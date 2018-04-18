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Днепр-1
1:4
Конец матча
Динамо Киев
0'
0:1
28' Пенальти
Цыганков Виктор
0:2
38' Гол
Шепелев Владимир
0:3
44' Гол
Беседин Артём
1:3
58' Гол
Когут Игорь
1:4
66' Гол
Вербич Беньямин
90'+3
-
Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Второй тайм
Свисток
-
Звучит финальный свисток! "Динамо" уверенно на выезде обыгрывает "Днепр-1" со счетом 4-1 и выходит в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с донецким "Шахтером"!
90'
Миколенко протащил мяч через левый край и выполнил прострел в центр, но эта передача не прошла.
Дополнительное время
90'
Две минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
89'
Штрафной удар на чужой половине поля заработали днепряне, Кравченко выполнил навес в штрафную, откуда состоялся удар головой, но слишком неточно.
88'
Алибеков получил мяч на правом фланге, вошел в штрафную соперника и пробил с ближний угол, сфера прилетела прямо в руки голкипера.

86'
Откровенно доигрывают этот матч обе команды, территориально мяч держится больше в центре поля.
Желтая карточка
85'
Юрий Бровченко получает желтую карточку за неспортивное поведение, полузащитник "Днепра-1" отбросил мяч в сторону.
Офсайд
84'
Гонсалес получил передачу на правом фланге атаки, но парагваец оказался вне игры.
83'
Супряга получил мяч в штрафной соперника, но нанести акцентированный удар нападающий не сумел.
82'
В эти минуты контролируют мяч футболисты "Днепра-1" на чужой половине поля, долго комбинируют хозяева.
Замена
80'
Последняя замена в составе "Динамо", на поле вышел Ахмед Алибеков вместо Виталия Буяльского.
79'
Хучбаров получил мяч на левом фланге, немного сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной, но сфера прилетела прямо в руки Бущана.
Опасный момент
78'
ОПАСНО! Вербич продавил своего оппонента в штрафной соперника и отдал передачу на свободного партнера, Буяльский пробил в касание, но мяч с линии ворот вынес защитник!
77'
Миколенко подключился к атаке своей команды левым флангом и выполнил навес в штрафную соперника, но там первым на мяче был Лопырёнок.
Замена
76'
Последняя замена в составе "Днепра-1", на поле вышел Камиль Хучбаров вместо Игоря Когута.
Замена
74'
Вторая замена в составе "Динамо", на поле вышел Георгий Бущан вместо Дениса Бойко.
73'
Интересная замена готовится в составе "Динамо", на поле выйдет Георгий Бущан, голкипер возвращается в состав после травмы.
Замена
72'
Вторая замена в составе "Днепра-1", на поле вышел Александр Беляев вместо Евгения Чечурко.
Фол, нарушение
71'
Когут нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Днепра-1" сбил Вербича, штрафной удар в пользу "Динамо".
Офсайд
70'
Чечурко получил длинную передачу на чужой половине поля, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
Угловой
69'
Угловой удар на правом фланге заработали киевляне, Ротань выполнил подачу в штрафную, но безрезультатно.
67'
Всё же пропадает интрига в нашем матче, похоже, что "Динамо" уверенно проходит в финал Кубка Украины.
Описание гола
66'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-4!!! ВЕРБИЧ!!! Четвертый мяч влетает в ворота "Днепра-1"! Вербич получил длинную передачу из глубины поля, вошел в штрафную соперника и точно пробил в ближний угол!
Травма, повреждение
65'
Игорь Когут получает повреждение после стыка на чужой половине поля, медицинская бригада вышла на поле, пауза в игре.
Фол, нарушение
64'
Буяльский в очередной раз сошелся с Мемешевым в центре поля и нарушил правила, арбитр не спешит показывать желтую.
63'
Ротань получил передачу в центре и выполнил классный заброс в штрафную соперника, где добрался до мяча Вербич, но словенец не смог нанести акцентированный удар.
62'
Штрафной удар на правом фланге заработали гости, Ротань выполнил навес в штрафную, откуда пробил головой Шабанов, но слишком неточно.
Травма, повреждение
61'
Логинов получает небольшое повреждение после стыка на фланге, медицинская бригада "Днепра-1" на поле, пауза в игре.
59'
Жива ли интрига в нашем матче? Сможет ли команда со второй лиги отыграть три мяча у "Динамо" за один тайм?
Описание гола
58'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-3!!! КОГУТ!!! "Днепр-1" забивает! Сергей Кравченко подошел к мячу и выполнил заброс в чужую штрафную со стандарта, откуда точно в касание пробил Когут!
