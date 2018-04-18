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3:2
Конец матча
1:0
24' ГолСюйжи Чжао
2:0
30' ГолСюйжи Чжао
2:1
39' ГолKei Koizumi
3:1
64' ГолXu Yang I
3:2
70' ГолYusuke Segawa
|
24'
1:0
30'
2:0
39'
2:1
64'
3:1
70'
3:2
Предыдущие игры
Тяньцзинь Цюаньцзянь (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 13.04.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:1 Цзянсу Сунин С
- 08.04.2018 Гуйчжоу Чжичэн 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 30.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:1 Гуанчжоу Эвергранд С
- 18.03.2018 Тяньцзинь Тэда 3:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 1:2 Бэйцзин Женьхэ С
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 02.03.2018 Хэнань Цзянье 0:4 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 30.01.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:0 Серес ЛЧА(
- 23.01.2018 Локомотив Москва 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 04.11.2017 Гуанчжоу Эвергранд 1:2 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 29.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:1 Ляонин Хувин С
- 21.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 2:1 Хэбей Форчун С
- 14.10.2017 Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Шаньдун Лунэн С
- 28.09.2017 Цзянсу Сунин 1:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
- 23.09.2017 Тяньцзинь Тэда 4:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь С
Касива Рейсол (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.04.2018 Касива Рейсол 1:2 Консадоле Саппоро ДЛ
- 11.04.2018 Саган Тосу 1:2 Касива Рейсол ДЛ
- 08.04.2018 Касива Рейсол 0:1 Санфречче Хиросима ДЛ
- 04.04.2018 Касива Рейсол 0:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 30.03.2018 Касива Рейсол 2:1 Виссел Кобе ДЛ
- 18.03.2018 Гамба Осака 2:2 Касива Рейсол ДЛ
- 14.03.2018 Китчи 1:0 Касива Рейсол ЛЧА
- 10.03.2018 Касива Рейсол 1:1 Серезо Осака ДЛ
- 06.03.2018 Касива Рейсол 1:0 Китчи ЛЧА
- 02.03.2018 Касива Рейсол 2:0 Йокогама Маринос ДЛ
- 25.02.2018 Вегальта Сендай 1:0 Касива Рейсол ДЛ
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 30.01.2018 Касива Рейсол 3:0 Муангтхонг Юнайтед ЛЧА(
- 23.12.2017 Йокогама Маринос 2:1 Касива Рейсол К
- 02.12.2017 Касива Рейсол 1:0 Санфречче Хиросима ДЛ
- 26.11.2017 Касима Антлерс 0:0 Касива Рейсол ДЛ
- 18.11.2017 Касива Рейсол 1:0 Джубило Ивата ДЛ
- 29.10.2017 Касива Рейсол 2:2 Кавасаки Фронтале ДЛ
- 25.10.2017 Кавасаки Фронтале 0:1 Касива Рейсол К
Последние игры между собой
Тяньцзинь Цюаньцзянь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Касива Рейсол: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 20.02.2018 Касива Рейсол 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь Лига чемпионов АФК
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|6
|5
|0
|1
|22 - 9
|15
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|6
|4
|1
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Касива Рейсол
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|4.
|Китчи
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
70'
Г О О О О Л - Yusuke Segawa бьет в цель!
64'
Г О О О О Л - Янг Ксу бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Kei Koizumi бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Сюйжи Чжао бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Сюйжи Чжао бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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