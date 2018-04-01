Стадион: BioNutria Park Randers
1:0
15' ГолЛобжанидзе Саба
2:0
31' ГолЛобжанидзе Саба
Второй тайм
54'
Тактическая замена. Mohammed Saeid уходит с поля и его заменяет Кьяер Йеппе
54'
Mayron George из команды Люнгбю в офсайде
54'
Хебо Матиас из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
52'
52'
Марксен Эрик выбил мяч подальше от ворот.
51'
51'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
51'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Кадри Башким нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
50'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
49'
48'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
48'
48'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
47'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
47'
Алланссон Йоэль выбил мяч подальше от ворот.
46'
46'
Отличные скиллы показывает Ламб Микаэл, обводя своих соперников
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Кадри Башким из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Боман Микаэль мяча так и не получил
45'
Конбой Кевин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Хебо Матиас из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
44'
43'
43'
Поульсен Николай II выбил мяч подальше от ворот.
41'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
41'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
40'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
40'
39'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Лобжанидзе Саба пробует нанести удар издали, но Oskar Snorre держит все под контролем
39'
38'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Saeid
38'
38'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Tobias Damsgaard и Алланссон Йоэль из команды Раннерс.
37'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс в офсайде
36'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Йеспер Чристджансен наказан за толчок Алланссон Йоэль
36'
34'
34'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Saeid
33'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mohammed Saeid
32'
32'
Отличный гол забил Лобжанидзе Саба
31'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
31'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лобжанидзе Саба из команды команды Раннерс.
31'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
29'
ШАНС! Ламб Микаэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Mohammed Saeid из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
29'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mayron George
27'
27'
ШАНС! Фосгаард Лассе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
27'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
27'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Поульсен Николай II не смог попасть в створ ударом издали
25'
Судья сигнализирует, что Tobias Damsgaard из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
25'
24'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
24'
Mohammed Saeid из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
23'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой слева.
22'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Судья сигнализирует, что Марксен Эрик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mayron George
21'
Отличные скиллы показывает Mayron George, обводя своих соперников
21'
Кадри Башким из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
20'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
20'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
19'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю в офсайде
18'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
18'
17'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Oskar Snorre взял и забрал мяч на выходе
17'
Конбой Кевин из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Боман Микаэль наказан за толчок Эрнсков Мартин
16'
Отличный командный гол!
15'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба изменил счет на табло!
14'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
14'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Хебо Матиас оказался на газоне.
14'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Боман Микаэль из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
12'
Удар от ворот произведет Люнгбю
12'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
12'
Эрнсков Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Кауко Йони из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
9'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Ламб Микаэл пострадал.
7'
Судья сигнализирует, что Конбой Кевин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Фосгаард Лассе
6'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Боман Микаэль из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
5'
Поульсен Николай II из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Хорошую попытку сделал Кадри Башким. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
5'
4'
Хебо Матиас пробует нанести удар издали, но Хальдерссон Ханнес держит все под контролем
3'
3'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
2'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
1'
1'
Боман Микаэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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