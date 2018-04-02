Стадион: EWII Park Зрители: 2933
2:1
Конец матча
1:0
6' ГолХелениус Никлас
2:0
27' ГолКлеве Троэльс
54' Желтая карточкаТверсков Йеппе
2:1
66' ПенальтиЗимлинг Ники
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Хорошую попытку сделал Клеве Троэльс. Удар в створ, но вратарь начеку
94'
Клеве Троэльс из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
94'
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
93'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
92'
Люикс Кес наказан за толчок Лунд Марко
92'
91'
91'
91'
Сёрен Фредериксен из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Зимлинг Ники выбил мяч подальше от ворот.
90'
Рёмер Андре из команды Оденсе играет слишком грубо. Nicholas Marfelt оказался на газоне.
89'
89'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Casper Nielsen получил травму и заменен. Joao Pereira выходит на поле.
88'
Судья сигнализирует, что Андерс К. Якобсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
88'
88'
88'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Рёмер Андре
86'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Лунд Марко заработал фол
85'
Оденсе остается без одного игрока, потому что Casper Nielsen уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 2933 болельщиков
83'
83'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
80'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
80'
80'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
79'
79'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
77'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе в офсайде
76'
76'
Хелениус Никлас из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
76'
Отличные скиллы показывает Андерс К. Якобсен, обводя своих соперников
75'
75'
Зимлинг Ники не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
73'
Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
73'
Лаурсен Якоб-Баррет решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
72'
Люикс Кес делает подножку сопернику.
72'
Тактическая замена. Поульсен Симон уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
72'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Хвильсом Мадс пробует нанести удар издали, но Грютебуст Стен держит все под контролем
69'
69'
Хелениус Никлас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
68'
68'
Сённерйюск произведет угловой с левой стороны.
68'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
68'
67'
66'
Г О О О О Л - Зимлинг Ники из команды Сённерйюск забивает с точки!
65'
ПЕНАЛЬТИ! - Лаурсен Райан играет рукой в штрафной! Лаурсен Райан вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
65'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
65'
Тактическая замена. Греве Матиас уходит с поля и его заменяет Деслер Миккел
64'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
62'
62'
Якобсен Кристиан II мяч отрикошетил от ворот
62'
Грютебуст Стен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
61'
Уре Микаэль видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
60'
Судья сигнализирует, что Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Лаурсен Райан
60'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
57'
ШАНС! Эмиль Шеел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
56'
Хвильсом Мадс мяч отрикошетил от ворот
56'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
55'
Хорошую попытку сделал Хелениус Никлас. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Судья сигнализирует, что Эмиль Шеел из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
55'
54'
Casper Nielsen не смог попасть в створ ударом издали
54'
54'
Тверсков Йеппе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
54'
Безумный фол. Тверсков Йеппе грубо играет против соперника. Пострадал Хвильсом Мадс
53'
52'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
52'
Эмиль Шеел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
51'
Андерс К. Якобсен видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
51'
50'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
50'
50'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск навешивает в штрафную с рикошетом.
49'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
46'
Тактическая замена. Rasmus Vinderslev уходит с поля и его заменяет Хвильсом Мадс
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Оденсе играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
43'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Педерсен Марк
42'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
41'
41'
Как он промахнулся? Андерс К. Якобсен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
Выглядело как неплохой момент. Лаурсен Райан из команды Оденсе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
39'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Casper Nielsen оказался на газоне.
39'
38'
Клеве Троэльс из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
37'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
37'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Судья сигнализирует, что Поульсен Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Андерс К. Якобсен
36'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Судья сигнализирует, что Поульсен Симон из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Casper Nielsen
34'
34'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Выглядело как неплохой момент. Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Уре Микаэль нарушает правила. Лунд Марко пострадал
32'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
32'
29'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
ГОООООЛ - Клеве Троэльс из команды Оденсе забивает из-за штрафной площади
27'
Stefan Gartenmann ошибается в защите.
27'
27'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
26'
Хорошую попытку сделал Уре Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Уре Микаэль наказан за толчок Лунд Марко
25'
25'
24'
24'
Судья сигнализирует, что Эмиль Шеел из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
22'
22'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
21'
21'
21'
20'
Лунд Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
19'
19'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
18'
Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Эмиль Шеел
17'
17'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
16'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Хелениус Никлас не смог попасть в створ ударом издали
14'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Лунд Марко выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
11'
Отличные скиллы показывает Лаурсен Райан, обводя своих соперников
9'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
6'
Тверсков Йеппе сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Хелениус Никлас изменил счет на табло!
6'
Опасность! Тверсков Йеппе из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
Лаурсен Райан из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
4'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Судья сигнализирует, что Уре Микаэль из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
1'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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