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Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 4134
8' Желтая карточкаБергквист Даг
9' Желтая карточкаIsak Magnusson
0:1
33' ГолНури Брва
1:1
53' ГолHiago II
54' Желтая карточкаГоддос Саман
55' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
|
53'
1:1
54'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
22
Нури
Брва
12
Сема
Кен
93
Годдос
Саман
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 39 Isak Magnusson Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 22 Хальберг Мелькер Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 9 Содерквист Манс Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Hampus Stroemgren Вратарь
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 24 Сахпекидис Филип Полузащитник
- 31 Nils Froeling
- 38 Adam Hellborg
- 33 Adrian Edquist
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 6 Бергквист Даг Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 93 Годдос Саман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 32 Кпозо Патрик Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 5 Сульевич Смайл Полузащитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 15.09.2017 Кальмар 1:1 Норрчёпинг А
- 10.09.2017 Эльфсборг 2:2 Кальмар А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 22.10.2017 Гётеборг 0:1 Эстерсунд А
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 3
Кальмар
Эстерсунд
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|АИК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Хеккен
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Эребру
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Сундсвалль
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальмё
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Кальмар
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Далкурд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Треллеборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Adrian Edquist выходит на его замену.
81'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Сахпекидис Филип выходит на его замену.
77'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Арокойо Гбенга выходит на его замену.
74'
Эстерсунд делает замену. Хопкатт Джейми уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
55'
Папаяннопулос Сотирис получил желтую карточку от судьи
54'
Годдос Саман получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Hiago бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Нури Брва бьет в цель!
9'
Isak Magnusson получил желтую карточку от судьи
8'
Бергквист Даг получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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