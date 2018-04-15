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Ле-Эрбье
 
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Шамбли
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Текстовая онлайн трансляция матча Ле-Эрбье - Шамбли

До начала игры осталось 1 день 18 часов 12 минут, которая состоится 17.04.2018.
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Прогнозы на матч Ле-Эрбье - Шамбли
Ле-Эрбье
60.5% (46)
Ничья:
28.9% (22)
Шамбли
10.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ле-Эрбье:
43.4% (33)
Ничья:
27.6% (21)
Ле-Эрбье:
14.5% (11)
Шамбли:
5.3% (4)
Шамбли:
3.9% (3)
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