Фол, нарушение
57'
Ротань нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Динамо" сбил Кравченко, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
56'
Вербич оказался с мячом на краю штрафной соперника и выполнил прострел в центр, но эта передача не прошла.
Фол, нарушение
55'
В следующем эпизоде уже Мемешев срывает быструю атаку соперника, завалив на газон Шепелева, штрафной удар в пользу "Динамо".
Фол, нарушение
54'
Буяльский снова фолит в борьбе против Мемешева, капитан "Динамо" придержал полузащитника "Днепра-1".
53'
Футболисты "Днепра-1" стараются взять мяч под свой контроль в начале второго тайма, киевляне встречают соперника в центре поля.
51'
Кравченко подошел к мячу и выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
Фол, нарушение
50'
Буяльский нарушает правила на правом фланге обороны, полузащитник "Динамо" сбил Мемешева, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
49'
Штрафной удар на левом фланге заработали гости, Ротань выполнил подачу в штрафную, но верх остается за днепрянами. 
48'
В первом тайме футболисты "Динамо" уверенно контролировали мяч и реализовали свои моменты. Комфортный перевес для киевлян, посмотрим, что сможет во втором тайме противопоставить "Днепр-1".
Замена
47'
Также замена состоялась в составе "Динамо", на поле вышел Вербич вместо Цыганкова.
Замена
47'
Первая замена состоялась в составе "Днепра-1", на поле вышел Редван Мемешев вместо Ярослава Поплавка.
Второй тайм начался
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
-
Со статистикой первого тайма вы можете ознакомиться в одноименной вкладке.
Перерыв
-
Звучит свисток! Первый тайм окончен! "Динамо" громит в первой половине "Днепр-1", идем на перерыв!
45'
Без шансов для днепрян в первом тайме, "Динамо" на классе забивает трижды, прекрасная реализация.
Описание гола
44'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-3!!! БЕСЕДИН!!! Разгром "Днепра-1" в первом тайме! Долго развивалась атака киевлян, Миколенко вошел в штрафную через левый край и выполнил точную передачу на дальнюю штангу, откуда в касание пробил Беседин!
Фол, нарушение
42'
Ротань грубовато играет на чужой половине поля, полузащитник "Динамо" сбил Бровченко, арбитр обошелся в этом эпизоде без предупреждения.
Угловой
40'
Угловой удар на левом фланге заработали футболисты "Днепра-1", снова Кравченко выполнил навес в штрафную, где уверенно на выходе сыграл Бойко.
Опасный момент
39'
ОПАСНО! Прекрасный момент "Днепра-1"! Когут получил классную передачу в штрафной, вышел один на один с голкипером и пробил, но Бойко потащил этот удар!
38'
Быстро киевляне разбираются с соперником в первом тайме, комфортный перевес для "Динамо".
Описание гола
37'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-2!!! ШЕПЕЛЕВ!!! Второй мяч влетает в ворота "Днепра-1"! Гонсалес выполнил короткую передачу на Шепелева, тот разобрался с оппонентом в штрафной и точно пробил в ближний угол!
35'
Продолжают футболисты "Динамо" владеть территориальным преимуществом. "Днепр-1" лишь изредка переходит на половину поля соперника.
Угловой
33'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Кравченко навесил в штрафную, но снова верх остается за киевлянами. 
32'
Поплавка получил мяч на левом фланге и выполнил навес в штрафную соперника, но там первым на мяче был Бурда.
Желтая карточка
31'
Игорь Когут получает первую желтую карточку за срыв быстрой атаки соперника, полузащитник "Днепра-1" откровенно сбил Цыганкова.
30'
Чечурко прошелся через правый край и выполнил прострел в центр, но Миколенко заблокировал эту передачу.
Пенальти
28'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-1!!! ЦЫГАНКОВ!!! "Динамо" открывает счет! Виктор Цыганков подошел к мячу и точно пробил в правый угол, голкипер среагировать не сумел!
Пенальти!
27'
ПЕНАЛЬТИ назначает арбитр в ворота "Днепра-1"! Беседин получил передачу в штрафной соперника, прокинул себе мяч вперед и был сбит голкипером, арбитр сразу же указал на "точку"!
25'
Вышли в контратаку днепряне, Поплавка получил мяч на левом фланге и выполнил навес на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
Фол, нарушение
24'
Очередной мелкий фол фиксирует арбитр в центре, Беседин завалил на газон Бровченко, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
23'
Киевляне продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля, долго развивается позиционная атака гостей.
