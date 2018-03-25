Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - Молдова

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Текстовая онлайн трансляция матча Кот-д'Ивуар - МолдоваДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 17 минут, которая состоится 27.03.2018.
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Прогнозы на матч Кот-д'Ивуар - Молдова
Кот-д'Ивуар
90.7% (68)
Ничья:
5.3% (4)
Молдова
4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Кот-д'Ивуар:
41.3% (31)
1:0 Кот-д'Ивуар:
20% (15)
2:1 Кот-д'Ивуар:
14.7% (11)
3:1 Кот-д'Ивуар:
5.3% (4)
3:0 Кот-д'Ивуар:
5.3% (4)
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