм
73'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Morteza Tabrizi бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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