Второй тайм

- Звучит финальный свисток! "Динамо" уверенно на выезде обыгрывает "Днепр-1" со счетом 4-1 и выходит в полуфинал Кубка Украины, где сыграет с донецким "Шахтером"!

90' Миколенко протащил мяч через левый край и выполнил прострел в центр, но эта передача не прошла.

90' Две минуты компенсировал арбитр к основному времени матча.

89' Штрафной удар на чужой половине поля заработали днепряне, Кравченко выполнил навес в штрафную, откуда состоялся удар головой, но слишком неточно.

88' Алибеков получил мяч на правом фланге, вошел в штрафную соперника и пробил с ближний угол, сфера прилетела прямо в руки голкипера.

86' Откровенно доигрывают этот матч обе команды, территориально мяч держится больше в центре поля.

85' Юрий Бровченко получает желтую карточку за неспортивное поведение, полузащитник "Днепра-1" отбросил мяч в сторону.

84' Гонсалес получил передачу на правом фланге атаки, но парагваец оказался вне игры.

83' Супряга получил мяч в штрафной соперника, но нанести акцентированный удар нападающий не сумел.

82' В эти минуты контролируют мяч футболисты "Днепра-1" на чужой половине поля, долго комбинируют хозяева.

80' Последняя замена в составе "Динамо", на поле вышел Ахмед Алибеков вместо Виталия Буяльского.

79' Хучбаров получил мяч на левом фланге, немного сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной, но сфера прилетела прямо в руки Бущана.

78' ОПАСНО! Вербич продавил своего оппонента в штрафной соперника и отдал передачу на свободного партнера, Буяльский пробил в касание, но мяч с линии ворот вынес защитник!

77' Миколенко подключился к атаке своей команды левым флангом и выполнил навес в штрафную соперника, но там первым на мяче был Лопырёнок.

76' Последняя замена в составе "Днепра-1", на поле вышел Камиль Хучбаров вместо Игоря Когута.

74' Вторая замена в составе "Динамо", на поле вышел Георгий Бущан вместо Дениса Бойко.

73' Интересная замена готовится в составе "Динамо", на поле выйдет Георгий Бущан, голкипер возвращается в состав после травмы.

72' Вторая замена в составе "Днепра-1", на поле вышел Александр Беляев вместо Евгения Чечурко.

71' Когут нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Днепра-1" сбил Вербича, штрафной удар в пользу "Динамо".

70' Чечурко получил длинную передачу на чужой половине поля, но линейный арбитр поднял флаг, зафиксировав офсайд.

69' Угловой удар на правом фланге заработали киевляне, Ротань выполнил подачу в штрафную, но безрезультатно.

67' Всё же пропадает интрига в нашем матче, похоже, что "Динамо" уверенно проходит в финал Кубка Украины.

66' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-4!!! ВЕРБИЧ!!! Четвертый мяч влетает в ворота "Днепра-1"! Вербич получил длинную передачу из глубины поля, вошел в штрафную соперника и точно пробил в ближний угол!

65' Игорь Когут получает повреждение после стыка на чужой половине поля, медицинская бригада вышла на поле, пауза в игре.

64' Буяльский в очередной раз сошелся с Мемешевым в центре поля и нарушил правила, арбитр не спешит показывать желтую.

63' Ротань получил передачу в центре и выполнил классный заброс в штрафную соперника, где добрался до мяча Вербич, но словенец не смог нанести акцентированный удар.

62' Штрафной удар на правом фланге заработали гости, Ротань выполнил навес в штрафную, откуда пробил головой Шабанов, но слишком неточно.

61' Логинов получает небольшое повреждение после стыка на фланге, медицинская бригада "Днепра-1" на поле, пауза в игре.

59' Жива ли интрига в нашем матче? Сможет ли команда со второй лиги отыграть три мяча у "Динамо" за один тайм?

58' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1-3!!! КОГУТ!!! "Днепр-1" забивает! Сергей Кравченко подошел к мячу и выполнил заброс в чужую штрафную со стандарта, откуда точно в касание пробил Когут!

57' Ротань нарушает правила на своей половине поля, полузащитник "Динамо" сбил Кравченко, штрафной удар в пользу "Днепра-1".

56' Вербич оказался с мячом на краю штрафной соперника и выполнил прострел в центр, но эта передача не прошла.

55' В следующем эпизоде уже Мемешев срывает быструю атаку соперника, завалив на газон Шепелева, штрафной удар в пользу "Динамо".

54' Буяльский снова фолит в борьбе против Мемешева, капитан "Динамо" придержал полузащитника "Днепра-1".

53' Футболисты "Днепра-1" стараются взять мяч под свой контроль в начале второго тайма, киевляне встречают соперника в центре поля.

51' Кравченко подошел к мячу и выполнил подачу на ближнюю штангу, но там никого из партнеров не было.

50' Буяльский нарушает правила на правом фланге обороны, полузащитник "Динамо" сбил Мемешева, штрафной удар в пользу "Днепра-1".

49' Штрафной удар на левом фланге заработали гости, Ротань выполнил подачу в штрафную, но верх остается за днепрянами.

48' В первом тайме футболисты "Динамо" уверенно контролировали мяч и реализовали свои моменты. Комфортный перевес для киевлян, посмотрим, что сможет во втором тайме противопоставить "Днепр-1".

47' Также замена состоялась в составе "Динамо", на поле вышел Вербич вместо Цыганкова.

47' Первая замена состоялась в составе "Днепра-1", на поле вышел Редван Мемешев вместо Ярослава Поплавка.