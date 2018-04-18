Стадион: Тюрк Телеком Арена Зрители: 25969
0:2
Конец матча
0:1
4' ГолСелезнёв Евгений
0:2
35' ГолСелезнёв Евгений
45' Желтая карточкаДжевикер Айкут
67' Желтая карточкаМайкон Перейра
77' Вторая желтая карточкаМайкон Перейра
86' Желтая карточкаДонк Райан
90' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
90' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
90' Желтая карточкаРодригес Гарри II
Новости после матча
Второй тайм
96'
Акхизар Беледье заслуженно побеждает в отличном матче
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
95'
95'
95'
95'
Родригес Гарри II получил желтую карточку от судьи
94'
Плохо сыграл Нункеу Дани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
94'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
93'
Нункеу Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
93'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
93'
Чалык Ахмет из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
92'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
91'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Латовлевич Ясмин пострадал.
91'
Сиссоко Абдулвхаид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Плохо сыграл Эзтюрк Фатих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
90'
90'
Юмлу Мустафа получил желтую карточку от судьи
90'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Дердийок Эрен
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 25969 болельщиков
89'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье разыграл угловой с правого угла.
89'
Чалык Ахмет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
87'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
87'
Гомис Бафетимби нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
86'
Донк Райан получил желтую карточку от судьи
86'
Донк Райан из команды Галатасарай играет слишком грубо. Ларссон Даниэль оказался на газоне.
86'
Почти гол! Донк Райан пробил головой по воротам, но Эзтюрк Фатих спас!
86'
86'
Эзтюрк Фатих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
85'
85'
85'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Гомис Бафетимби нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
85'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
84'
84'
Челик Мугдат наказан за толчок Латовлевич Ясмин
84'
84'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Фернандо Режес уходит с поля и его заменяет Донк Райан
83'
83'
83'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Нункеу Дани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
82'
82'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
82'
Гюмюш Синан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
81'
Инан Селчук из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Лопеш Мигел пострадал.
80'
Какой удар! Со штрафного Селезнёв Евгений сотряс перекладину!
79'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Селезнёв Евгений пострадал.
79'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
79'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
78'
78'
Келеш Кадир нанес удар издали, а Муслера Фернандо отбил его обратно в игру!
77'
Майкон Перейра получает вторую желтую карточку. Удаление.
77'
Майкон Перейра из команды Галатасарай играет слишком грубо. Ларссон Даниэль оказался на газоне.
77'
77'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Барбоза Элдер уходит с поля и его заменяет Ларссон Даниэль
75'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
75'
Инан Селчук из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
75'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Родригес Гарри II пострадал.
74'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
72'
72'
ШАНС! Селезнёв Евгений нанес удар с лета, но не попал по воротам!
72'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
71'
Майкон Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Барбоза Элдер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Судья сигнализирует, что Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Лопеш Мигел
71'
Айик Онур получил травму и заменен. Османпаша Джанер выходит на поле.
70'
Опасность предотвращена - Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
70'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
69'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
69'
69'
Айик Онур возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Дердийок Эрен нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Плохо сыграл Эзтюрк Фатих - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
68'
68'
68'
68'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Майкон Перейра получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Майкон Перейра из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
67'
66'
66'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Айик Онур получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Айик Онур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
64'
ШАНС! Челик Мугдат вышел один-на-один с голкипером...
64'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
62'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
62'
Майкон Перейра решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Тактическая замена. Озтекин Ясин уходит с поля и его заменяет Родригес Гарри II
60'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
60'
60'
60'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Эзтюрк Фатих выбегает и ловит мяч
60'
60'
Селезнёв Евгений не смог попасть в створ ударом издали
59'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
59'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
58'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Селезнёв Евгений мяча так и не получил
57'
57'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
57'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
56'
56'
56'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
56'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай играет слишком грубо. Айик Онур оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Тактическая замена. Чигерчи Толга уходит с поля и его заменяет Гомис Бафетимби
54'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
54'
54'
Как он промахнулся? Челик Мугдат имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
54'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
54'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
54'
Айик Онур из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игроки ФК "Акхизар Беледье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает неудачный навес.
53'
52'
Опасность предотвращена - Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье вступил в отбор удачно
52'
Инан Селчук из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Чигерчи Толга пробует нанести удар издали, но Эзтюрк Фатих держит все под контролем
50'
50'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Барбоза Элдер
49'
Линнес Мартин из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Плохо сыграл Юмлу Мустафа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
48'
Шанс! Дердийок Эрен из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
47'
Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
47'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Шанс! Майкон Перейра из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
47'
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
46'
Джевикер Айкут получил желтую карточку от судьи
46'
Джевикер Айкут из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Инан Селчук пострадал.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Дердийок Эрен пострадал.
45'
Чалык Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
45'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
Судья сигнализирует, что Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Гюмюш Синан
44'
Латовлевич Ясмин нанес удар головой, но Эзтюрк Фатих спокойно отбил мяч.
44'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
44'
44'
Барбоза Элдер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Линнес Мартин из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
43'
Кыса Билал получил травму и заменен. Джевикер Айкут выходит на поле.
43'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Чигерчи Толга
43'
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Кыса Билал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
41'
41'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Эзтюрк Фатих выбегает и ловит мяч
41'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
40'
Латовлевич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
40'
39'
39'
Дердийок Эрен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает пас партнеру.
39'
37'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Отличные скиллы показывает Селезнёв Евгений, обводя своих соперников
37'
Айик Онур нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Лопеш Мигел сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений изменил счет на табло!
35'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
35'
34'
34'
34'
34'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чигерчи Толга не смог удачно сыграть.
33'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
33'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Чигерчи Толга
32'
32'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
31'
31'
Озтекин Ясин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
28'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой слева.
27'
Инан Селчук нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
26'
25'
25'
Опасность предотвращена - Чалык Ахмет из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
25'
Отличные скиллы показывает Айик Онур, обводя своих соперников
25'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
24'
Отличный пас сделал Чигерчи Толга из команды Галатасарай. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
23'
23'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
22'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
21'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
21'
Челик Мугдат нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
20'
Инан Селчук ошибается в защите.
20'
Опасность предотвращена - Чалык Ахмет из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
20'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье идет с мячом вперед на обострение...
20'
Чигерчи Толга ошибается в защите.
19'
Назначен штрафной. Пострадал Барбоза Элдер, его свалил Фернандо Режес.
19'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Нункеу Дани возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
18'
Шанс! Майкон Перейра из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
18'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой слева.
18'
Ох, нехорошо это выглядит. Нункеу Дани получил травму и медбригада забирает его с поля.
17'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Чигерчи Толга нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Плохо сыграл Нункеу Дани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Латовлевич Ясмин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье делает неудачный навес.
16'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
16'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
15'
15'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Лопеш Мигел из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
13'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
13'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает неудачный навес.
12'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Келеш Кадир из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
11'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
10'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Майкон Перейра
9'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
9'
9'
Чигерчи Толга из команды Галатасарай сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
6'
Фернандо Режес наказан за толчок Селезнёв Евгений
5'
Судья сигнализирует, что Барбоза Элдер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Чалык Ахмет
4'
Челик Мугдат сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Селезнёв Евгений изменил счет на табло!
4'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Озтекин Ясин из команды Галатасарай делает неудачный навес.
3'
2'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Галатасарай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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