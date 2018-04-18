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Чонбук Моторс
3:0
Конец матча
Китчи
0'
1:0
73' Гол
Seung-Ki Lee
2:0
79' Гол
Ким Шин-Вук
3:0
88' Гол
Sun-Young Lim
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Sun-Young Lim бьет в цель!
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Ким Шин-Вук бьет в цель!
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Ли Сын Ки бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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