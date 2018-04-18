1:4
Конец матча
0:1
28' ПенальтиЦыганков Виктор
0:2
38' ГолШепелев Владимир
0:3
44' ГолБеседин Артём
1:3
58' ГолКогут Игорь
1:4
66' ГолВербич Беньямин
-
Для вас этот матч комментировал я, Андрей Сергиенко. До скорых встреч на LiveResult.ru
Второй тайм
-
Звучит финальный свисток! "Динамо" уверенно на выезде обыгрывает "Днепр-1" со счетом 4-1 и выходит в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с донецким "Шахтером"!
90'
Миколенко протащил мяч через левый край и выполнил прострел в центр, но эта передача не прошла.
90'
Две минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.
89'
Штрафной удар на чужой половине поля заработали днепряне, Кравченко выполнил навес в штрафную, откуда состоялся удар головой, но слишком неточно.
88'
Алибеков получил мяч на правом фланге, вошел в штрафную соперника и пробил с ближний угол, сфера прилетела прямо в руки голкипера.
86'
Откровенно доигрывают этот матч обе команды, территориально мяч держится больше в центре поля.
85'
Юрий Бровченко получает желтую карточку за неспортивное поведение, полузащитник "Днепра-1" отбросил мяч в сторону.
84'
Гонсалес получил передачу на правом фланге атаки, но парагваец оказался вне игры.
83'
Супряга получил мяч в штрафной соперника, но нанести акцентированный удар нападающий не сумел.
82'
В эти минуты контролируют мяч футболисты "Днепра-1" на чужой половине поля, долго комбинируют хозяева.
80'
Последняя замена в составе "Динамо", на поле вышел Ахмед Алибеков вместо Виталия Буяльского.
79'
Хучбаров получил мяч на левом фланге, немного сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной, но сфера прилетела прямо в руки Бущана.
78'
ОПАСНО! Вербич продавил своего оппонента в штрафной соперника и отдал передачу на свободного партнера, Буяльский пробил в касание, но мяч с линии ворот вынес защитник!
77'
Миколенко подключился к атаке своей команды левым флангом и выполнил навес в штрафную соперника, но там первым на мяче был Лопырёнок.
76'
Последняя замена в составе "Днепра-1", на поле вышел Камиль Хучбаров вместо Игоря Когута.
74'
Вторая замена в составе "Динамо", на поле вышел Георгий Бущан вместо Дениса Бойко.
73'
Интересная замена готовится в составе "Динамо", на поле выйдет Георгий Бущан, голкипер возвращается в состав после травмы.
72'
Вторая замена в составе "Днепра-1", на поле вышел Александр Беляев вместо Евгения Чечурко.
71'
Когут нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Днепра-1" сбил Вербича, штрафной удар в пользу "Динамо".
70'
Чечурко получил длинную передачу на чужой половине поля, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
69'
Угловой удар на правом фланге заработали киевляне, Ротань выполнил подачу в штрафную, но безрезультатно.
67'
Всё же пропадает интрига в нашем матче, похоже, что "Динамо" уверенно проходит в финал Кубка Украины.
66'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-4!!! ВЕРБИЧ!!! Четвертый мяч влетает в ворота "Днепра-1"! Вербич получил длинную передачу из глубины поля, вошел в штрафную соперника и точно пробил в ближний угол!
65'
Игорь Когут получает повреждение после стыка на чужой половине поля, медицинская бригада вышла на поле, пауза в игре.
64'
Буяльский в очередной раз сошелся с Мемешевым в центре поля и нарушил правила, арбитр не спешит показывать желтую.
63'
Ротань получил передачу в центре и выполнил классный заброс в штрафную соперника, где добрался до мяча Вербич, но словенец не смог нанести акцентированный удар.
62'
Штрафной удар на правом фланге заработали гости, Ротань выполнил навес в штрафную, откуда пробил головой Шабанов, но слишком неточно.
61'
Логинов получает небольшое повреждение после стыка на фланге, медицинская бригада "Днепра-1" на поле, пауза в игре.
59'
Жива ли интрига в нашем матче? Сможет ли команда со второй лиги отыграть три мяча у "Динамо" за один тайм?
58'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-3!!! КОГУТ!!! "Днепр-1" забивает! Сергей Кравченко подошел к мячу и выполнил заброс в чужую штрафную со стандарта, откуда точно в касание пробил Когут!
