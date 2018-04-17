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39' Красная карточкаSaleem Sultan Al Sharjee
1:0
47' ГолAbdelrahman Moustafa
|
47'
1:0
Предыдущие игры
Лехвия (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 07.04.2018 Лехвия 5:2 Аль-Сайлия КС
- 03.04.2018 Зобахан 0:1 Лехвия ЛЧА
- 17.03.2018 Аль-Мархия 2:4 Лехвия КС
- 12.03.2018 Локомотив Ташкент 1:2 Лехвия ЛЧА
- 09.03.2018 Аль-Харитият 0:5 Лехвия КС
- 06.03.2018 Лехвия 3:2 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 01.03.2018 Лехвия 4:3 Аль-Садд КС
- 24.02.2018 Лехвия 4:0 Аль-Хор КС
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия ЛЧА
- 15.02.2018 Лехвия 5:0 Умм Салал КС
- 12.02.2018 Лехвия 3:1 Зобахан ЛЧА
- 08.02.2018 Аль-Гарафа 1:5 Лехвия КС
- 02.02.2018 Аль-Ахли Доха 0:4 Лехвия КС
- 27.01.2018 Лехвия 3:3 Аль-Райян КС
- 19.01.2018 Аль-Араби Доха 0:1 Лехвия КС
- 13.01.2018 СК Катар 0:6 Лехвия КС
- 07.12.2017 Аль-Сайлия 1:1 Лехвия КС
- 02.12.2017 Лехвия 2:1 Аль-Мархия КС
- 24.11.2017 Аль-Садд 2:4 Лехвия КС
- 19.11.2017 Лехвия 8:2 Аль-Харитият КС
Аль-Вахда (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 13.04.2018 Аль-Иттихад Алеппо 2:0 Аль-Вахда ПЛ
- 09.04.2018 Аль-Вахда 1:2 Аль-Файсали Амман КАК
- 07.04.2018 Аль-Шарджа 2:3 Аль-Вахда АГЛ
- 04.04.2018 Аль-Вахда 1:2 Аль-Ватбах ПЛ
- 03.04.2018 Аль-Вахда 1:4 Локомотив Ташкент ЛЧА
- 31.03.2018 Аль-Вахда 2:1 Хеттин ПЛ
- 17.03.2018 Тишрин 2:1 Аль-Вахда ПЛ
- 16.03.2018 Аль-Вахда 2:1 Эмирейтс АГЛ
- 13.03.2018 Аль-Ансар 1:0 Аль-Вахда КАК
- 12.03.2018 Аль-Вахда 3:0 Зобахан ЛЧА
- 06.03.2018 Зобахан 2:0 Аль-Вахда ЛЧА
- 05.03.2018 Аль-Вахда 2:1 Аль-Ансар КАК
- 01.03.2018 Аль-Айн 6:2 Аль-Вахда АГЛ
- 27.02.2018 Аль-Вахда 0:0 Дхофар КАК
- 23.02.2018 Аль-Вахда 0:0 Аль-Ахли Дубай АГЛ
- 22.02.2018 Аль-Наваир 1:3 Аль-Вахда ПЛ
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия ЛЧА
- 17.02.2018 Аль-Вахда 1:1 Аль-Карама ПЛ
- 13.02.2018 Аль-Файсали Амман 2:2 Аль-Вахда КАК
- 12.02.2018 Локомотив Ташкент 5:0 Аль-Вахда ЛЧА
Последние игры между собой
Лехвия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Вахда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.02.2018 Аль-Вахда 2:3 Лехвия Лига чемпионов АФК
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехвия
|1:0
|6
|6
|0
|0
|13 - 6
|18
|2.
|Зобахан
|1:0
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|3.
|Локомотив Ташкент
|0:1
|6
|2
|0
|4
|12 - 9
|6
|4.
|Аль-Вахда
|0:1
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
Второй тайм
47'
Г О О О О Л - Abdelrahman Moustafa бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
УДАЛЕНИЕ! - Saleem Sultan Al Sharjee увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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