22'
Миколенко получил передачу в штрафной соперника и пробил в касание, но этот удар был успешно заблокирован.
21'
Гонсалес ускорился на правом фланге и выполнил высокую подачу в штрафную соперника, но там первым на мяче был Лопырёнок.
Фол, нарушение
20'
Беседин нарушает правила на чужой половине поля, нападающий "Динамо" атаковал и сбил Когута, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
Офсайд
19'
Гонсалес получил заброс от Буяльского на правом фланге атаки, но арбитр прервал эту атаку "Динамо", зафиксировав офсайд. 
Опасный момент
17'
ОПАСНО! Беседин получил классную передачу в штрафной соперника и пробил в дальний угол, но Юрчук потащил этот удар с ближней дистанции!
16'
Выдержали натиск днепряне в начале игры, хозяевам удается отодвинуть игру от своих ворот. "Днепр-1" старается контролировать мяч в центре.
Фол, нарушение
14'
Кравченко нарушает правила на своей половине поля, капитан хозяев сбил на фланге Шепелева, штрафной удар в пользу "Динамо".
Фол, нарушение
13'
Ещё один фол на половине "Днепра-1" зафиксировал арбитр, в этот раз правила нарушал Цыганков. 
12'
Цыганков подошел к мячу и выполнил подачу в штрафную со стандарта, откуда пробил головой Кендзёра, но неточно.
Фол, нарушение
11'
Чечурко нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Днепра-1" сбил на фланге Миколенко, штрафной удар в пользу "Динамо".
10'
Бровченко снова оказался с мячом на правом фланге атаки, немного сместился в центр и выполнил заброс в штрафную, но там никто из партнеров не смог пробить в касание.
Офсайд
9'
Супряга получил длинную передачу на чужой половине поля, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
Угловой
8'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Кравченко выполнил навес в штрафную, но верх остается за футболистами "Динамо".
7'
В первую атаку вышли днепряне, Бровченко получил мяч на правом фланге атаки и выполнил подачу в штрафную соперника, но безрезультатно, успешно отбиваются гости.
6'
Уверенно контролируют мяч футболисты "Динамо" на старте поединка, гости всем составом переходят на чужую половину поля.
5'
Трудновато футболистам "Днепра-1" при выходе из обороны в атаку, киевляне высоко встречают соперника и быстро отбирают мяч.
4'
Шабанов подключился к атаке своей команды через центр и выполнил заброс в штрафную соперника, но там никого из партнеров не было.
Угловой
3'
Первый угловой удар на правом фланге разыграли киевляне, Ротань выполнил подачу в штрафную, но там здорово на выходе сыграл Юрчук.
2'
Хозяева сегодня будут действовать на поле в традиционных для себя синих цветах, гости в белом комплекте.
Первый тайм начался
1'
Стартовый свисток на стадионе "Днепр-Арена" прозвучал! Поехали! 
Первый тайм
-
Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители украинского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция полуфинального матча Кубка Украины, в котором "Днепр-1" на домашней арене принимает "Динамо" Киев. Встреча состоится в городе Днепр, на стадионе "Днепр-Арена". Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Динамо Киев делает замену. Буяльский Виталий уходит с поля, а Akhmed Alibekov выходит на его замену.
76'
Днепр-1 делает замену. Когут Игорь уходит с поля, а Хучбаров Камиль выходит на его замену.
74'
Динамо Киев делает замену. Бойко Денис уходит с поля, а Бущан Георгий выходит на его замену.
72'
Днепр-1 делает замену. Чечурко Евгений уходит с поля, а Oleksandr Belyaev выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Вербич Беньямин бьет в цель!

Описание гола
58'
Г О О О О Л - Когут Игорь бьет в цель!
46'
Динамо Киев делает замену. Цыганков Виктор уходит с поля, а Вербич Беньямин выходит на его замену.
46'
Днепр-1 делает замену. Yaroslav Poplavka уходит с поля, а Мемешев Редван выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Беседин Артём бьет в цель!
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Vladimir Shepelev бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Цыганков Виктор из команды Динамо Киев забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Днепр-1 1:4 Динамо Киев
Днепр-1
1.8% (3)
Ничья:
3% (5)
Динамо Киев
95.3% (161)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
39.1% (66)
Динамо Киев:
16.6% (28)
Динамо Киев:
13.6% (23)
Динамо Киев:
11.8% (20)
Динамо Киев:
8.3% (14)
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