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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2933
Оденсе
2:1
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
6' Гол
Хелениус Никлас
2:0
27' Гол
Клеве Троэльс
54' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
2:1
66' Пенальти
Зимлинг Ники
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
94'
Хорошую попытку сделал Клеве Троэльс. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Клеве Троэльс из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
94'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.

93'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Люикс Кес наказан за толчок Лунд Марко
92'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
91'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
91'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Оденсе
90'
Зимлинг Ники выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
90'
Рёмер Андре из команды Оденсе играет слишком грубо. Nicholas Marfelt оказался на газоне.
89'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
89'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Casper Nielsen получил травму и заменен. Joao Pereira выходит на поле.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Андерс К. Якобсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
88'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
Травма, повреждение
86'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
86'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Лунд Марко заработал фол
Травма, повреждение
85'
Оденсе остается без одного игрока, потому что Casper Nielsen уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
84'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 2933 болельщиков
83'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Удар от ворот произведет Оденсе
81'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
80'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
80'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
79'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
79'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
Офсайд
77'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Оденсе
76'
Хелениус Никлас из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
75'
Удар от ворот произведет Оденсе
75'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
74'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
73'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
73'
Лаурсен Якоб-Баррет решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
72'
Люикс Кес делает подножку сопернику.
72'
Тактическая замена. Поульсен Симон уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
72'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Хвильсом Мадс пробует нанести удар издали, но Грютебуст Стен держит все под контролем
69'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
69'
Хелениус Никлас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
Угловой
68'
Сённерйюск произведет угловой с левой стороны.
68'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
68'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Оденсе
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забивает с точки!
Фол, нарушение
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Лаурсен Райан играет рукой в штрафной! Лаурсен Райан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
65'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
65'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Деслер Миккел
64'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
Угловой
62'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
62'
Якобсен Кристиан II мяч отрикошетил от ворот
62'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Уре Микаэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
60'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Оденсе
57'
ШАНС! Эмиль Шеел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
57'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
56'
Хвильсом Мадс мяч отрикошетил от ворот
56'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
55'
Хорошую попытку сделал Хелениус Никлас. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Эмиль Шеел из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
55'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
54'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
54'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
54'
Тверсков Йеппе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Тверсков Йеппе грубо играет против соперника. Пострадал Хвильсом Мадс
53'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
Угловой
52'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
52'
Эмиль Шеел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
51'
Андерс К. Якобсен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
51'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
50'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Оденсе
50'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Удар от ворот произведет Оденсе
47'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Rasmus Vinderslev уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
44'
Удар от ворот произведет Оденсе
Фол, нарушение
43'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Педерсен Марк
42'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
41'
Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Выглядело как неплохой момент. Лаурсен Райан из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
39'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
39'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
38'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Удар от ворот произведет Оденсе
37'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
37'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Поульсен Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерс К. Якобсен
36'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Поульсен Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
34'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
34'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Выглядело как неплохой момент. Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
32'
Уре Микаэль нарушает правила. Лунд Марко пострадал
32'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
32'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Описание гола
27'
ГОООООЛ - Клеве Троэльс из команды Оденсе забивает из-за штрафной площади
27'
Stefan Gartenmann ошибается в защите.
27'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
27'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
26'
Хорошую попытку сделал Уре Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
25'
Уре Микаэль наказан за толчок Лунд Марко
25'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
24'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Эмиль Шеел из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
22'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
21'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
21'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
20'
Лунд Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Эмиль Шеел
17'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
17'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
16'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
15'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
13'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Оденсе
12'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
11'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Райан, обводя своих соперников
9'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас изменил счет на табло!
6'
Опасность! Тверсков Йеппе из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Лаурсен Райан из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
1'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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