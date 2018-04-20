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Стадион: Tatran Stadion
1:1
Конец матча
1:0
30' ГолNikola Gataric
38' Желтая карточкаMarek Fabry
45' Желтая карточкаВестеницки Томаш
53' Желтая карточкаJakub Bartek
79' Желтая карточкаErik Streno
82' Желтая карточкаMilos Simoncic
1:1
85' ГолВестеницки Томаш
90' Желтая карточкаКоня Томаш
|
30'
1:0
38'
45'
53'
79'
82'
85'
1:1
90'
Состав команд
Татран Прешов
- Основной состав
- 30 Patrik Lukac Вратарь
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 90 Уде Кристофер Защитник
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- 28 Petr Hosek Нападающий
- 22 Erik Streno Нападающий
- 19 Patrik Prikryl
- 25 Nikola Gataric
- 11 Adrian Lesko
- Запасные игроки
- 32 Emil Haladej Защитник
- 8 Tomas Sedlak Полузащитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 99 Kristijan Trapanovski
- 18 Michal Kralovic
- 1 Adrian Slancik
- Главный тренер: Anton Misovec
Нитра
- Основной состав
- 31 Грошшо Лукаш Вратарь
- 26 Фаркаш Павол Защитник
- 29 Стайнгубел Кристиан Полузащитник
- 14 Milos Simoncic Полузащитник
- 6 Коня Томаш Полузащитник
- 24 Вестеницки Томаш Нападающий
- 2 Lukas Fabis
- 10 Andrej Fabry
- 22 Matus Kunik
- 5 Richard Krizan
- 20 Marek Fabry
- Запасные игроки
- 9 Robert Valenta Нападающий
- 3 Niba MacDonald
- 7 Aurelien Ngeyitala
- 19 Martin Macho
- 12 Dominik Gulas
- 13 Rene Kotrik
- 1 David Sipos
- Главный тренер: Ivan Galad
Предыдущие игры
Татран Прешов (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Татран Прешов 1:0 Злате Моравце С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
Нитра (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Нитра 0:0 Подбрезова С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Нитра 1:0 Злате Моравце С
- 10.03.2018 Сеница 0:1 Нитра С
- 03.03.2018 Нитра 0:1 Слован Братислава С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 06.02.2018 Уфа 0:0 Нитра ТМК
- 09.12.2017 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Нитра 0:0 Сеница С
- 05.11.2017 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Слован Братислава 3:1 Нитра К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Слован Братислава 1:1 Нитра С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
Последние игры между собой
Татран Прешов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Нитра: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов Суперлига
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов Суперлига
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра Суперлига
- 21.05.2016 Татран Прешов 1:1 Нитра Вторая лига. Повышение в классе
- 15.04.2016 Нитра 1:1 Татран Прешов Вторая лига. Повышение в классе
- 16.05.2015 Нитра 1:1 Татран Прешов Вторая лига. Повышение в классе
- 04.04.2015 Татран Прешов 1:0 Нитра Вторая лига. Повышение в классе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|27
|19
|3
|5
|38 - 18
|60
|2.
|ДАК
|27
|14
|9
|4
|39 - 24
|51
|3.
|Слован Братислава
|27
|13
|8
|6
|49 - 32
|47
|4.
|Жилина
|27
|14
|2
|11
|48 - 44
|44
|5.
|Тренчин
|27
|12
|6
|9
|65 - 41
|42
|6.
|Нитра
|28
|10
|11
|7
|25 - 21
|41
|7.
|Ружомберок
|27
|9
|9
|9
|34 - 29
|36
|8.
|Земплин
|27
|9
|7
|11
|27 - 27
|34
|9.
|Подбрезова
|27
|9
|4
|14
|26 - 40
|31
|10.
|Злате Моравце
|27
|7
|5
|15
|30 - 44
|26
|11.
|Татран Прешов
|28
|4
|9
|15
|19 - 50
|21
|12.
|Сеница
|27
|3
|7
|17
|21 - 51
|16
Второй тайм
90'
Коня Томаш получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Прешов делает замену. Adrian Lesko уходит с поля, а Томаш Шедлак выходит на его замену.
86'
Прешов делает замену. Erik Streno уходит с поля, а Michal Kralovic выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Вестеницки Томаш бьет в цель!
84'
Нитра делает замену. Andrej Fabry уходит с поля, а Rene Kotrik выходит на его замену.
82'
Милош Симончич получил желтую карточку от судьи
79'
Erik Streno получил желтую карточку от судьи
72'
Прешов делает замену. Lukas Micherda уходит с поля, а Martin Dupkala выходит на его замену.
57'
Нитра делает замену. Marek Fabry уходит с поля, а Dominik Gulas выходит на его замену.
57'
Нитра делает замену. Стайнгубел Кристиан уходит с поля, а Роберт Валента выходит на его замену.
53'
Jakub Bartek получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Вестеницки Томаш получил желтую карточку от судьи
38'
Marek Fabry получил желтую карточку от судьи
30'
Г О О О О Л - Nikola Gataric бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tatran Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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