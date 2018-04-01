Стадион: ДС Арена Зрители: 3186
1:0
45' ГолEmmanuel Sabbi
1:1
46' ГолСана Тобиас
48' Желтая карточкаEmmanuel Sabbi
66' Желтая карточкаДамборг Йонас
1:2
67' ПенальтиСана Тобиас
74' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
Второй тайм
75'
75'
Какой промах! Mustapha Bundu имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
75'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
74'
Судья подбегает и показывает Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отложенную желтую карточку за фол.
74'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
73'
73'
Бабаян Эдгар из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
72'
Судья свистит. Kasper Junker атаковал сзади соперника. Это Дамборг Йонас заработал своей команде штрафной
72'
72'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
71'
Emmanuel Sabbi наказан за толчок Канструп Пьер
70'
Опасность предотвращена - Jens Stage из команды Орхус вступил в отбор удачно
70'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
69'
69'
Киркеволд Пол из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
67'
Г О О О О Л - Сана Тобиас из команды Орхус забивает с точки!
66'
Дамборг Йонас получил желтую карточку от судьи
66'
ПЕНАЛЬТИ! - Дамборг Йонас совершил грубый фол. Сана Тобиас заработал пенальти!
66'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
65'
65'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
65'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бакман Никлас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
65'
65'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Mustapha Bundu и Сана Тобиас из команды Орхус.
64'
64'
Шанс! Киркеволд Пол из команды Хобро пробил головой, но мимо
63'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Magnus Kaastrup уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
63'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
62'
Судья сигнализирует, что Сана Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
62'
61'
Magnus Kaastrup из команды Орхус в офсайде
61'
Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
60'
59'
Расмус Педерсен получил травму и заменен. Frans Dhia Putros выходит на поле.
59'
Опасность предотвращена - Дамборг Йонас из команды Хобро вступил в отбор удачно
59'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
58'
Jens Stage наказан за толчок Расмус Педерсен
57'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
57'
Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
56'
Судья свистит. Амини Мустафа атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
56'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
55'
55'
55'
55'
54'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
53'
53'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
53'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 3186 болельщиков
52'
52'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
51'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Яв-Ихле Аманква навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Мартин Миккельсен
50'
50'
50'
50'
50'
49'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Emmanuel Sabbi сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
48'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
47'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
46'
Миканович Дино сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Сана Тобиас изменил счет на табло!
46'
46'
46'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Йеспер Боге выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Расмус Педерсен наказан за толчок Йованович Александар II
48'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
47'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Отличный гол забил Emmanuel Sabbi
45'
Киркеволд Пол сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Emmanuel Sabbi изменил счет на табло!
45'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
45'
45'
44'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
44'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
44'
Jens Stage нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
44'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
43'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
43'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
43'
42'
42'
Йеспер Боге из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Magnus Kaastrup пострадал.
42'
Йеспер Раск не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
41'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
41'
41'
41'
41'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
40'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
39'
39'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
37'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
37'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
36'
36'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
36'
Бьорн Копплин возвращается на поле, всё в порядке.
36'
36'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья свистит. Бабаян Эдгар атаковал сзади соперника. Это Magnus Kaastrup заработал своей команде штрафной
35'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Бьорн Копплин получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Бьорн Копплин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
33'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
32'
31'
Йулсгор Йеспер получил травму и заменен. Бакман Никлас выходит на поле.
30'
30'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Йулсгор Йеспер получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
28'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
27'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
27'
27'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
26'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
Судья свистит. Дамборг Йонас атаковал сзади соперника. Это Сана Тобиас заработал своей команде штрафной
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
24'
Так близко к голу! Emmanuel Sabbi имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йованович Александар II!
23'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
23'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Хорошую попытку сделал Мартин Миккельсен. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
19'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
18'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Мартин Миккельсен
18'
18'
18'
17'
Бьорн Копплин из команды Хобро играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
17'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
17'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
16'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Киркеволд Пол
16'
Kasper Junker из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jens Stage мяча так и не получил
16'
16'
15'
Судья свистит. Киркеволд Пол атаковал сзади соперника. Это Jens Stage заработал своей команде штрафной
14'
Дамборг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
13'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йеспер Боге из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
12'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
11'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
11'
Выглядело как неплохой момент. Амини Мустафа из команды Орхус закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
11'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
10'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Бьорн Копплин наказан за толчок Kasper Junker
9'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
8'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
8'
8'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Дамборг Йонас наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
6'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Отличные скиллы показывает Йулсгор Йеспер, обводя своих соперников
6'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
4'
3'
Шанс! Яв-Ихле Аманква из команды Хобро пробил головой, но мимо
3'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
3'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
2'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
1'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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