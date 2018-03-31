Стадион: JYSK Park Зрители: 2208
2:3
Конец матча
1:0
20' ГолMarc Rochester Soerensen
22' Желтая карточкаОльсен Патрик
2:0
39' ГолMarc Rochester Soerensen
2:1
41' ГолMatheus Leiria
42' Желтая карточкаГрегор Паскаль
48' Желтая карточкаIbrahim Moro
2:2
54' ГолFelipe Tontini
65' Желтая карточкаСлот Каспер
2:3
84' ГолAdnan Mohammed
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хельсингёр вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
94'
94'
Плохо сыграл Даниэль Фунч - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
93'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг подал угловой слева.
93'
93'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
92'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Adnan Mohammad уходит с поля и его заменяет Бай Фредерик
92'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
91'
Родич Владимир из команды Силькеборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
91'
Слот Каспер пробует нанести удар издали, но Adrian Kappenberger держит все под контролем
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Adrian Kappenberger выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Douglas предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Ох, красивый был бы гол! Деннис Флинта пробил с лета в перекладину!
89'
89'
Сикошек Грегор мяч отрикошетил от ворот
89'
Отличные скиллы показывает Сикошек Грегор, обводя своих соперников
88'
88'
88'
Mikkel Basse предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
87'
Тактическая замена. Марк Рочестер Сёренсен уходит с поля и его заменяет Magnus Mattsson
87'
Хельсингёр делает оборонительную замену. Mikkel Basse уходит, а на его место вступает Nicolas Mortensen, игрок более защитного плана.
87'
Тактическая замена. Nicolas Mortensen уходит с поля и его заменяет Mikkel Basse
87'
Судья сигнализирует, что Felipe Tontini из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
86'
Родич Владимир из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
86'
Опасность! Сикошек Грегор из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
86'
Деннис Флинта выбил мяч подальше от ворот.
85'
Отличный гол забил Adnan Mohammad
84'
84'
Г О О О О Л - Adnan Mohammad из команды Хельсингёр переиграл вратаря дальним ударом!
84'
Вацадзе Матэ из команды Силькеборг в офсайде
83'
83'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
83'
Слот Каспер из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
83'
83'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
83'
82'
Какой промах! Douglas имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
81'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
81'
Adnan Mohammad пробует нанести удар издали, но Петер Фриис Йенсен держит все под контролем
80'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
80'
Тактическая замена. Нильссон Хокан уходит с поля и его заменяет Вацадзе Матэ
80'
ШАНС! Родич Владимир нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Опасность! Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
79'
Soeren Henriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой слева.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
78'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр делает навес прямо в штрафную.
78'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
78'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Felipe Tontini оказался на газоне.
77'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
77'
Felipe Tontini из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
77'
Опасность предотвращена - Симон Якобсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
77'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает навес прямо в штрафную.
76'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
76'
Схиртладзе Давит заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
76'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает отличный кросс...
76'
75'
75'
Шанс! Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр пробил головой, но мимо
75'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
74'
74'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
74'
Судья сигнализирует, что Felipe Tontini из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Сикошек Грегор
73'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
73'
73'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Soeren Henriksen из команды Хельсингёр.
73'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет в стеночку с партнером по команде. Нильссон Хокан это был.
71'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
71'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
71'
71'
Игра в одни ворота сейчас. Силькеборг доминирует и владеет мячом
71'
Должен был быть гол! Родич Владимир имел отличный шанс, но Adrian Kappenberger не дал голу состоятся!
71'
70'
Jens Martin Gammelby нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
70'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный кросс...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
69'
Как он промахнулся? Родич Владимир имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
69'
Опасность! Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
69'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Сикошек Грегор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
67'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
Christian Koehler мяч отрикошетил от ворот
66'
66'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 2208 болельщиков
66'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Грегор Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Слот Каспер получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Слот Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Christian Koehler
64'
Тактическая замена. Ibrahim Moro уходит с поля и его заменяет Sammy Skytte
64'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Сикошек Грегор
64'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
63'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Даниэль Фунч из команды Хельсингёр.
62'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
59'
Родич Владимир из команды Силькеборг в офсайде
59'
Судья сигнализирует, что Симон Якобсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Matheus Leiria
58'
Ольсен Патрик не смог попасть в створ ударом издали
58'
58'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Felipe Tontini не смог попасть в створ ударом издали
56'
Matheus Leiria из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
54'
Команда Хельсингёр забила мяч, хотя лучше играли соперники
54'
54'
Г О О О О Л - Felipe Tontini изменил счет на табло!
54'
ШАНС! Felipe Tontini вышел один-на-один с голкипером...
