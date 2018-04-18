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3:0
Конец матча
1:0
73' ГолSeung-Ki Lee
2:0
79' ГолКим Шин-Вук
3:0
88' ГолSun-Young Lim
|
73'
1:0
79'
2:0
88'
3:0
Предыдущие игры
Чонбук Моторс (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 14.04.2018 Чонбук Моторс 3:0 Чуннам KЛ1
- 11.04.2018 Кённам 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 08.04.2018 Пхохан 0:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 04.04.2018 Касива Рейсол 0:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 31.03.2018 Чонбук Моторс 1:0 Санджу Сангму KЛ1
- 18.03.2018 Чонбук Моторс 2:1 Сеул KЛ1
- 14.03.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 4:2 Чонбук Моторс ЛЧА
- 10.03.2018 Инчхон Юнайтед 3:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 06.03.2018 Чонбук Моторс 6:3 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 01.03.2018 Чонбук Моторс 2:0 Ульсан KЛ1
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс ЛЧА
- 13.02.2018 Чонбук Моторс 3:2 Касива Рейсол ЛЧА
- 19.11.2017 Чонбук Моторс 2:3 Сувон Блюуингз KЛ1
- 05.11.2017 Ульсан 1:2 Чонбук Моторс KЛ1
- 29.10.2017 Чонбук Моторс 3:0 Чеджу Юнайтед KЛ1
- 22.10.2017 Канвон 0:4 Чонбук Моторс KЛ1
- 15.10.2017 Чонбук Моторс 0:0 Сеул KЛ1
- 08.10.2017 Чеджу Юнайтед 0:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 01.10.2017 Сувон Блюуингз 1:1 Чонбук Моторс KЛ1
- 24.09.2017 Чонбук Моторс 1:1 Тэгу KЛ1
Китчи (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 13.04.2018 Китчи 1:0 Пегасус ПЛ
- 04.04.2018 Китчи 0:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ЛЧА
- 31.03.2018 Гонконг Саплин 1:4 Китчи ПЛ
- 14.03.2018 Китчи 1:0 Касива Рейсол ЛЧА
- 06.03.2018 Касива Рейсол 1:0 Китчи ЛЧА
- 03.03.2018 Тайпо 1:4 Китчи ПЛ
- 26.02.2018 Китчи 3:1 Гуанчжоу Фули (до 19 лет) ПЛ
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс ЛЧА
- 13.02.2018 Тяньцзинь Цюаньцзянь 3:0 Китчи ЛЧА
- 03.02.2018 Уорриорз Гонконг 1:5 Китчи ПЛ
- 28.01.2018 Китчи 7:0 Гонконг Рейнджерс ПЛ
- 18.01.2018 Истерн 1:8 Китчи ПЛ
- 14.01.2018 Китчи 2:2 Саутерн Дистрикт ПЛ
- 10.12.2017 Гонконг Рейнджерс 0:6 Китчи ПЛ
- 25.11.2017 Гуанчжоу Фули (до 19 лет) 1:3 Китчи ПЛ
- 19.11.2017 Юнлунг 0:3 Китчи ПЛ
- 03.11.2017 Китчи 4:1 Уорриорз Гонконг ПЛ
- 14.10.2017 Китчи 2:1 Тайпо ПЛ
- 17.09.2017 Пегасус 1:1 Китчи ПЛ
- 10.09.2017 Китчи 7:0 Гонконг Саплин ПЛ
Последние игры между собой
Чонбук Моторс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Китчи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.02.2018 Китчи 0:6 Чонбук Моторс Лига чемпионов АФК
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|6
|5
|0
|1
|22 - 9
|15
|2.
|Тяньцзинь Цюаньцзянь
|6
|4
|1
|1
|15 - 11
|13
|3.
|Касива Рейсол
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|4.
|Китчи
|6
|1
|0
|5
|1 - 14
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Sun-Young Lim бьет в цель!
79'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
73'
Г О О О О Л - Ли Сын Ки бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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