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Стадион:
Раннерс
2:0
Второй тайм: 55'
Люнгбю
0'
1:0
15' Гол
Лобжанидзе Саба
2:0
31' Гол
Лобжанидзе Саба
55'
Второй тайм
54'
Тактическая замена. Mohammed Saeid уходит с поля и его заменяет Кьяер Йеппе
Офсайд
54'
Mayron George из команды Люнгбю в офсайде
54'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
53'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
52'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
51'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
51'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Кадри Башким нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
50'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
49'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
47'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
47'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
47'
Алланссон Йоэль выбил мяч подальше от ворот.
46'
Удар от ворот произведет Раннерс
46'
Отличные скиллы показывает Ламб Микаэл, обводя своих соперников
46'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Кадри Башким из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Боман Микаэль мяча так и не получил
45'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Хебо Матиас из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
43'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Поульсен Николай II выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
41'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
41'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
40'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
40'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Лобжанидзе Саба пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
39'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Saeid
38'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Tobias Damsgaard и Алланссон Йоэль из команды Раннерс.
Офсайд
37'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс в офсайде
36'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
34'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
34'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Saeid
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Saeid
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Отличный гол забил Лобжанидзе Саба
31'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лобжанидзе Саба из команды команды Раннерс.
31'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Удар от ворот произведет Раннерс
29'
ШАНС! Ламб Микаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Mohammed Saeid из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
29'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mayron George
27'
Удар от ворот произведет Раннерс
27'
ШАНС! Фосгаард Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
27'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Поульсен Николай II не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Tobias Damsgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
25'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
24'
Mohammed Saeid из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
Удар от ворот произведет Раннерс
Угловой
23'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой слева.
22'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mayron George
21'
Отличные скиллы показывает Mayron George, обводя своих соперников
21'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
20'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
19'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю в офсайде
18'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
18'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
Угловой
18'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
17'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
17'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
16'
Боман Микаэль наказан за толчок Эрнсков Мартин
16'
Отличный командный гол!
15'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
14'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
14'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Хебо Матиас оказался на газоне.
14'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Боман Микаэль из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Угловой
12'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
12'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Кауко Йони из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
9'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Ламб Микаэл пострадал.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
6'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Боман Микаэль из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
5'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
5'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Хебо Матиас пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
3'
Удар от ворот произведет Раннерс
3'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
2'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
1'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Боман Микаэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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