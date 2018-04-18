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Стадион:
КуПС
0:1
Конец матча
РоПС
0'
81' Желтая карточка
Urho Nissila
0:1
90' Гол
Juho Hyvaerinen
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Juho Hyvaerinen бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Urho Nissila получил желтую карточку от судьи
80'
РоПС делает замену. Агналдо Жуниор уходит с поля, а Хейккиля Аапо выходит на его замену.
78'
КуПС делает замену. Саксман Вилле уходит с поля, а Джони Макела выходит на его замену.
71'
РоПС делает замену. Муйнонен Эту уходит с поля, а Окконен Анти выходит на его замену.

63'
КуПС делает замену. Rasmus Karjalainen уходит с поля, а Ilmari Niskanen выходит на его замену.
61'
РоПС делает замену. Simo Roiha уходит с поля, а Ивановски Филип выходит на его замену.
57'
КуПС делает замену. Saku Savolainen уходит с поля, а Пурье Атс выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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