54'
Douglas из команды Хельсингёр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
54'
Нильссон Хокан имел все шансы забить, но Adrian Kappenberger сделал отличный сейв!
54'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Грегор Паскаль из команды Хельсингёр.
53'
ШАНС! Нильссон Хокан вышел один-на-один с голкипером...
52'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Опасность предотвращена - Сикошек Грегор из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
52'
Christian Koehler из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
51'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг в офсайде
50'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
48'
Ibrahim Moro получил желтую карточку от судьи
48'
Безумный фол. Ibrahim Moro грубо играет против соперника. Пострадал Douglas
47'
Судья свистит. Схиртладзе Давит атаковал сзади соперника. Это Ольсен Патрик заработал своей команде штрафной
47'
47'
Nicolas Mortensen не смог попасть в створ ударом издали
46'
Хельсингёр делает атакующую замену. Felipe Tontini ушел с поля, а Martin Fisch вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Martin Fisch уходит с поля и его заменяет Felipe Tontini
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг в офсайде
47'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
47'
Опасность! Родич Владимир из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Команда Силькеборг играла лучше в этом тайме.
46'
Ольсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Soeren Henriksen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Отличные скиллы показывает Марк Рочестер Сёренсен, обводя своих соперников
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр опасно и грубо сыграл. Сикошек Грегор пострадал.
44'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
43'
Jens Martin Gammelby решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Грегор Паскаль получил желтую карточку от судьи
42'
Грегор Паскаль наказан за толчок Сикошек Грегор
42'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
41'
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Matheus Leiria из клуба "Хельсингёр" отправил мяч головой в ворота.
41'
Douglas из команды Хельсингёр делает отличный кросс...
40'
Фантастический гол, где все сам сделал Родич Владимир!
39'
Родич Владимир сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Марк Рочестер Сёренсен изменил счет на табло!
39'
Опасность! Родич Владимир из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Грегор Паскаль из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
39'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
39'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
38'
Как он промахнулся? Марк Рочестер Сёренсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
38'
Опасность! Родич Владимир из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
36'
Судья сигнализирует, что Douglas из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
36'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
36'
Шанс! Нильссон Хокан из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
36'
Деннис Флинта из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
35'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает отличный кросс...
35'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
35'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
35'
35'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
34'
33'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
33'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья свистит. Сикошек Грегор атаковал сзади соперника. Это Nicolas Mortensen заработал своей команде штрафной
32'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
32'
Ibrahim Moro не смог попасть в створ ударом издали
32'
Douglas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Родич Владимир и попал в перекладину!
30'
30'
Опасность! Схиртладзе Давит из команды Силькеборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
24'
Родич Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Плохо сыграл Грегор Паскаль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Рефери не любит споров - именно за это Ольсен Патрик сейчас получил желтую
22'
Судья сигнализирует, что Ольсен Патрик из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
20'
Родич Владимир сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Марк Рочестер Сёренсен изменил счет на табло!
20'
Родич Владимир из команды Силькеборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
20'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
19'
18'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
18'
Отличный пас сделал Слот Каспер из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
18'
18'
Nicolas Mortensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
ШАНС! Nicolas Mortensen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Adrian Kappenberger взял и забрал мяч на выходе
15'
15'
15'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает неудачный навес.
14'
Родич Владимир из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
14'
13'
Должен был быть гол! Марк Рочестер Сёренсен имел отличный шанс, но Adrian Kappenberger не дал голу состоятся!
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает пас партнеру.
13'
13'
Нильссон Хокан имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
11'
Douglas из команды Хельсингёр в офсайде
11'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Ольсен Патрик
10'
Nicolas Mortensen нанес удар головой, но Петер Фриис Йенсен спокойно отбил мяч.
10'
Martin Fisch из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
10'
О, нет. Из многообещающей позиции Martin Fisch из команды Хельсингёр наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
10'
10'
Должен был быть гол! Douglas имел отличный шанс, но Петер Фриис Йенсен не дал голу состоятся!
9'
ШАНС! Douglas вышел один-на-один с голкипером...
9'
9'
Matheus Leiria не смог попасть в створ ударом издали
8'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
8'
Слот Каспер из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
8'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
8'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Ibrahim Moro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Douglas из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
7'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Хельсингёр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Christian Koehler нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Симон Якобсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Douglas оказался на газоне.
6'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Отличные скиллы показывает Схиртладзе Давит, обводя своих соперников
5'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр в офсайде
4'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
4'
Симон Якобсен из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
4'
4'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
3'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает отличный кросс...
2'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Слот Каспер оказался на газоне.
2'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Martin Fisch предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Родич Владимир из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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