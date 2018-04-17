  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 3129
Сундсвалль
1:0
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
52' Гол
Maic Sema
85' Желтая карточка
Халлениус Линус
90' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
90' Желтая карточка
Эскелинен Виллиам
90'+6
Второй тайм
90'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Эскелинен Виллиам получил желтую карточку от судьи
87'
Сундсвалль делает замену. Romain Gall уходит с поля, а Eric Bjoerkander выходит на его замену.
86'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.

Желтая карточка
85'
Халлениус Линус получил желтую карточку от судьи
80'
Сундсвалль делает замену. Peter Wilson уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
78'
Треллеборг делает замену. Johan Brannefalk уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Маик Сема бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация