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2:2
Конец матча
1:0
2' ГолYuto Suzuki
2:0
43' ГолTatsuya Hasegawa
2:1
47' ГолYong-Woo Park
2:2
50' ГолYeong-Jae Lee
|
2'
1:0
43'
2:0
47'
2:1
50'
2:2
Предыдущие игры
Кавасаки Фронтале (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 14.04.2018 Вегальта Сендай 0:0 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 11.04.2018 Кавасаки Фронтале 1:2 Серезо Осака ДЛ
- 08.04.2018 Йокогама Маринос 1:1 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 04.04.2018 Шанхай СИПГ 1:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 31.03.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Санфречче Хиросима ДЛ
- 18.03.2018 Нагойя Грампус 0:1 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 10.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:0 Гамба Осака ДЛ
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Кавасаки Фронтале 1:1 Сёнан Бельмаре ДЛ
- 25.02.2018 Джубило Ивата 0:3 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 20.02.2018 Ульсан 2:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 13.02.2018 Кавасаки Фронтале 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.02.2018 Кавасаки Фронтале 2:3 Серезо Осака С
- 02.12.2017 Кавасаки Фронтале 5:0 Омия Ардидзя ДЛ
- 29.11.2017 Урава Редс 0:1 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 18.11.2017 Кавасаки Фронтале 1:0 Гамба Осака ДЛ
- 04.11.2017 Серезо Осака 2:0 Кавасаки Фронтале КЛ
- 29.10.2017 Касива Рейсол 2:2 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 25.10.2017 Кавасаки Фронтале 0:1 Касива Рейсол К
Ульсан (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 14.04.2018 Ульсан 1:0 Сеул KЛ1
- 11.04.2018 Тэгу 0:2 Ульсан KЛ1
- 08.04.2018 Ульсан 3:1 Канвон KЛ1
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Пхохан 2:1 Ульсан KЛ1
- 18.03.2018 Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 13.03.2018 Ульсан 0:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 10.03.2018 Ульсан 0:2 Санджу Сангму KЛ1
- 07.03.2018 Шанхай СИПГ 2:2 Ульсан ЛЧА
- 01.03.2018 Чонбук Моторс 2:0 Ульсан KЛ1
- 20.02.2018 Ульсан 2:1 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 16.01.2018 Маттерсбург 2:2 Ульсан ТМК
- 03.12.2017 Ульсан 0:0 Пусан Айпарк К
- 29.11.2017 Пусан Айпарк 1:2 Ульсан К
- 19.11.2017 Канвон 1:2 Ульсан KЛ1
- 05.11.2017 Ульсан 1:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 28.10.2017 Сеул 3:0 Ульсан KЛ1
- 22.10.2017 Ульсан 0:1 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 15.10.2017 Сувон Блюуингз 2:0 Ульсан KЛ1
Последние игры между собой
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|Ульсан
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|3.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|11 - 16
|8
|4.
|Кавасаки Фронтале
|6
|0
|3
|3
|6 - 9
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
50'
Г О О О О Л - Yeong-Jae Lee бьет в цель!
47'
Г О О О О Л - Yong-Woo Park бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Tatsuya Hasegawa бьет в цель!
2'
Г О О О О Л - Yuto Suzuki бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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