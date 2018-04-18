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Стадион: Берн Арена Зрители: 8012
26' Желтая карточкаMartin Lorentzon II
1:0
29' ГолMartin Lorentzon II
42' Желтая карточкаГерзич Нордин
1:1
53' ГолГойтом Хенок
54' Желтая карточкаСтефанелли Николас
60' Желтая карточкаМартенссон Йохан
77' Желтая карточкаRobin Jansson
83' Желтая карточкаBrendan Hines-Ike
90' Вторая желтая карточкаСтефанелли Николас
|
29'
1:0
42'
53'
1:1
60'
77'
Состав команд
10
Бесара
Нахир
20
Filip
Rogic
34
Линнер
Оскар
19
Ясин
Ахмед
8
Аду
Энох
17
Бауи
Набиль
36
Гойтом
Хенок
Эребру 3-5-2
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 3 Brendan Hines-Ike Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 17 Мартенссон Йохан Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 77 Игбоананике Кеннеди Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ринг Себастьян Защитник
- 4 Arvid Brorsson Защитник
- 29 Michael Omoh Полузащитник
- 21 Simon Amin
- 18 Isaac Edegware
- 11 Alfred Ajdarevic
- 30 Mathias Karlsson
- Главный тренер: Axel Kjaell
АИК 5-3-1-1
- Основной состав
- 34 Линнер Оскар Вратарь
- 19 Ясин Ахмед Защитник
- 15 Лундстрём Роберт Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 9 Линдквист Расмус Защитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 17 Бауи Набиль Полузащитник
- 20 Элюнусси Тарик Полузащитник
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Эребру (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 05.02.2018 Эребру 0:1 Сеул ТМК
- 01.02.2018 Эребру 0:0 Дюделанж ТМК
- 24.01.2018 Эребру 0:1 Риннинге ТМК
- 23.01.2018 Эребру 4:1 Карлшлунд ТМК
- 19.01.2018 Эребру 6:2 Линчёпинг Сити ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Эстерсунд 3:0 Эребру А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
АИК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 15.10.2017 АИК 2:0 Йёнчёпинг А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру Кубок
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан
- 13.05.2017 АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 21.08.2016 Эребру 0:2 АИК Аллсвенскан
- 28.05.2016 АИК 0:0 Эребру Аллсвенскан
- 31.10.2015 Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан
- 26.04.2015 АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 17.08.2014 Эребру 4:2 АИК Аллсвенскан
- 18.06.2014 Эребру 3:0 АИК Товарищеские матчи. Сборные
- 13.04.2014 АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 15.10.2013 Эребру 2:3 АИК Товарищеские матчи. Сборные
- 12.08.2012 АИК 3:0 Эребру Аллсвенскан
- 16.05.2012 Эребру 2:2 АИК Аллсвенскан
- 12.09.2011 Эребру 1:2 АИК Аллсвенскан
- 02.05.2011 АИК 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 05.03.2011 АИК 1:3 Эребру Товарищеские матчи. Сборные
- 23.08.2010 Эребру 1:0 АИК Аллсвенскан
- 05.04.2010 АИК 0:1 Эребру Аллсвенскан
- 28.10.2009 АИК 1:1 Эребру Аллсвенскан
- 05.07.2009 Эребру 1:1 АИК Аллсвенскан
Эребру
АИК
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|АИК
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Норрчёпинг
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Юргорден
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Хеккен
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Эребру
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Сундсвалль
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Мальмё
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|Кальмар
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Гётеборг
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Далкурд
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Броммапойкарна
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Треллеборг
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|Эльфсборг
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стефанелли Николас получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Эребру делает замену. Игбоананике Кеннеди уходит с поля, а Isaac Edegware выходит на его замену.
83'
Brendan Hines-Ike получил желтую карточку от судьи
81'
АИК делает замену. Бауи Набиль уходит с поля, а Салетрос Антон выходит на его замену.
77'
Робин Янссон получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Гойтом Хенок бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
АИК делает замену. Элюнусси Тарик уходит с поля, а Стефанелли Николас выходит на его замену.
42'
Герзич Нордин получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Мартин Лорентсон бьет в цель!
26'
Мартин Лорентсон получил желтую карточку от судьи
12'
Эребру делает замену. Скольд Виктор уходит с поля, а Michael Omoh выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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