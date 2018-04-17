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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 3129
1:0
Конец матча
1:0
52' ГолMaic Sema
85' Желтая карточкаХаллениус Линус
90' Желтая карточкаНильсен Лассе II
90' Желтая карточкаЭскелинен Виллиам
|
52'
1:0
85'
90'
Состав команд
16
Carlos
Moros
23
Maic
Sema
27
Romain
Gall
Сундсвалль 4-5-1
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 22 Jonathan Tamimi Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 3 Ольссон Деннис Защитник
- 23 Maic Sema Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 30 Peter Wilson II Полузащитник
- 27 Romain Gall Полузащитник
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 33 Саму Самуэль Защитник
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 14 Paya Pichkah
- Главный тренер: Joel Cedergren
Треллеборг 4-5-1
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 16 Oscar Johansson I Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Jakob Palander Защитник
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 23 Franz Brorsson III
- 21 Noah Christoffersson
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 10.09.2017 Сириус 0:1 Сундсвалль А
Треллеборг (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 02.10.2017 Треллеборг 1:1 Варбергс Боис С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
- 18.09.2017 Эстер 0:1 Треллеборг С
- 11.09.2017 Треллеборг 2:0 ГАИС С
Последние игры между собой
Сундсвалль
Треллеборг
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|АИК
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Хеккен
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Эребру
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|Сундсвалль
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Юргорден
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Далкурд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|Кальмар
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Эстерсунд
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|15.
|Треллеборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Второй тайм
90'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
90'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эскелинен Виллиам получил желтую карточку от судьи
87'
Сундсвалль делает замену. Romain Gall уходит с поля, а Eric Bjoerkander выходит на его замену.
86'
Треллеборг делает замену. Oscar Johansson уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
85'
Халлениус Линус получил желтую карточку от судьи
80'
Сундсвалль делает замену. Peter Wilson уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
78'
Треллеборг делает замену. Johan Brannefalk уходит с поля, а Карлссон Отар выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Маик Сема бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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