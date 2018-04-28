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Фенербахче
 
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Бешикташ
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Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Бешикташ

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 34 минуты, которая состоится 03.05.2018.
Второй тайм
Свисток
57'
Наша игра отменена!
Свисток
57'
Игра всё-таки прервана.
57'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
56'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
56'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
56'
Жулиано де Паула выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
55'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
55'
Жулиано де Паула коснулся мяча рукой.
54'
Так близко к голу! Сольдадо Роберто имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабрисио Агосто!
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный кросс...
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Фенербахче
52'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
52'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
51'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
48'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Медель Гари наказан за толчок Вальбуэна Матьё
46'
Удар от ворот произведет Фенербахче
46'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
46'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
46'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Вида Домагой
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
49'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Плохо сыграл Адриано Коррея - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Удар от ворот произведет Бешикташ
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
ШАНС! Шахешух Атиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче находит одноклубника четким пасом пяткой.
Желтая карточка
45'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Тошич Душко из команды Бешикташ играет слишком грубо. Сольдадо Роберто оказался на газоне.
45'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
44'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
40'
Куарежма Рикарду мяч отрикошетил от ворот
40'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
Фол, нарушение
38'
Бабель Райан наказан за толчок Топал Мехмет
Офсайд
37'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
37'
Озбайракли Шенер нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
37'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
37'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Удар от ворот произведет Бешикташ
35'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
34'
Удар от ворот произведет Бешикташ
34'
Шанс! Сольдадо Роберто из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
34'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
33'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Бешикташ
32'
Шанс! Шкртел Мартин из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
32'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
32'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
30'
Рефери не любит споров - именно за это Эркин Джанер сейчас получил желтую
30'
УДАЛЕНИЕ! - Пепе Кеплер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Пепе Кеплер грубо играет против соперника. Пострадал Соуза Жосеф
29'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
29'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
29'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
28'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Пепе Кеплер наказан за толчок Шахешух Атиф
26'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
26'
Демирель Волкан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Адриано Коррея из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
24'
Шахешух Атиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
23'
Шахешух Атиф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Шахешух Атиф грубо играет против соперника. Пострадал Адриано Коррея
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
21'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
21'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Бешикташ
21'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
20'
Дирар Набиль наказан за толчок Эркин Джанер
18'
Удар от ворот произведет Фенербахче
18'
Шанс! Тошич Душко из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
17'
Шахешух Атиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
16'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
15'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Дирар Набиль из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
12'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
12'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
12'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
9'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
9'
Медель Гари из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Опасность предотвращена - Шкртел Мартин из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
9'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Матч возобновится спорным мячом
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Фенербахче
7'
Тошич Душко не смог попасть в створ ударом издали
7'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Бешикташ
4'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Пепе Кеплер заработал фол
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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