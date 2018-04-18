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Кавасаки Фронтале
2:2
Конец матча
Ульсан
0'
1:0
2' Гол
Yuto Suzuki
2:0
43' Гол
Tatsuya Hasegawa
2:1
47' Гол
Yong-Woo Park
2:2
50' Гол
Yeong-Jae Lee
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Yeong-Jae Lee бьет в цель!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Yong-Woo Park бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Tatsuya Hasegawa бьет в цель!
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Yuto Suzuki бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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