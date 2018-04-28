Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Бешикташ

Стадион: Шюкрю Сараджоглу
Позже
-
Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - БешикташДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 34 минуты, которая состоится 03.05.2018.
Второй тайм
57'
Наша игра отменена!
57'
Игра всё-таки прервана.
57'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
56'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
56'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Жулиано де Паула выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
55'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Жулиано де Паула коснулся мяча рукой.
54'
Так близко к голу! Сольдадо Роберто имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабрисио Агосто!
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный кросс...
54'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
53'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
53'
53'
52'
Шанс! Талиска Андерсон из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
52'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
48'
Медель Гари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
47'
Медель Гари наказан за толчок Вальбуэна Матьё
46'
46'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
46'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Ленс Джермейн
46'
Тактическая замена. Озьякуп Огузхан уходит с поля и его заменяет Вида Домагой
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
48'
47'
Плохо сыграл Адриано Коррея - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
47'
Шахешух Атиф нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
ШАНС! Шахешух Атиф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче находит одноклубника четким пасом пяткой.
45'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
45'
Тошич Душко из команды Бешикташ играет слишком грубо. Сольдадо Роберто оказался на газоне.
45'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
44'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
40'
Куарежма Рикарду мяч отрикошетил от ворот
40'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Судья сигнализирует, что Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Куарежма Рикарду
38'
Бабель Райан наказан за толчок Топал Мехмет
37'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче в офсайде
37'
Озбайракли Шенер нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче разыграл угловой с левого угла.
37'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
35'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
34'
34'
Шанс! Сольдадо Роберто из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
34'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
33'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
32'
Шанс! Шкртел Мартин из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
32'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
32'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
30'
Рефери не любит споров - именно за это Эркин Джанер сейчас получил желтую
30'
УДАЛЕНИЕ! - Пепе Кеплер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
30'
Безумный фол. Пепе Кеплер грубо играет против соперника. Пострадал Соуза Жосеф
29'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
29'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
29'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
28'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Озьякуп Огузхан
28'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
26'
Пепе Кеплер наказан за толчок Шахешух Атиф
26'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
26'
Демирель Волкан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Адриано Коррея из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
26'
24'
Шахешух Атиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Шахешух Атиф получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Шахешух Атиф грубо играет против соперника. Пострадал Адриано Коррея
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
21'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
21'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Шахешух Атиф не смог попасть в створ ударом издали
20'
Дирар Набиль наказан за толчок Эркин Джанер
18'
18'
Шанс! Тошич Душко из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
18'
17'
Шахешух Атиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
16'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
15'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
15'
13'
Дирар Набиль из команды Фенербахче сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Дирар Набиль из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
12'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
12'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
12'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игроки ФК "Бешикташ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
9'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
9'
Медель Гари из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Опасность предотвращена - Шкртел Мартин из команды Фенербахче вступил в отбор удачно
9'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ идет с мячом вперед на обострение...
9'
8'
Матч возобновится спорным мячом
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
7'
Тошич Душко не смог попасть в створ ударом издали
7'
4'
4'
2'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче толкнул локтем оппонента. Это Пепе Кеплер заработал фол
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация