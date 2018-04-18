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Тяньцзинь Цюаньцзянь
3:2
Конец матча
Касива Рейсол
0'
1:0
24' Гол
Сюйжи Чжао
2:0
30' Гол
Сюйжи Чжао
2:1
39' Гол
Kei Koizumi
3:1
64' Гол
Xu Yang I
3:2
70' Гол
Yusuke Segawa
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Yusuke Segawa бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Янг Ксу бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Kei Koizumi бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Сюйжи Чжао бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Сюйжи Чжао бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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