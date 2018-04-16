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Кан
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Кан - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 18 часов 16 минут, которая состоится 18.04.2018.
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Прогнозы на матч Кан - ПСЖ
Кан
5.3% (3)
Ничья:
1.8% (1)
ПСЖ
93% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
38.6% (22)
ПСЖ:
17.5% (10)
ПСЖ:
14% (8)
ПСЖ:
10.5% (6)
ПСЖ:
8.8% (5)
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