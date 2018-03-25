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Кот-д'Ивуар
 
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Молдова
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Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Молдова

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 17 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Молдова
Кот-д'Ивуар
90.7% (68)
Ничья:
5.3% (4)
Молдова
4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Кот-д'Ивуар:
41.3% (31)
Кот-д'Ивуар:
20% (15)
Кот-д'Ивуар:
14.7% (11)
Кот-д'Ивуар:
5.3% (4)
Кот-д'Ивуар:
5.3% (4)
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