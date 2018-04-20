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Стадион:
Татран Прешов
1:1
Конец матча
Нитра
0'
1:0
30' Гол
Nikola Gataric
38' Желтая карточка
Marek Fabry
45' Желтая карточка
Вестеницки Томаш
53' Желтая карточка
Jakub Bartek
79' Желтая карточка
Erik Streno
82' Желтая карточка
Milos Simoncic
1:1
85' Гол
Вестеницки Томаш
90' Желтая карточка
Коня Томаш
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Коня Томаш получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Прешов делает замену. Adrian Lesko уходит с поля, а Томаш Шедлак выходит на его замену.
86'
Прешов делает замену. Erik Streno уходит с поля, а Michal Kralovic выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш бьет в цель!
84'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Rene Kotrik выходит на его замену.

Желтая карточка
82'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Erik Streno получил желтую карточку от судьи
72'
Прешов делает замену. Lukas Micherda уходит с поля, а Martin Dupkala выходит на его замену.
57'
Нитра делает замену. Marek Fabry уходит с поля, а Dominik Gulas выходит на его замену.
57'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Роберт Валента выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Jakub Bartek получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Вестеницки Томаш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Marek Fabry получил желтую карточку от судьи
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Nikola Gataric бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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