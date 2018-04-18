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2:1
Конец матча
1:0
40' ГолPierce Waring
1:1
45' ГолChuangyi Lin
2:1
68' ГолИнгхэм Джей
|
40'
1:0
45'
1:1
68'
2:1
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Шанхай СИПГ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 13.04.2018 Шанхай СИПГ 2:0 Хэбей Форчун С
- 08.04.2018 Хэнань Цзянье 1:2 Шанхай СИПГ С
- 04.04.2018 Шанхай СИПГ 1:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 30.03.2018 Шанхай СИПГ 2:1 Чуньцинь Лифан С
- 18.03.2018 Гуанчжоу Фули 2:5 Шанхай СИПГ С
- 13.03.2018 Ульсан 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.03.2018 Шанхай Шэньхуа 0:2 Шанхай СИПГ С
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан ЛЧА
- 03.03.2018 Шанхай СИПГ 8:0 Далянь Эйрбин С
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 30.01.2018 Шанхай СИПГ 1:0 Чианграй Юнайтед ЛЧА(
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 26.11.2017 Шанхай СИПГ 3:2 Шанхай Шэньхуа К
- 19.11.2017 Шанхай Шэньхуа 1:0 Шанхай СИПГ К
- 04.11.2017 Шанхай СИПГ 2:3 Цзянсу Сунин С
- 29.10.2017 Хэнань Цзянье 2:4 Шанхай СИПГ С
- 22.10.2017 Шанхай СИПГ 1:2 Гуанчжоу Фули С
- 18.10.2017 Урава Редс 1:0 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 14.10.2017 Ляонин Хувин 3:3 Шанхай СИПГ С
Последние игры между собой
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Ульсан
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|4.
|Кавасаки Фронтале
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
68'
Г О О О О Л - Ингхэм Джей бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Chuangyi Lin бьет в цель!
40'
Г О О О О Л - Pierce Waring бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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