57'
Ротань нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Динамо" сбил Кравченко, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
56'
Вербич оказался с мячом на краю штрафной соперника и выполнил прострел в центр, но эта передача не прошла.
55'
В следующем эпизоде уже Мемешев срывает быструю атаку соперника, завалив на газон Шепелева, штрафной удар в пользу "Динамо".
54'
Буяльский снова фолит в борьбе против Мемешева, капитан "Динамо" придержал полузащитника "Днепра-1".
53'
Футболисты "Днепра-1" стараются взять мяч под свой контроль в начале второго тайма, киевляне встречают соперника в центре поля.
51'
Кравченко подошел к мячу и выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
50'
Буяльский нарушает правила на правом фланге обороны, полузащитник "Динамо" сбил Мемешева, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
49'
Штрафной удар на левом фланге заработали гости, Ротань выполнил подачу в штрафную, но верх остается за днепрянами.
48'
В первом тайме футболисты "Динамо" уверенно контролировали мяч и реализовали свои моменты. Комфортный перевес для киевлян, посмотрим, что сможет во втором тайме противопоставить "Днепр-1".
47'
Также замена состоялась в составе "Динамо", на поле вышел Вербич вместо Цыганкова.
47'
Первая замена состоялась в составе "Днепра-1", на поле вышел Редван Мемешев вместо Ярослава Поплавка.
46'
Прозвучал свисток! Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
-
Со статистикой первого тайма вы можете ознакомиться в одноименной вкладке.
-
Звучит свисток! Первый тайм окончен! "Динамо" громит в первой половине "Днепр-1", идем на перерыв!
45'
Без шансов для днепрян в первом тайме, "Динамо" на классе забивает трижды, прекрасная реализация.
44'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-3!!! БЕСЕДИН!!! Разгром "Днепра-1" в первом тайме! Долго развивалась атака киевлян, Миколенко вошел в штрафную через левый край и выполнил точную передачу на дальнюю штангу, откуда в касание пробил Беседин!
42'
Ротань грубовато играет на чужой половине поля, полузащитник "Динамо" сбил Бровченко, арбитр обошелся в этом эпизоде без предупреждения.
40'
Угловой удар на левом фланге заработали футболисты "Днепра-1", снова Кравченко выполнил навес в штрафную, где уверенно на выходе сыграл Бойко.
39'
ОПАСНО! Прекрасный момент "Днепра-1"! Когут получил классную передачу в штрафной, вышел один на один с голкипером и пробил, но Бойко потащил этот удар!
38'
Быстро киевляне разбираются с соперником в первом тайме, комфортный перевес для "Динамо".
37'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-2!!! ШЕПЕЛЕВ!!! Второй мяч влетает в ворота "Днепра-1"! Гонсалес выполнил короткую передачу на Шепелева, тот разобрался с оппонентом в штрафной и точно пробил в ближний угол!
35'
Продолжают футболисты "Динамо" владеть территориальным преимуществом. "Днепр-1" лишь изредка переходит на половину поля соперника.
33'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Кравченко навесил в штрафную, но снова верх остается за киевлянами.
32'
Поплавка получил мяч на левом фланге и выполнил навес в штрафную соперника, но там первым на мяче был Бурда.
31'
Игорь Когут получает первую желтую карточку за срыв быстрой атаки соперника, полузащитник "Днепра-1" откровенно сбил Цыганкова.
30'
Чечурко прошелся через правый край и выполнил прострел в центр, но Миколенко заблокировал эту передачу.
28'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0-1!!! ЦЫГАНКОВ!!! "Динамо" открывает счет! Виктор Цыганков подошел к мячу и точно пробил в правый угол, голкипер среагировать не сумел!
27'
ПЕНАЛЬТИ назначает арбитр в ворота "Днепра-1"! Беседин получил передачу в штрафной соперника, прокинул себе мяч вперед и был сбит голкипером, арбитр сразу же указал на "точку"!
25'
Вышли в контратаку днепряне, Поплавка получил мяч на левом фланге и выполнил навес на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не было.
24'
Очередной мелкий фол фиксирует арбитр в центре, Беседин завалил на газон Бровченко, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
23'
Киевляне продолжают уверенно контролировать мяч на чужой половине поля, долго развивается позиционная атака гостей.
22'
Миколенко получил передачу в штрафной соперника и пробил в касание, но этот удар был успешно заблокирован.
