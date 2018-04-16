Текстовая онлайн трансляция матча Кан - ПСЖ

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Кан (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 07.04.2018 Амьен 3:0 Кан Л1
- 01.04.2018 Кан 1:3 Монпелье Л1
- 17.03.2018 Анже 3:0 Кан Л1
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 04.03.2018 Кан 2:0 Страсбург Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 24.02.2018 Дижон 2:0 Кан Л1
- 17.02.2018 Кан 2:2 Ренн Л1
- 10.02.2018 Генгам 0:0 Кан Л1
- 07.02.2018 Метц 2:2 Кан КФ
- 04.02.2018 Кан 3:2 Нант Л1
- 27.01.2018 Сент-Этьен 2:1 Кан Л1
- 23.01.2018 Кане-Руссийон 1:1 Кан КФ
- 19.01.2018 Кан 0:2 Марсель Л1
- 16.01.2018 Бордо 0:2 Кан Л1
- 13.01.2018 Кан 0:1 Лилль Л1
- 06.01.2018 Азбрук 0:2 Кан КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
- 16.12.2017 Кан 0:0 Генгам Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
ПСЖ (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
Последние игры между собой
Кан: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
ПСЖ: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Лига 1
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Лига 1
- 16.09.2016 Кан 0:6 ПСЖ Лига 1
- 16.04.2016 ПСЖ 6:0 Кан Лига 1
- 19.12.2015 Кан 0:3 ПСЖ Лига 1
- 14.02.2015 ПСЖ 2:2 Кан Лига 1
- 24.09.2014 Кан 0:2 ПСЖ Лига 1
- 17.03.2012 Кан 2:2 ПСЖ Лига 1
- 29.10.2011 ПСЖ 4:2 Кан Лига 1
- 09.04.2011 Кан 1:2 ПСЖ Лига 1
- 20.11.2010 ПСЖ 2:1 Кан Лига 1
- 31.01.2009 ПСЖ 2:0 Кан Лига 1
- 30.08.2008 Кан 0:1 ПСЖ Лига 1
- 19.04.2008 Кан 3:0 ПСЖ Лига 1
- 02.12.2007 ПСЖ 0:1 Кан Лига 1
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
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0 Гренобль
3 Страсбург
- 0:3 ГРЕ-СТР
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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 16 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Кан - ПСЖ
Кан
5.3% (3)
Ничья:
1.8% (1)
ПСЖ
93% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
38.6% (22)
1:2 ПСЖ:
17.5% (10)
1:3 ПСЖ:
14% (8)
0:1 ПСЖ:
10.5% (6)
0:3 ПСЖ:
8.8% (5)
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