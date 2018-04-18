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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 8012
Эребру
1:1
Конец матча
АИК
0'
26' Желтая карточка
Martin Lorentzon II
1:0
29' Гол
Martin Lorentzon II
42' Желтая карточка
Герзич Нордин
1:1
53' Гол
Гойтом Хенок
54' Желтая карточка
Стефанелли Николас
60' Желтая карточка
Мартенссон Йохан
77' Желтая карточка
Robin Jansson
83' Желтая карточка
Brendan Hines-Ike
90' Вторая желтая карточка
Стефанелли Николас
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стефанелли Николас получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Эребру делает замену. Игбоананике Кеннеди уходит с поля, а Isaac Edegware выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Brendan Hines-Ike получил желтую карточку от судьи
81'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Робин Янссон получил желтую карточку от судьи

Описание гола
53'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
42'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Мартин Лорентсон бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Мартин Лорентсон получил желтую карточку от судьи
12'
Эребру делает замену. Скольд Виктор уходит с поля, а Michael Omoh выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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