21'
Гонсалес ускорился на правом фланге и выполнил высокую подачу в штрафную соперника, но там первым на мяче был Лопырёнок.
20'
Беседин нарушает правила на чужой половине поля, нападающий "Динамо" атаковал и сбил Когута, штрафной удар в пользу "Днепра-1".
19'
Гонсалес получил заброс от Буяльского на правом фланге атаки, но арбитр прервал эту атаку "Динамо", зафиксировав офсайд.
17'
ОПАСНО! Беседин получил классную передачу в штрафной соперника и пробил в дальний угол, но Юрчук потащил этот удар с ближней дистанции!
16'
Выдержали натиск днепряне в начале игры, хозяевам удается отодвинуть игру от своих ворот. "Днепр-1" старается контролировать мяч в центре.
14'
Кравченко нарушает правила на своей половине поля, капитан хозяев сбил на фланге Шепелева, штрафной удар в пользу "Динамо".
13'
Ещё один фол на половине "Днепра-1" зафиксировал арбитр, в этот раз правила нарушал Цыганков.
12'
Цыганков подошел к мячу и выполнил подачу в штрафную со стандарта, откуда пробил головой Кендзёра, но неточно.
11'
Чечурко нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Днепра-1" сбил на фланге Миколенко, штрафной удар в пользу "Динамо".
10'
Бровченко снова оказался с мячом на правом фланге атаки, немного сместился в центр и выполнил заброс в штрафную, но там никто из партнеров не смог пробить в касание.
9'
Супряга получил длинную передачу на чужой половине поля, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.
8'
Угловой удар на правом фланге заработали хозяева, Кравченко выполнил навес в штрафную, но верх остается за футболистами "Динамо".
7'
В первую атаку вышли днепряне, Бровченко получил мяч на правом фланге атаки и выполнил подачу в штрафную соперника, но безрезультатно, успешно отбиваются гости.
6'
Уверенно контролируют мяч футболисты "Динамо" на старте поединка, гости всем составом переходят на чужую половину поля.
5'
Трудновато футболистам "Днепра-1" при выходе из обороны в атаку, киевляне высоко встречают соперника и быстро отбирают мяч.
4'
Шабанов подключился к атаке своей команды через центр и выполнил заброс в штрафную соперника, но там никого из партнеров не было.
3'
Первый угловой удар на правом фланге разыграли киевляне, Ротань выполнил подачу в штрафную, но там здорово на выходе сыграл Юрчук.
2'
Хозяева сегодня будут действовать на поле в традиционных для себя синих цветах, гости в белом комплекте.
1'
Стартовый свисток на стадионе "Днепр-Арена" прозвучал! Поехали!
Первый тайм
-
Стартовые составы команд находятся в одноименной вкладке.
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Здравствуйте, уважаемые любители украинского футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция полуфинального матча Кубка Украины, в котором "Днепр-1" на домашней арене принимает "Динамо" Киев. Встреча состоится в городе Днепр, на стадионе "Днепр-Арена". Комментировать встречу для вас буду я, Андрей Сергиенко.
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Динамо Киев делает замену. Буяльский Виталий уходит с поля, а Akhmed Alibekov выходит на его замену.
76'
Днепр-1 делает замену. Когут Игорь уходит с поля, а Хучбаров Камиль выходит на его замену.
74'
Динамо Киев делает замену. Бойко Денис уходит с поля, а Бущан Георгий выходит на его замену.
72'
Днепр-1 делает замену. Чечурко Евгений уходит с поля, а Oleksandr Belyaev выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Вербич Беньямин бьет в цель!
58'
Г О О О О Л - Когут Игорь бьет в цель!
46'
Динамо Киев делает замену. Цыганков Виктор уходит с поля, а Вербич Беньямин выходит на его замену.
46'
Днепр-1 делает замену. Yaroslav Poplavka уходит с поля, а Мемешев Редван выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Беседин Артём бьет в цель!
38'
Г О О О О Л - Vladimir Shepelev бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Цыганков Виктор из команды Динамо Киев забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Днепр-1 1:4 Динамо Киев
Днепр-1
1.8% (3)
Ничья:
3% (5)
Динамо Киев
95.3% (161)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Динамо Киев:
39.1% (66)
1:2 Динамо Киев:
16.6% (28)
0:3 Динамо Киев:
13.6% (23)
1:3 Динамо Киев:
11.8% (20)
0:1 Динамо Киев:
8.3% (14)
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