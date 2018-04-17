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Лехвия
1:0
Второй тайм: 86'
Аль-Вахда
0'
39' Красная карточка
Saleem Sultan Al Sharjee
1:0
47' Гол
Abdelrahman Moustafa
86'
Второй тайм
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Abdelrahman Moustafa бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
УДАЛЕНИЕ! - Saleem Sultan Al Sharjee увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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