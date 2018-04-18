  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов АФК
  5. Группа F
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
1:0
40' Гол
Pierce Waring
1:1
45' Гол
Chuangyi Lin
2:1
68' Гол
Ингхэм Джей
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Ингхэм Джей бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Chuangyi Lin бьет в цель!
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Pierce Waring бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация