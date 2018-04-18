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Стадион: Савон Саномат Ареена
81' Желтая карточкаUrho Nissila
0:1
90' ГолJuho Hyvaerinen
|
81'
90'
0:1
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 30 Эль-Саид Абдалла Полузащитник
- 8 Petteri Pennanen
- 7 Rasmus Karjalainen
- 6 Saku Savolainen
- 25 Urho Nissila
- 3 Hamed Coulibaly
- 13 Luis Murillo
- Запасные игроки
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 28 Jiri Nissinen
- 29 Mikko Pitkaenen
- 24 Jere Hiltunen
- 23 Joni Maekelae
- 11 Ilmari Niskanen
- 16 Mika Toeyraes
- Главный тренер: Jani Honkavaara
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 8 Wato Kuate Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 11 Агналдо Жуниор Нападающий
- 6 Juho Hyvaerinen
- 20 Simo Roiha
- Запасные игроки
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 5 Jens Geffrard
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 18 Veka Pyyny
- 12 Jarkko Ojaniemi
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
- 27.08.2017 ХИК 1:0 КуПС В
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн В
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС В
РоПС (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 16.09.2017 РоПС 0:3 СИК В
- 10.09.2017 Ильвес 3:2 РоПС В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 РоПС 4:2 Интер Турку В
- 19.08.2017 ХИФК 1:0 РоПС В
- 14.08.2017 ХИК 0:1 РоПС В
- 10.08.2017 РоПС 3:0 Мариехамн В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
РоПС: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС Кубок
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 05.08.2017 КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига
- 27.05.2017 РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига
- 14.10.2016 РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 31.07.2016 КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига
- 13.05.2016 РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига
- 04.02.2016 РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги
- 18.10.2015 РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига
- 02.08.2015 КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига
- 14.05.2015 РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига
- 10.08.2014 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 03.08.2014 РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига
- 08.05.2014 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 28.09.2013 РоПС 2:1 КуПС Кубок Суоми
- 22.09.2013 КуПС 2:0 РоПС Вейккауслига
- 06.07.2013 РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига
- 17.05.2013 КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига
- 26.02.2013 РоПС 1:0 КуПС Кубок финской Лиги (группа 3)
- 08.02.2013 КуПС 2:2 РоПС Кубок финской Лиги (группа 3)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|ХИК
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Лахти
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|ВПС
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Интер Турку
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|Ильвес
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Кеми Кингс
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|СИК
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|9.
|Хонка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|КуПС
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|11.
|Мариехамн
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|12.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Juho Hyvaerinen бьет в цель!
81'
Urho Nissila получил желтую карточку от судьи
80'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
78'
КуПС делает замену. Саксман Вилле уходит с поля, а Джони Макела выходит на его замену.
71'
РоПС делает замену. Муйнонен Эту уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.
63'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Ilmari Niskanen выходит на его замену.
61'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Ивановски Филип выходит на его замену.
57'
КуПС делает замену. Saku Savolainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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