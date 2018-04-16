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Спартак Москва (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 15.04.2018 Урал 2:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.04.2018 Анжи 1:4 Спартак Москва ПЛ
- 04.04.2018 Крылья Советов 1:3 Спартак Москва К
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 17.03.2018 Рубин 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 11.03.2018 Спартак Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 04.03.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 22.02.2018 Атлетик Б 1:2 Спартак Москва ЛЕ
- 15.02.2018 Спартак Москва 1:3 Атлетик Б ЛЕ
- 07.02.2018 Спартак Москва 2:1 Спарта Прага ТМК
- 03.02.2018 Спартак Москва 1:2 Хэбей Форчун ТМК
- 31.01.2018 Спартак Москва 0:0 ЦСКА София ТМК
- 22.01.2018 Спартак Москва 2:3 Астана ТМК
- 18.01.2018 Спартак Москва 0:1 Шанхай СИПГ ТМК
- 10.12.2017 Спартак Москва 3:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 01.12.2017 Арсенал Тула 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 27.11.2017 Спартак Москва 3:1 Зенит ПЛ
- 21.11.2017 Спартак Москва 1:1 Марибор ЛЧ
- 18.11.2017 Краснодар 1:4 Спартак Москва ПЛ
Тосно (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 13.04.2018 Ахмат 1:0 Тосно ПЛ
- 08.04.2018 Тосно 2:2 Урал ПЛ
- 31.03.2018 Спартак Москва 2:1 Тосно ПЛ
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 17.03.2018 Анжи 2:0 Тосно ПЛ
- 10.03.2018 Тосно 0:1 Рубин ПЛ
- 04.03.2018 СКА-Хабаровск 0:1 Тосно ПЛ
- 28.02.2018 Тосно 2:1 Луч-Энергия К
- 23.02.2018 Тосно 4:0 Актобе ТМК
- 20.02.2018 Тосно 1:0 Авангард Курск ТМК
- 17.02.2018 Бананц 0:4 Тосно ТМК
- 10.02.2018 Словацко 1:2 Тосно ТМК
- 08.02.2018 Иртыш 1:0 Тосно ТМК
- 07.02.2018 Дебрецен 3:0 Тосно ТМК
- 31.01.2018 Черно Море 1:0 Тосно ТМК
- 24.01.2018 Младост Добой-Какань 0:1 Тосно ТМК
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 11.12.2017 Тосно 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 01.12.2017 ЦСКА Москва 6:0 Тосно ПЛ
- 25.11.2017 Тосно 3:2 Арсенал Тула ПЛ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ТосноДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 42 минуты, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Тосно
Спартак Москва
91% (61)
Ничья:
4.5% (3)
Тосно
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Спартак Москва:
44.8% (30)
3:0 Спартак Москва:
17.9% (12)
1:0 Спартак Москва:
10.4% (7)
2:1 Спартак Москва:
10.4% (7)
3:1 Спартак Москва:
4.5% (3)
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