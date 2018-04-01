  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3186
Хобро
1:2
Второй тайм: 76'
Орхус
0'
1:0
45' Гол
Emmanuel Sabbi
1:1
46' Гол
Сана Тобиас
48' Желтая карточка
Emmanuel Sabbi
66' Желтая карточка
Дамборг Йонас
1:2
67' Пенальти
Сана Тобиас
74' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
76'
Второй тайм
75'
Удар от ворот произведет Хобро
75'
Какой промах! Mustapha Bundu имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
75'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
Желтая карточка
74'
Судья подбегает и показывает Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отложенную желтую карточку за фол.
74'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
73'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
73'
Бабаян Эдгар из команды Хобро навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
73'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
Фол, нарушение
72'
Судья свистит. Kasper Junker атаковал сзади соперника. Это Дамборг Йонас заработал своей команде штрафной
72'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
72'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
71'
Emmanuel Sabbi наказан за толчок Канструп Пьер
70'
Опасность предотвращена - Jens Stage из команды Орхус вступил в отбор удачно
70'
Отличные скиллы показывает Emmanuel Sabbi, обводя своих соперников
69'
Удар от ворот произведет Орхус
69'
Киркеволд Пол из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Сана Тобиас из команды Орхус забивает с точки!
Желтая карточка
66'
Дамборг Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! - Дамборг Йонас совершил грубый фол. Сана Тобиас заработал пенальти!
66'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
65'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
65'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бакман Никлас из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
65'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Mustapha Bundu и Сана Тобиас из команды Орхус.
64'
Удар от ворот произведет Орхус
64'
Шанс! Киркеволд Пол из команды Хобро пробил головой, но мимо
63'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Magnus Kaastrup уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Сана Тобиас из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
62'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
61'
Magnus Kaastrup из команды Орхус в офсайде
61'
Бьорн Копплин нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
60'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Расмус Педерсен получил травму и заменен. Frans Dhia Putros выходит на поле.
59'
Опасность предотвращена - Дамборг Йонас из команды Хобро вступил в отбор удачно
59'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
Фол, нарушение
58'
Jens Stage наказан за толчок Расмус Педерсен
Офсайд
57'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
57'
Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Амини Мустафа атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
56'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
55'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Орхус
54'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает пас партнеру.
53'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
53'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 3186 болельщиков
52'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
52'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
51'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Яв-Ихле Аманква навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Мартин Миккельсен
50'
Удар от ворот произведет Хобро
50'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
48'
Emmanuel Sabbi сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
47'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
46'
Миканович Дино сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Сана Тобиас изменил счет на табло!
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Йеспер Боге выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
48'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
47'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Отличный гол забил Emmanuel Sabbi
45'
Киркеволд Пол сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Emmanuel Sabbi изменил счет на табло!
45'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
45'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Удар от ворот произведет Хобро
44'
Миканович Дино не смог попасть в створ ударом издали
44'
Опасность предотвращена - Йеспер Боге из команды Хобро вступил в отбор удачно
44'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
44'
Jens Stage нанес удар головой, но Йеспер Раск спокойно отбил мяч.
Угловой
44'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
43'
Дамборг Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
43'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
43'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
42'
Йеспер Боге из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Magnus Kaastrup пострадал.
42'
Йеспер Раск не дал случится голу! Kasper Junker должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
41'
Jens Stage из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
41'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
40'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Амини Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
39'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Орхус
38'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
37'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
36'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
36'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
Травма, повреждение
36'
Бьорн Копплин возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Йеспер Раск - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Бабаян Эдгар атаковал сзади соперника. Это Magnus Kaastrup заработал своей команде штрафной
35'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Бьорн Копплин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Бьорн Копплин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Миканович Дино из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
32'
Удар от ворот произведет Хобро
31'
Йулсгор Йеспер получил травму и заменен. Бакман Никлас выходит на поле.
30'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
30'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Йулсгор Йеспер получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Удар от ворот произведет Орхус
28'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
27'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Отличные скиллы показывает Сана Тобиас, обводя своих соперников
27'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
27'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
26'
Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья свистит. Дамборг Йонас атаковал сзади соперника. Это Сана Тобиас заработал своей команде штрафной
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
25'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро в офсайде
24'
Так близко к голу! Emmanuel Sabbi имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йованович Александар II!
23'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
23'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Хорошую попытку сделал Мартин Миккельсен. Удар в створ, но вратарь начеку
20'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
19'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Мартин Миккельсен
18'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
17'
Бьорн Копплин из команды Хобро играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
17'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
Фол, нарушение
16'
Casper Hoejer Nielsen наказан за толчок Киркеволд Пол
16'
Kasper Junker из команды Орхус сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Jens Stage мяча так и не получил
16'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
15'
Судья свистит. Киркеволд Пол атаковал сзади соперника. Это Jens Stage заработал своей команде штрафной
14'
Дамборг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
13'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Йеспер Боге из команды Хобро навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
11'
Опасность предотвращена - Канструп Пьер из команды Орхус вступил в отбор удачно
11'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
11'
Выглядело как неплохой момент. Амини Мустафа из команды Орхус закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
11'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
10'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Бьорн Копплин наказан за толчок Kasper Junker
Фол, нарушение
9'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро играет слишком грубо. Миканович Дино оказался на газоне.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
8'
Удар от ворот произведет Хобро
8'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
7'
Дамборг Йонас наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
6'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Удар от ворот произведет Хобро
6'
Отличные скиллы показывает Йулсгор Йеспер, обводя своих соперников
6'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Jens Stage из команды Орхус играет слишком грубо. Расмус Педерсен оказался на газоне.
4'
Удар от ворот произведет Орхус
3'
Шанс! Яв-Ихле Аманква из команды Хобро пробил головой, но мимо
3'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
3'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
2'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация