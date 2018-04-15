Текстовая онлайн трансляция матча Ле-Эрбье - Шамбли

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Ле-Эрбье (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 12.04.2018 Авранш 1:1 Ле-Эрбье Н
- 06.04.2018 Ле-Эрбье 3:2 Консолат Н
- 30.03.2018 Шоле 1:1 Ле-Эрбье Н
- 23.03.2018 Ле-Эрбье 0:1 По Н
- 16.03.2018 Ред Стар 1:2 Ле-Эрбье Н
- 09.03.2018 Ле-Эрбье 0:0 Кретей Н
- 02.03.2018 Дюнкерк 1:2 Ле-Эрбье Н
- 27.02.2018 Ле-Эрбье 0:0 Ланс КФ
- 23.02.2018 Ле-Эрбье 0:0 Булонь Н
- 16.02.2018 Родез 0:0 Ле-Эрбье Н
- 09.02.2018 Ле-Эрбье 2:1 Энтант Н
- 06.02.2018 Осер 0:3 Ле-Эрбье КФ
- 02.02.2018 Конкарно 2:2 Ле-Эрбье Н
- 24.01.2018 Сен-Ло Манш 1:2 Ле-Эрбье КФ
- 19.01.2018 Лион-Дюшер 1:2 Ле-Эрбье Н
- 12.01.2018 Ле-Эрбье 1:3 Шамбли Н
- 06.01.2018 Ангулем 1:2 Ле-Эрбье КФ
- 20.12.2017 Лаваль 1:1 Ле-Эрбье Н
- 15.12.2017 Ле-Эрбье 0:1 Гренобль Н
- 01.12.2017 Ле-Эрбье 2:1 Роморантен КФ
Шамбли (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 07.04.2018 Шамбли 0:1 Авранш Н
- 03.04.2018 Кретей 1:2 Шамбли Н
- 30.03.2018 Консолат 1:1 Шамбли Н
- 23.03.2018 Шамбли 6:2 Шоле Н
- 20.03.2018 Шамбли 1:1 Родез Н
- 16.03.2018 По 0:1 Шамбли Н
- 10.03.2018 Шамбли 0:1 Ред Стар Н
- 28.02.2018 Шамбли 1:0 Страсбург КФ
- 23.02.2018 Шамбли 0:1 Дюнкерк Н
- 16.02.2018 Булонь 2:1 Шамбли Н
- 07.02.2018 Шамбли 1:0 Гранвиль КФ
- 02.02.2018 Энтант 2:2 Шамбли Н
- 23.01.2018 Шатору 1:1 Шамбли КФ
- 19.01.2018 Шамбли 0:2 Конкарно Н
- 12.01.2018 Ле-Эрбье 1:3 Шамбли Н
- 06.01.2018 Аваллон 0:2 Шамбли КФ
- 20.12.2017 Безье 0:1 Шамбли Н
- 15.12.2017 Шамбли 3:0 Лаваль Н
- 07.12.2017 Гренобль 0:0 Шамбли Н
- 03.12.2017 Агно 1:3 Шамбли КФ
Последние игры между собой
Ле-Эрбье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Шамбли: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
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0 Гренобль
3 Страсбург
- 0:3 ГРЕ-СТР
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Текстовая онлайн трансляция матча Ле-Эрбье - ШамблиДо начала игры осталось 1 день 18 часов 12 минут, которая состоится 17.04.2018.
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Прогнозы на матч Ле-Эрбье - Шамбли
Ле-Эрбье
60.5% (46)
Ничья:
28.9% (22)
Шамбли
10.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ле-Эрбье:
43.4% (33)
1:1 Ничья:
27.6% (21)
2:1 Ле-Эрбье:
14.5% (11)
0:1 Шамбли:
5.3% (4)
1:2 Шамбли:
3.9% (3)
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