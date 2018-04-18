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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 4134
Кальмар
1:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
8' Желтая карточка
Бергквист Даг
9' Желтая карточка
Isak Magnusson
0:1
33' Гол
Нури Брва
1:1
53' Гол
Hiago II
54' Желтая карточка
Годдос Саман
55' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Adrian Edquist выходит на его замену.
81'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Сахпекидис Филип выходит на его замену.
77'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Арокойо Гбенга выходит на его замену.
74'
Эстерсунд делает замену. Хопкатт Джейми уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Папаяннопулос Сотирис получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
54'
Годдос Саман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Hiago бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Нури Брва бьет в цель!
Желтая карточка
9'
Isak Magnusson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Бергквист Даг получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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