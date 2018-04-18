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  5. Кубок
  6. 1/2 финала
Стадион: Зрители: 25969
Галатасарай
0:2
Конец матча
Акхисар Беледиеспор
0'
0:1
4' Гол
Селезнёв Евгений
0:2
35' Гол
Селезнёв Евгений
45' Желтая карточка
Джевикер Айкут
67' Желтая карточка
Майкон Перейра
77' Вторая желтая карточка
Майкон Перейра
86' Желтая карточка
Донк Райан
90' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
90' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
90' Желтая карточка
Родригес Гарри II
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Акхизар Беледье заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Муслера Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
95'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95'
Муслера Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
95'
Родригес Гарри II получил желтую карточку от судьи
94'
Плохо сыграл Нункеу Дани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Муслера Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
94'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
93'
Нункеу Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
93'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
93'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
93'
Чалык Ахмет из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
92'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
91'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
91'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Латовлевич Ясмин пострадал.
91'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Плохо сыграл Эзтюрк Фатих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
90'
Юмлу Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Дердийок Эрен
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 25969 болельщиков
Угловой
89'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье разыграл угловой с правого угла.
89'
Чалык Ахмет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
87'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
87'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
86'
Донк Райан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Донк Райан из команды Галатасарай играет слишком грубо. Ларссон Даниэль оказался на газоне.
86'
Почти гол! Донк Райан пробил головой по воротам, но Эзтюрк Фатих спас!
86'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
86'
Эзтюрк Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
85'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
85'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
85'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Гомис Бафетимби нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
85'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
84'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Челик Мугдат наказан за толчок Латовлевич Ясмин
84'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
84'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Донк Райан
83'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
83'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
82'
Нункеу Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
82'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
82'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
82'
Гюмюш Синан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Инан Селчук из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Лопеш Мигел пострадал.
80'
Какой удар! Со штрафного Селезнёв Евгений сотряс перекладину!
Фол, нарушение
79'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Селезнёв Евгений пострадал.
79'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
79'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
78'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье в офсайде
78'
Келеш Кадир нанес удар издали, а Муслера Фернандо отбил его обратно в игру!
77'
Майкон Перейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
77'
Майкон Перейра из команды Галатасарай играет слишком грубо. Ларссон Даниэль оказался на газоне.
77'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
77'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Барбоза Элдер уходит с поля и его заменяет Ларссон Даниэль
75'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
75'
Инан Селчук из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
75'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Родригес Гарри II пострадал.
74'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
Удар от ворот произведет Галатасарай
72'
ШАНС! Селезнёв Евгений нанес удар с лета, но не попал по воротам!
Угловой
72'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
71'
Майкон Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Барбоза Элдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Лопеш Мигел
71'
Айик Онур получил травму и заменен. Османпаша Джанер выходит на поле.
70'
Опасность предотвращена - Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
70'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
69'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
69'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
69'
Айик Онур возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Дердийок Эрен нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Плохо сыграл Эзтюрк Фатих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
67'
Майкон Перейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Майкон Перейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
67'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Айик Онур получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Айик Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
64'
ШАНС! Челик Мугдат вышел один-на-один с голкипером...
64'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
62'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
62'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
62'
Майкон Перейра решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Тактическая замена. Озтекин Ясин уходит с поля и его заменяет Родригес Гарри II
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
60'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
60'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Эзтюрк Фатих выбегает и ловит мяч
60'
Удар от ворот произведет Галатасарай
60'
Селезнёв Евгений не смог попасть в створ ударом издали
59'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Селезнёв Евгений мяча так и не получил
57'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
57'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
56'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
56'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай играет слишком грубо. Айик Онур оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Тактическая замена. Чигерчи Толга уходит с поля и его заменяет Гомис Бафетимби
54'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
54'
Удар от ворот произведет Галатасарай
54'
Как он промахнулся? Челик Мугдат имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
54'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
54'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает неудачный навес.
53'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
52'
Опасность предотвращена - Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье вступил в отбор удачно
52'
Инан Селчук из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Чигерчи Толга пробует нанести удар издали, но Эзтюрк Фатих держит все под контролем
50'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
50'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
49'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Плохо сыграл Юмлу Мустафа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Офсайд
48'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
48'
Шанс! Дердийок Эрен из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
Фол, нарушение
47'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
47'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Офсайд
46'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Шанс! Майкон Перейра из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
47'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
Желтая карточка
46'
Джевикер Айкут получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Инан Селчук пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Дердийок Эрен пострадал.
45'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
45'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
44'
Латовлевич Ясмин нанес удар головой, но Эзтюрк Фатих спокойно отбил мяч.
44'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
Угловой
44'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
44'
Барбоза Элдер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Линнес Мартин из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
43'
Кыса Билал получил травму и заменен. Джевикер Айкут выходит на поле.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Чигерчи Толга
43'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Кыса Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
41'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Эзтюрк Фатих выбегает и ловит мяч
41'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
41'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
41'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
40'
Латовлевич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
40'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
40'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
40'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой справа.
39'
Дердийок Эрен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает пас партнеру.
39'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
37'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Отличные скиллы показывает Селезнёв Евгений, обводя своих соперников
37'
Айик Онур нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Лопеш Мигел сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений изменил счет на табло!
35'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
34'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чигерчи Толга не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
33'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
33'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Чигерчи Толга
32'
Удар от ворот произведет Галатасарай
32'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
31'
Озтекин Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
29'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье в офсайде
28'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
27'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой слева.
27'
Инан Селчук нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
26'
Нункеу Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
25'
Опасность предотвращена - Чалык Ахмет из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
25'
Отличные скиллы показывает Айик Онур, обводя своих соперников
25'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
24'
Отличный пас сделал Чигерчи Толга из команды Галатасарай. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
23'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
22'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
21'
Челик Мугдат нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
20'
Инан Селчук ошибается в защите.
20'
Опасность предотвращена - Чалык Ахмет из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
20'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
20'
Чигерчи Толга ошибается в защите.
Фол, нарушение
19'
Назначен штрафной. Пострадал Барбоза Элдер, его свалил Фернандо Режес.
19'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
19'
Нункеу Дани возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
18'
Шанс! Майкон Перейра из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой слева.
Травма, повреждение
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Нункеу Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Чигерчи Толга нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Плохо сыграл Нункеу Дани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
16'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает неудачный навес.
16'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
15'
Эзтюрк Фатих взял и забрал мяч на выходе
15'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
13'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает неудачный навес.
12'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
11'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Майкон Перейра
Фол, нарушение
9'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
9'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Фернандо Режес наказан за толчок Селезнёв Евгений
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Чалык Ахмет
4'
Челик Мугдат сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений изменил счет на табло!
4'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
4'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
Офсайд
3'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье в офсайде
2'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
1'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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